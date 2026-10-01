Mini babkas caramel beurre salé prêtes en 20 min : ce yaourt secret change tout, à condition d’éviter cette erreur
Gourmands pressés, ces mini babkas au caramel beurre salé promettent une brioche façon boulangerie en 35 minutes à la maison, sans temps de pousse. Entre pâte minute au skyr et torsades dorées, une seule erreur peut tout gâcher.
Odeur de brioche chaude, cœur caramel qui perle entre les torsades, mie qui se détache en filaments… Ces mini babkas évoquent une vitrine de boulangerie, alors qu’on vient à peine d’enfiler son tablier.
Le problème, on le connaît : la babka classique impose pétrissage, temps de pousse, repliage, deuxième pousse… Résultat, on renonce souvent. Ici, on promet des mini babkas au caramel beurre salé sans temps de pousse, prêtes à enfourner en vingt minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de farine de blé, 40 g de sucre, levure chimique, sel
- ✅ 150 g de skyr nature, 1 œuf entier
- ✅ 40 g de beurre doux fondu, tiédi
- ✅ 160 g de caramel beurre salé épais, 1 jaune d’œuf, lait, fleur de sel
Fini les brioches 3 h de pousse : la babka express au skyr
On reste pourtant dans l’esprit brioche maison. La différence se joue sur le format et la pâte. Huit petites spirales individuelles se façonnent sans effort, à la main ou au robot, et cuisent en une seule fournée. Le résultat : surface dorée, bords crousti-fondants, intérieur moelleux au bon goût de beurre, relevé par le sel fin du caramel.
La pâte minute au skyr : brioche moelleuse sans levée
Au lieu d’une brioche levée, on prépare une pâte rapide enrichie de skyr et d’un peu de beurre. La levure chimique se charge du gonflant au four ; le skyr apporte humidité et tendreté. On obtient une pâte souple, non collante, qui s’étale, se roule et se tresse sans résister.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; mélanger farine, sucre, levure, sel, puis ajouter skyr, œuf et beurre.
- Technique : Pétrir rapidement jusqu’à boule souple ; diviser en 8, étaler chaque portion en petit rectangle légèrement fariné.
- Cuisson : Étaler une couche fine de caramel froid au centre, rouler en boudin, fendre presque entièrement dans la longueur.
- Finition : Torsader les deux brins, déposer sur plaque chemisée, dorer au jaune et lait, cuire environ 20 minutes.
Variantes gourmandes : comment twister la babka caramel maison
On les sert tièdes avec café ou chocolat chaud, et on varie avec praliné, pâte à tartiner ou compote épaisse ; les restes se gardent deux jours dans une boîte hermétique.
En bref
- ⏱️ En 35 minutes seulement, ces mini babkas au caramel beurre salé sans temps de pousse offrent un goûter brioché façon boulangerie à la maison.
- 🥣 Une pâte rapide au skyr et levure chimique se travaille à main, puis se tresse en torsades prêtes à accueillir le caramel au cœur.
- 🔥 Entre quantité de farine, texture du caramel et temps de cuisson, un détail précis fait la différence entre babka filante et petit pain sec.
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