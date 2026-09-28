Cette crêpe salée méditerranéenne au four a remplacé toutes mes quiches du soir : 10 min, le four fait le reste
Ce soir, une crêpe salée méditerranéenne au four remplace la pile de crêpes à retourner une à une, directement sur une grande plaque familiale. En dix minutes de préparation, elle cuit seule et sort dorée, moelleuse et bien garnie, grâce à un détail de pâte qu’il ne faut pas négliger.
Crêpe salée méditerranéenne au four : géante, à la plaque, sans surveillance
Dorée en surface, moelleuse dedans, cette grande crêpe sent le poivron revenu, l’ail et le thym ; à la coupe, la feta file légèrement.
Tout sort d’une seule plaque, sans rester devant la poêle. On mélange, on verse, on enfourne… et on laisse le four travailler. Le secret tient surtout à la pâte.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs, 180 g de farine, 320 ml de lait
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 sachet de levure chimique
- ✅ 1 poivron, 6 tomates cerises, 1 poignée d’olives
- ✅ 100 g de feta, sauge, thym, ail en poudre, paprika, sel, poivre
Pourquoi cette crêpe salée géante simplifie les soirs de semaine
Les crêpes salées font souvent l’unanimité, mais on les cuit une à une. Ici, on verse tout sur une plaque, et le dîner sort du four en une fournée.
La crêpe gagne en épaisseur, entre omelette au four et focaccia légère, avec une garniture méditerranéenne complète. On ajoute seulement une salade verte, et tout le monde est servi.
Les bons ratios pour une crêpe salée méditerranéenne au four bien gonflée
On part d’une pâte à crêpe levée : trois œufs, 320 ml de lait et 180 g de farine, enrichis de levure chimique. La plaque 35 x 25 cm donne une épaisseur de 2 à 3 cm, parfaite pour une mie aérée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; couper le poivron en dés et le faire revenir rapidement dans l’huile.
- Technique : Fouetter œufs, lait et 2 c. à soupe d’huile ; ajouter farine, levure, sel, poivre, ail, paprika et thym, jusqu’à obtenir une pâte lisse.
- Cuisson : Tapisser une plaque 35 x 25 cm de papier cuisson ; verser la pâte, l’étaler en inclinant, puis répartir poivron, tomates, olives, sauge et feta émiettée.
- Finition : Enfourner 30 à 35 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que ce soit gonflé et doré ; laisser reposer 5 minutes avant de couper en parts.
Personnaliser et conserver votre crêpe salée méditerranéenne à la plaque
On peut ajouter dés de jambon, lardons, saumon fumé ou thon égoutté, ou remplacer le poivron par courgette précuite, épinards bien essorés ou tomates séchées. Les restes de crêpe salée méditerranéenne à la plaque se gardent deux jours au réfrigérateur et se réchauffent au four doux ou à la poêle couverte.
En bref
- 🍽️ Pour 4 personnes, cette crêpe salée méditerranéenne au four se prépare en 10 minutes et remplace un dîner complet avec simple salade.
- 🔥 Une pâte à crêpe levée versée sur une plaque 35×25 cm, garnie de poivron, feta et olives, cuit au four sans surveillance.
- ✨ Variantes protéinées, options sans gluten et astuces anti-détrempe transforment cette crêpe salée à la plaque en base ultra flexible pour vos soirs pressés.
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