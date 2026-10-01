Risotto chorizo ultra crémeux au parmesan : ce geste interdit avec le riz ruine tout, la vraie technique est ailleurs

Un soir de semaine, vous visez un risotto chorizo crémeux au parmesan, aussi gourmand qu’au restaurant, sans passer des heures en cuisine. Gestes clés, temps précis et erreur à éviter transforment ce plat en valeur sûre, même pour les cuisiniers peu confiants.

Dans la poêle, le chorizo grésille, ses épices réchauffent l’air ; le riz se gorge peu à peu de bouillon. On imagine un risotto ultra crémeux.

Et pourtant, il finit souvent pâteux, sec ou accroché au fond. Avec quelques gestes simples, on réussit enfin ce risotto chorizo crémeux au parmesan.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de riz arborio ou carnaroli (env. 80 g par personne)

ou (env. 80 g par personne) ✅ 200 g de chorizo doux ou fort, sans peau, en petits dés

✅ 1 l de bouillon de volaille ou de légumes, maintenu bien chaud

✅ 80 g de parmesan fraîchement râpé + 30 g de beurre froid en dés

Risotto chorizo crémeux au parmesan : choisir les bons produits

Pour un bon risotto, on choisit un riz carnaroli ou arborio, surtout pas rincé. Riche en amidon, il crée le crémeux dès qu’il cuit doucement dans le bouillon.

On compte environ 3 à 3,5 volumes de liquide pour 1 volume de riz. Chorizo doux ou fort, bouillon peu salé et parmesan fraîchement râpé feront le reste.

Risotto chorizo crémeux au parmesan : la technique qui rassure

On saisit le chorizo à sec ; la réaction de Maillard le rend croustillant et parfume la poêle. Dans ce gras, l’oignon puis le riz deviennent riz nacré.

Ensuite, on nourrit le riz au bouillon frémissant, louche après louche, en remuant souvent. À partir de 17 min, on vérifie la cuisson al dente : cœur légèrement ferme, texture souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter le bouillon à frémissement, saisir le chorizo en dés 5 à 6 min, le retirer, puis faire suer l’oignon et l’ail dans la graisse rendue. Technique : Ajouter le riz, le nacrer 2 min en remuant, puis le déglacer au vin blanc sec ; laisser presque tout le liquide s’évaporer. Cuisson : Verser le bouillon chaud louche par louche, remuer régulièrement, cuire 17 à 20 min jusqu’à ce que le riz soit crémeux mais encore al dente. Finition : Hors du feu, incorporer chorizo, parmesan et beurre, couvrir 1 min, mélanger vivement pour la mantecatura, ajuster en bouillon si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps moyen ~30 min 🔍 Le secret de l’expert Lors de la mantecatura, on coupe le feu puis on ajoute beurre froid et parmesan d’un coup. En mélangeant vivement, l’eau riche en amidon s’émulsionne avec le gras ; le risotto devient brillant, dense mais toujours coulant. ✨ Le twist gourmand : Glisser une croûte de parmesan dans le bouillon pendant la cuisson, puis servir avec un peu de zeste de citron et de persil frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer le riz avant cuisson ; on enlève l’amidon, donc adieu texture crémeuse, même avec beaucoup de beurre ou de parmesan.

Risotto chorizo crémeux au parmesan : service et accompagnements

On sert ce risotto all’onda dès qu’il est prêt ; il doit s’étaler doucement dans l’assiette. S’il épaissit, on ajoute un peu de bouillon chaud. Les restes se gardent 24 h au frais et se réchauffent doucement, avec une salade verte ou des légumes grillés.