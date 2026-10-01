Mini babkas caramel beurre salé prêtes en 20 min : ce yaourt secret change tout, à condition d’éviter cette erreur

Gourmands pressés, ces mini babkas au caramel beurre salé promettent une brioche façon boulangerie en 35 minutes à la maison, sans temps de pousse. Entre pâte minute au skyr et torsades dorées, une seule erreur peut tout gâcher.

Odeur de brioche chaude, cœur caramel qui perle entre les torsades, mie qui se détache en filaments… Ces mini babkas évoquent une vitrine de boulangerie, alors qu’on vient à peine d’enfiler son tablier.

Le problème, on le connaît : la babka classique impose pétrissage, temps de pousse, repliage, deuxième pousse… Résultat, on renonce souvent. Ici, on promet des mini babkas au caramel beurre salé sans temps de pousse, prêtes à enfourner en vingt minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé, 40 g de sucre, levure chimique, sel

✅ 150 g de skyr nature, 1 œuf entier

✅ 40 g de beurre doux fondu, tiédi

✅ 160 g de caramel beurre salé épais, 1 jaune d’œuf, lait, fleur de sel

Fini les brioches 3 h de pousse : la babka express au skyr

On reste pourtant dans l’esprit brioche maison. La différence se joue sur le format et la pâte. Huit petites spirales individuelles se façonnent sans effort, à la main ou au robot, et cuisent en une seule fournée. Le résultat : surface dorée, bords crousti-fondants, intérieur moelleux au bon goût de beurre, relevé par le sel fin du caramel.

La pâte minute au skyr : brioche moelleuse sans levée

Au lieu d’une brioche levée, on prépare une pâte rapide enrichie de skyr et d’un peu de beurre. La levure chimique se charge du gonflant au four ; le skyr apporte humidité et tendreté. On obtient une pâte souple, non collante, qui s’étale, se roule et se tresse sans résister.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; mélanger farine, sucre, levure, sel, puis ajouter skyr, œuf et beurre. Technique : Pétrir rapidement jusqu’à boule souple ; diviser en 8, étaler chaque portion en petit rectangle légèrement fariné. Cuisson : Étaler une couche fine de caramel froid au centre, rouler en boudin, fendre presque entièrement dans la longueur. Finition : Torsader les deux brins, déposer sur plaque chemisée, dorer au jaune et lait, cuire environ 20 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo skyr + levure chimique limite le pétrissage et assure une mie douce. L’acidité légère du skyr assouplit le gluten, tandis que le beurre donne ce côté filant typique des brioches. ✨ Le twist gourmand : Avant de rouler, on peut ajouter une pincée de noix concassées sur le caramel, puis badigeonner les babkas cuites d’un léger sirop pour les faire briller. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur classique : ajouter trop de farine pour que la pâte ne colle plus. Elle devient sèche, compacte, et les babkas perdent leur moelleux et leur joli feuilletage.

Variantes gourmandes : comment twister la babka caramel maison

On les sert tièdes avec café ou chocolat chaud, et on varie avec praliné, pâte à tartiner ou compote épaisse ; les restes se gardent deux jours dans une boîte hermétique.