Cette crêpe salée méditerranéenne au four a remplacé toutes mes quiches du soir : 10 min, le four fait le reste

Ce soir, une crêpe salée méditerranéenne au four remplace la pile de crêpes à retourner une à une, directement sur une grande plaque familiale. En dix minutes de préparation, elle cuit seule et sort dorée, moelleuse et bien garnie, grâce à un détail de pâte qu’il ne faut pas négliger.

Crêpe salée méditerranéenne au four : géante, à la plaque, sans surveillance

Dorée en surface, moelleuse dedans, cette grande crêpe sent le poivron revenu, l’ail et le thym ; à la coupe, la feta file légèrement.

Tout sort d’une seule plaque, sans rester devant la poêle. On mélange, on verse, on enfourne… et on laisse le four travailler. Le secret tient surtout à la pâte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 180 g de farine, 320 ml de lait

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 sachet de levure chimique

✅ 1 poivron, 6 tomates cerises, 1 poignée d’olives

✅ 100 g de feta, sauge, thym, ail en poudre, paprika, sel, poivre

Pourquoi cette crêpe salée géante simplifie les soirs de semaine

Les crêpes salées font souvent l’unanimité, mais on les cuit une à une. Ici, on verse tout sur une plaque, et le dîner sort du four en une fournée.

La crêpe gagne en épaisseur, entre omelette au four et focaccia légère, avec une garniture méditerranéenne complète. On ajoute seulement une salade verte, et tout le monde est servi.

Les bons ratios pour une crêpe salée méditerranéenne au four bien gonflée

On part d’une pâte à crêpe levée : trois œufs, 320 ml de lait et 180 g de farine, enrichis de levure chimique. La plaque 35 x 25 cm donne une épaisseur de 2 à 3 cm, parfaite pour une mie aérée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; couper le poivron en dés et le faire revenir rapidement dans l’huile. Technique : Fouetter œufs, lait et 2 c. à soupe d’huile ; ajouter farine, levure, sel, poivre, ail, paprika et thym, jusqu’à obtenir une pâte lisse. Cuisson : Tapisser une plaque 35 x 25 cm de papier cuisson ; verser la pâte, l’étaler en inclinant, puis répartir poivron, tomates, olives, sauge et feta émiettée. Finition : Enfourner 30 à 35 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que ce soit gonflé et doré ; laisser reposer 5 minutes avant de couper en parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Levure et épaisseur généreuse emprisonnent les bulles, comme dans un flan salé léger. La plaque large assure une cuisson régulière, sans centre tremblotant ni bords secs. ✨ Le twist gourmand : Servir avec une sauce yaourt grec, citron et herbes fraîches, ou quelques pignons torréfiés parsemés juste avant de passer à table. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir un moule étroit ou ajouter trop de légumes crus très juteux : la pâte ne gonfle pas et reste humide au centre.

Personnaliser et conserver votre crêpe salée méditerranéenne à la plaque

On peut ajouter dés de jambon, lardons, saumon fumé ou thon égoutté, ou remplacer le poivron par courgette précuite, épinards bien essorés ou tomates séchées. Les restes de crêpe salée méditerranéenne à la plaque se gardent deux jours au réfrigérateur et se réchauffent au four doux ou à la poêle couverte.