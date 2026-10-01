Baghrir ultra-moelleux : cette crêpe mille trous meilleure qu’en boulangerie si vous évitez ce geste fatal

Semoule fine, pâte fluide et cuisson douce : avec ce baghrir, la crêpe mille trous passe au niveau boulangerie en quelques minutes. Mais un détail change tout pour qu’elle reste ultra-moelleuse à la maison.

Baghrir, la crêpe mille trous : on la prépare en quelques minutes, plus moelleuse qu’à la boulangerie

Sur la poêle chaude, une pâte claire s’étale d’elle‑même et se couvre de minuscules cratères. L’odeur de semoule chaude, le chuchotement des bulles, la surface qui se fige doucement annoncent un baghrir réussi, tendre et humide, prêt à boire le miel.

On imagine souvent une longue préparation, alors qu’avec la bonne texture de pâte et une cuisson souple, la crêpe mille trous se réalise en quelques minutes. Le résultat ? Un baghrir moelleux, plus fondant que ceux de la boulangerie, qui reste souple même après refroidissement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de semoule de blé fine + 125 g de farine

✅ 3 g de levure boulangère instantanée + 4 g de levure chimique

✅ 12 g de sucre + 3 g de sel

✅ 800 ml d’eau tiède + un peu d’huile neutre pour la poêle

Les ingrédients exacts pour un baghrir ultra-moelleux

Ce baghrir inratable, plus moelleux qu’en boulangerie, repose sur un équilibre simple. La semoule de blé fine apporte le fondant et le parfum, tandis que la farine assure la souplesse. Le mélange levure boulangère instantanée et levure chimique gonfle la pâte dès qu’elle chauffe. Sucre et sel ajustent le goût sans alourdir la texture.

La pâte fluide et la cuisson douce, le duo gagnant

Pour une recette baghrir facile, on mise sur une pâte très fluide, mixée au blender ou au mixeur plongeant. Quelques minutes suffisent pour lisser les grains de semoule. Ensuite, une cuisson à une seule face, sur feu moyen-doux, crée les mille trous sans dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter l’eau tiède progressivement. Technique : Mixer jusqu’à obtenir une pâte lisse, très fluide, sans grumeaux. Cuisson : Chauffer une poêle antiadhésive légèrement huilée ; verser une petite louche. Finition : Laisser les trous se former ; arrêter dès que la surface est mate.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo de levures gonfle la pâte à deux rythmes. Dans une pâte très fluide, les bulles montent facilement à la surface et éclatent en cuisant, dessinant les mille trous tout en gardant le dessous moelleux. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet boulangerie, arroser les baghrirs tièdes d’un mélange miel, beurre fondu et quelques gouttes de fleur d’oranger. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais cuire sur feu trop vif avec une pâte épaisse, ni retourner les crêpes, ni les empiler brûlantes dans un plat couvert.

Conservation, garnitures et variantes pour un baghrir parfait

Une fois cuits, laisser les baghrirs refroidir à plat, sans les superposer. Ils se gardent deux heures à température ambiante, puis jusqu’à quatre jours au réfrigérateur, bien emballés, ou trois mois au congélateur, séparés par du papier cuisson.

Juste avant de servir, on nappe de miel, d’huile d’olive ou de yaourt et fruits pour un brunch généreux.