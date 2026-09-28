Après cette recette de muffins salés aux champignons, vous laisserez tomber les sucrés : le secret est surprenant

À la maison, ces muffins salés aux champignons de saison ont détrôné les versions sucrées, de l’apéro du vendredi au dîner improvisé. Leur texture et une simple astuce de cuisson changent tout.

« Je ne fais plus jamais de muffins sucrés » : la recette d’automne aux champignons de saison que toute la tablée réclame, de l’apéro au repas

Dans la cuisine, ça sent le sous-bois : champignons de saison qui grésillent, échalote fondante, fromage râpé. Au four, ces parfums se glissent dans de petits muffins dorés, à la mie souple qu’on croque encore tiède.

Depuis qu’on a adopté ces muffins salés aux champignons, les versions sucrées sortent rarement du four. À l’apéro comme au dîner, ils rassasient sans lourdeur grâce à une pâte moelleuse, une garniture généreuse et une méthode qui évite mie sèche et champignons spongieux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de farine de blé T55, 1 sachet de levure (10 g), 3 œufs, 120 ml de lait entier

✅ Matière grasse et fromage : 70 ml d’huile d’olive, 100 g de comté, emmental ou gruyère râpé, sel, poivre

✅ Garniture automne : 200 g de champignons de saison, 120 g de tomates cerises, 1 échalote, 1 gousse d’ail

✅ Finition : 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café d’herbes de Provence, 2 c. à soupe de persil frais ciselé

Pourquoi ces muffins salés ont remplacé les sucrés à la maison

Ces proportions donnent une douzaine de muffins salés aux champignons dodus. La farine de blé T55 et la levure chimique assurent une mie légère, tandis que champignons, tomates cerises et fromage râpé apportent le goût d’une poêlée d’automne. À table, on délaisse vite pain et chips.

Pas à pas : la méthode inratable pour des muffins salés qui restent moelleux

La réussite tient à quelques réflexes : poêler d’abord les champignons de saison à feu vif pour concentrer le parfum et chasser l’eau, puis mélanger séparément ingrédients secs et liquides. On réunit le tout sans trop travailler la pâte, avant d’enfourner à 180 °C chaleur tournante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer, émincer les champignons ; faire revenir échalote et ail dans l’huile, ajouter les champignons, cuire 5 minutes à feu vif. Technique : Dans un bol, fouetter œufs, lait, huile ; dans un autre, mélanger farine, levure, sel, poivre, herbes, fromage. Cuisson : Verser les liquides sur les ingrédients secs, mélanger vite, puis incorporer champignons tiédis, tomates et persil. Finition : Remplir les moules beurrés aux deux tiers, parsemer de fromage, cuire 18 à 22 minutes à 180 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Champignons saisis à feu vif, pâte à peine travaillée et choc thermique du four préchauffé garantissent des muffins moelleux. ✨ Le twist gourmand : Mélanger champignons de Paris et girolles, ajouter noisettes torréfiées et un voile de comté sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas enfourner des champignons crus gorgés d’eau ni battre la pâte longtemps, sinon les muffins deviennent lourds.

Comment servir ces muffins de l’apéro au repas

Pour l’apéro, on les sert en bouchées, juste réchauffés, avec un dip yaourt-herbes. En repas, compter deux ou trois muffins par personne, avec salade d’automne ou velouté de potimarron.