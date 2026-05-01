Pourquoi personne ne les pane ? Avec ce geste de Laurent Mariotte, vos aubergines deviennent enfin croustillantes

Tranches d’aubergine qui boivent l’huile et refusent de dorer : scénario bien connu en cuisine. La technique inspirée de Laurent Mariotte promet des aubergines panées croustillantes, légères et enfin dignes du plat principal.

Odeur d’huile chaude, léger parfum d’ail, tranche violette qui grésille : on imagine déjà l’assiette. Sauf qu’avec l’aubergine, la déception guette souvent. Molle, gorgée de gras, elle colle au palais plus qu’elle ne croustille. De quoi faire renoncer plus d’un cuisinier du soir.

Et si le vrai sujet était là : pourquoi personne ne les pane ? Le jour où l’on tombe sur la méthode de Laurent Mariotte, tout change. Une double cuisson maline, une panure fine, et ces tranches deviennent des aubergines panées croustillantes. Voici comment y arriver à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses aubergines (environ 700 à 800 g)

✅ 10 cl d’huile d’olive (plus un peu pour la cuisson)

✅ 2 œufs et 4 càs de farine

✅ 250 g de chapelure panko, sel, poivre, parmesan et herbes sèches en option

Le problème : des aubergines molles, grasses, qui boivent l’huile

Pleine d’eau et de petites alvéoles, l’aubergine se comporte comme une éponge. À la poêle, des tranches crues plongées dans une huile tiède aspirent tout ; au four, un plat mal préchauffé donne des rondelles fripées, sèches sur les bords et pâteuses au centre.

On ajoute parfois trop d’huile, ou on coupe des tranches trop épaisses qui n’ont jamais le temps de cuire à cœur : beaucoup de gras, peu de goût. La force de la méthode Mariotte, c’est de préparer le légume avant d’attaquer la panure.

La méthode de Laurent Mariotte, décodée pas à pas

Tout commence par des tranches régulières, d’environ 0,5 cm, taillées dans la longueur. On les lustre d’un voile d’huile d’olive, on sale, on poivre, puis direction une grille au four, 20 minutes à 180 °C. La chair devient tendre, perd un peu d’eau et absorbera bien moins de graisse ensuite.

Une fois tiédies, place à la panure à l’anglaise : farine, œufs battus, chapelure panko installées dans trois assiettes. La panko, plus aérée, donne ce croustillant qu’on cherche, surtout enrichie d’un soupçon de parmesan et d’herbes. Il ne reste plus qu’à cuire rapidement, à la poêle ou au four bien chaud.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, trancher les aubergines en lamelles de 0,5 cm, huiler, saler, poivrer, précuire 20 min à 180 °C sur grille. Technique : Préparer trois assiettes : farine, œufs battus, panko mélangée éventuellement au parmesan râpé et aux herbes. Cuisson : Passer chaque tranche tiédie dans la farine, l’œuf puis la chapelure, presser, dorer 2 à 3 min par face dans un fond d’huile chaude. Finition : Égoutter sur papier, ajuster sel et poivre, servir aussitôt pour profiter du maximum de croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson au four évapore une partie de l’eau : la chair est déjà tendre, la cuisson finale reste très courte et la panure absorbe peu d’huile tout en devenant dorée. ✨ Le twist gourmand : Mélanger à la panko du parmesan, un peu de thym ou d’origan, puis servir les tranches sur un coulis de tomate bien réduit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais paner des tranches d’aubergine encore crues et épaisses ni les cuire dans une huile tiède qui les laisserait boire toute la matière grasse.

Variantes inspirées : farcies, à la parmesane… en version croustillante

Pour varier, on peut transformer ces tranches en base pour une aubergine façon parmesane légère : une cuillerée de sauce tomate épaisse, un nuage de parmesan, un passage éclair sous le gril sans détremper le croustillant.

Autre piste : servir les lamelles en coque, garnies d’une farce de légumes ou de viande grillée, puis gratinées quelques minutes pour mêler cœur fondant et extérieur craquant.