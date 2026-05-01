Barbecue : si vous jurez par les merguez, ces brochettes citron-thym vont tout changer en une bouchée

Longtemps fidèle aux merguez, je lance les premières braises de l’été sans imaginer la suite. Ces brochettes de poulet citron thym vont tout faire basculer.

Sur la terrasse, la fumée des braises évoque aussitôt le duo habituel merguez‑saucisses. La grille crépite, la graisse flambe, l’odeur est familière. Puis un autre parfum se glisse par-dessus : citron fraîchement zesté, thym froissé, ail. Quelque chose de plus vif, plus léger, accroche le nez.

Sur les piques, le poulet se dore, les légumes prennent des bords caramélisés, et chaque bouffée d’air sent déjà le repas de saison. On pense encore servir “comme d’habitude”, pourtant ces brochettes vont faire oublier les classiques du barbecue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de poulet, blancs ou hauts de cuisse désossés

✅ 2 poivrons, 2 courgettes, 2 oignons rouges, 12 pics à brochettes

✅ Marinade : zeste de 2 citrons, jus de 1, 6 c. à s. d’huile d’olive, thym, ail, paprika, moutarde, miel, sel, poivre

✅ Service : 200 g de yaourt grec, 1 citron, persil, pains pita ou baguette

Pourquoi ces brochettes citron thym ont détrôné mes merguez

Ce qui fait chavirer les “team merguez”, c’est le contraste. L’acidité nette du citron réveille la grillade, le thym apporte une chaleur d’herbes sèches presque méditerranéenne. La viande paraît plus légère, tout en gardant ce côté grillé, juteux, qui fait qu’on picore directement au-dessus du plat.

Contrairement aux saucisses, où le gras fait tout, ces brochettes de poulet citron thym misent sur la marinade. Zeste pour le parfum, un peu de jus pour attendrir, huile d’olive pour enrober. Résultat : un poulet mariné au citron, moelleux, jamais sec, avec des bords grillés qui claquent sous la dent.

Pas à pas : des brochettes parfaites au barbecue, à la plancha ou au four

Pour réussir ces brochettes de poulet au barbecue, tout commence bien avant la braise : taille régulière des morceaux, marinade citron thym au bon timing, grill propre et bien huilé. Ensuite, on surveille la chaleur, on retourne souvent, et surtout on laisse reposer une minute avant de servir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en cubes de 3 cm et les légumes en morceaux réguliers ; tremper les pics en bois. Technique : Mélanger zeste, jus, huile, thym, ail, épices, sel, poivre ; enrober le poulet et laisser mariner 1 à 2 heures au frais. Cuisson : Monter les brochettes en alternant poulet et légumes, sans trop serrer ; préchauffer barbecue, plancha ou four à 220 °C. Finition : Cuire sur feu moyen‑vif 12 à 15 minutes en retournant souvent ; laisser reposer 1 à 2 minutes, arroser de citron, parsemer de zeste et de thym frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Le zeste apporte l’arôme du citron sans l’acidité agressive ; un simple trait de jus détend les fibres. L’huile d’olive enrobe le poulet, fixe le thym et limite le dessèchement : à feu moyen‑vif, l’extérieur dore, l’intérieur reste juteux. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de yaourt grec dans la marinade assouplit la viande et donne une dorure presque laquée ; rallongée de citron, elle devient sauce fraîche express. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : mariner des heures dans beaucoup de jus de citron puis cuire sur des flammes trop vives ; la chair se délite, sèche, pendant que l’extérieur brûle.

Variantes, accompagnements légers et restes futés

Ces brochettes se glissent dans des pains pita avec yaourt citronné et crudités, se posent sur une salade de quinoa ou de semoule, ou se réinventent froides en wraps du lendemain. On peut aussi remplacer le poulet par dinde, halloumi ou crevettes.