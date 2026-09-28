Avec 1 seul ingrédient, ce fromage du frigo devient des chips croustillantes qui bluffent tout l'apéro

À l’apéritif, ces chips de brie ultra croustillantes ont semé le doute autour de la table. Un seul ingrédient et un micro-ondes suffisent, mais lequel exactement ?

Mon mari a reposé son verre : « C’est du fromage, ça ? » Mes chips de brie ne contiennent rien d’autre

Dans la cuisine, l’odeur de fromage chaud a coupé net la conversation. Sur la table, de petites tuiles dorées attendaient les premiers curieux : légères entre les doigts, presque aériennes, avec cette texture de dentelle qui se brise net sous la dent. En bouche, on sent le lait, la pointe salée, puis cette note de croûte fleurie qui évoque un beau brie sorti du plateau.

À la troisième bouchée, les regards se sont croisés, un silence, puis un éclat de rire : « C’est du fromage, ça ? ». On venait de comprendre que ces chips croustillantes ne cachaient qu’un seul ingrédient. Pas de farine, pas d’huile ajoutée, juste un bon morceau de brie et un micro-ondes. De quoi intriguer n’importe quel amateur d’apéritif.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de brie AOP jeune et bien ferme

✅ 1 feuille de papier cuisson adaptée au micro-ondes

✅ 1 cuillère à café de miel liquide (optionnelle)

✅ 40 g de confiture de framboise (optionnelle)

La chips de brie qui bluffe tout le monde : 1 seul ingrédient, zéro triche

Le secret de ces chips de brie commence au rayon fromage. On choisit un brie AOP jeune, encore ferme sous la croûte ; quand on appuie légèrement, le cœur doit résister un peu. Les versions crémeuses, double ou triple crème, sont délicieuses à tartiner, mais finissent en flaque au micro-ondes.

Ici, le brie travaille seul. Sa croûte blanche reste en place et apporte ce côté champignon doux qui contraste avec la pâte plus lactée. Avec 250 g, on remplit une grande assiette de chips dorées pour trois ou quatre personnes à l’apéritif, sans le moindre additif. Le fromage se suffit à lui-même.

Chips de brie au micro-ondes : la méthode inratable pas à pas

On commence par couper le brie bien froid en tranches d’environ 1 cm, croûte comprise. Cette épaisseur permet au fromage de gonfler sans couler. Sur une assiette compatible, on pose une feuille de papier cuisson, puis les morceaux de brie en les espaçant de 2 à 3 cm ; chaque tranche doit avoir la place de s’étaler.

Direction le micro-ondes à pleine puissance, autour de 800–900 W, pour 2 à 3 minutes. Le fromage gonfle, fait de grosses bulles, les bords deviennent dorés et secs ; dès que le centre reste gonflé avec une couleur ambrée, on stoppe tout. Surtout, on ne touche plus à rien. Pendant 3 à 5 minutes, le fromage refroidit, se déshydrate et durcit : c’est là que naît le vrai croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le brie bien frais en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur, sans retirer la croûte. Technique : Recouvrir une assiette de papier cuisson et y disposer les tranches, espacées de quelques centimètres. Cuisson : Passer au micro-ondes à pleine puissance 2 à 3 minutes, jusqu’à bords dorés et centre encore gonflé. Finition : Laisser refroidir 3 à 5 minutes sans bouger les chips, puis dresser sur un plat.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5–8 min 🔍 Le secret de l’expert Un brie jeune contient encore beaucoup d’eau prise dans une pâte structurée. Au micro-ondes, cette eau se transforme en vapeur, fait gonfler les tranches et crée des alvéoles. En fin de cuisson, l’eau s’évapore, la matière grasse enrobe la surface et les protéines se rigidifient : le fromage devient sec et croustillant, avec des bords dorés par une légère réaction de Maillard qui concentre le goût. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, poser une micro-goutte de miel ou de confiture de framboise sur chaque chips, ou bien une trace d’huile de truffe pour rappeler les chips brie-truffe de créateur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un brie trop fait et prolonger la cuisson : on obtient une flaque brûlée et molle. Ne jamais décoller les chips tant qu’elles sont encore souples, au risque de casser leur dentelle croustillante.

Miel, framboise, truffe : trois twists pour faire oublier qu’il n’y a que du fromage

Ces chips se servent tièdes ou froides, nature, pour un parfum de fromage rôti très net. Un simple filet de miel apporte une douceur florale qui arrondit le sel du brie ; avec un verre de blanc sec ou un jus de pomme pétillant, l’accord fonctionne immédiatement.

On peut aussi déposer une noisette de confiture de framboise sur chaque chips au dernier moment. Le fruit rouge et son acidité réveillent le côté lacté. Pour une version plus sophistiquée, inspirée des chips brie-truffe, une goutte d’huile de truffe ou quelques éclats de truffe d’été suffisent. Les chips se préparent jusqu’à trois heures à l’avance et se gardent dans une boîte hermétique, à température ambiante, pour garder tout leur croustillant.