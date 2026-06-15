Arrêtez de plomber vos dîners avec des lasagnes : cette version grecque sans pâtes change tout l’été

Entre moussaka et gratin d’été, ces lasagnes d’aubergines à la grecque misent sur l’aubergine rôtie et la feta plutôt que sur les pâtes. Deux gestes simples suffisent à les rendre fondantes sans plomber le dîner.

Le gratin qui dore au four, la croûte qui grésille, l’odeur de tomate chaude… En été pourtant, les lourdes lasagnes pâte-béchamel pèsent vite, surtout quand il fait encore chaud.

Alors on change de décor. Ces lasagnes d’aubergines à la grecque troquent les pâtes contre l’aubergine rôtie, la béchamel contre une tomate-crème onctueuse, et misent sur la feta pour un gratin qui passe crème.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 aubergines moyennes, 10 g de sel

✅ 1 filet d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 500 g de bœuf haché, oignon, ail

✅ Tomate (purée et concassée), 20 cl de crème, feta, mozzarella, basilic

Pourquoi ces lasagnes d’aubergines ne plombent pas le dîner

Ici, aucune feuille de pâte ni couche de béchamel. Les tranches d’aubergines, dégorgées à l’eau salée puis rôties, forment des couches fondantes qui tiennent bien sans boire tout le gras. On obtient un gratin d’aubergines façon moussaka, plus léger mais toujours généreux.

La sauce tomate-crème nappant le bœuf haché épicé remplace la béchamel, et le duo feta-mozza apporte le crousti-fondant sans lourdeur.

La méthode express pour des aubergines rôties qui ne rendent pas d’eau

On fait d’abord tremper les tranches dans l’eau salée, puis on les essuie soigneusement avant de les enfourner à 180 °C. Pendant qu’elles dorent, on prépare la sauce bœuf-tomate-crème, puis on alterne aubergine, sauce, feta et mozzarella. Repos 10 min obligatoire.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en tranches épaisses, les tremper 15 min dans un grand saladier d’eau avec le sel, rincer et sécher. Technique : Étaler les tranches sur une plaque huilée, saler, poivrer, enfourner 15 à 20 min à 180 °C en les retournant à mi-cuisson. Cuisson : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter le bœuf, les épices, la tomate, mijoter 8 à 10 min puis incorporer la crème hors du feu. Finition : Monter le plat en alternant aubergines, sauce et feta, couvrir de mozzarella et basilic, gratiner 25 à 30 min puis laisser reposer 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Dîner d’été Complet & léger 🔍 Le secret de l’expert Le bain salé fait sortir l’excédent d’eau des aubergines, la précuisson au four l’évapore. On obtient des légumes fondants mais pas spongieux, et un gratin grec aux aubergines qui reste net, même servi tiède. ✨ Le twist gourmand : Pour accentuer le côté estival, on peut remplacer la moitié de la crème par du yaourt grec et ajouter zeste de citron, origan frais et quelques olives noires avant service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de zapper l’essuyage après le bain salé : les tranches relâchent alors leur eau, détrempent la sauce et font s’écrouler les parts à la découpe.

Comment servir et adapter ces lasagnes d’aubergines à la grecque

On sert ces lasagnes d’été légères avec une salade de concombre, tomate et oignon rouge, un filet d’huile d’olive, un trait de citron et beaucoup d’herbes fraîches.

Le gratin se conserve deux jours au réfrigérateur et se réchauffe doucement, couvert, à 160 °C. On peut varier en ajoutant des olives, plus d’origan ou quelques pignons grillés sur le dessus.