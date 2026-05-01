Guacamole sans avocat : ce légume printanier bluffe même les puristes avec une tartinade ultra crémeuse ce printemps

À l’heure de l’apéro, ce bol vert et onctueux ressemble à s’y méprendre à un guacamole classique. Derrière, un guacamole sans avocat à l’artichaut, mis au point pour tromper même les puristes.

Même les puristes du guacamole s’y laissent prendre : ce légume printanier remplace l’avocat dans une tartinade crémeuse

Sur la table de l’apéro, le bol est là, bien vert, nappé d’un filet d’huile d’olive. On trempe une tortilla, on goûte, et les réactions fusent : “Ton guacamole est parfait !”. Pourtant, aucun avocat n’a été écrasé pour l’occasion.

Le printemps met un invité surprise au centre du jeu : les cœurs d’artichauts, mixés en crème soyeuse. Cette base légère donne un guacamole sans avocat à l’artichaut qui tient sur le toast, citronné, ailé, parfaitement stable. Reste à maîtriser deux secrets : l’eau et l’émulsion.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de cœurs d’artichauts bien égouttés (poids égoutté)

✅ 1 petit avocat mûr (80–100 g de chair)

✅ 1 citron vert (30–40 ml de jus frais)

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive douce (≈ 45 ml)

Pourquoi on cherche un guacamole sans avocat ce printemps

Les avocats s’envolent en prix, mûrissent mal, et leur culture fait grincer quelques dents. Pourtant, on a toujours envie de cette onctuosité verte à l’apéritif. C’est là que la tartinade d’artichaut change la donne.

Les cœurs d’artichauts, surtout en bocal ou surgelés cuits, ont un goût discret, presque noisetté. Leurs fibres retiennent l’eau et donnent du corps sans lourdeur. Avec un petit quart d’avocat seulement, à raison d’environ 4:1 en poids (400 g d’artichaut pour 100 g d’avocat), on retrouve la note beurrée et la couleur, tout en gardant une texture plus légère qu’un guacamole classique.

Le faux guacamole qui bluffe : la méthode artichaut

La réussite tient à deux réglages. D’abord, l’eau : des cœurs trop humides donnent une crème flasque. On les égoutte longuement, puis on les presse dans un torchon. Ensuite, l’émulsion : environ 8–10 % du poids des légumes en huile d’olive, ajoutée en filet, suffit pour obtenir une texture lisse et stable.

On mixe les artichauts avec ail ou aillet, cébette, sel, poivre et seulement la moitié du jus de citron. Puis on ajoute l’huile, le cumin, le paprika, le piment d’Espelette, l’avocat et un peu de yaourt ou fromage blanc. Le mixage doit rester court, 30 à 60 secondes ; au-delà, la purée chauffe et se relâche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter et sécher soigneusement les cœurs d’artichauts, préparer ail, oignon vert et coriandre. Technique : Mixer artichauts, ail, cébette, sel, poivre et la moitié du citron, puis ajouter l’huile d’olive en filet pour émulsionner. Cuisson : Ajouter avocat, cumin, paprika, piment et yaourt ou fromage blanc, mixer brièvement jusqu’à texture très crémeuse. Finition : Ajuster avec le reste de citron, incorporer la coriandre à la spatule, filmer au contact et laisser reposer 30 min à 2 h au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Les fibres de l’artichaut retiennent l’eau et accrochent l’huile d’olive en micro-gouttes ; on obtient une émulsion stable qui rappelle la chair d’avocat. Un peu d’avocat renforce la couleur et apporte des lipides ronds, tandis que le citron ajuste le pH et garde le mélange bien vert. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de yaourt grec et du cumin légèrement grillé, puis servir en duo avec un bol de “poicamole” aux petits pois, cuits 5 à 10 min pour rester bien verts. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer des artichauts encore gorgés de leur jus et verser tout le citron d’un coup ; on obtient une crème liquide, acide, où l’ail domine, presque impossible à rattraper.

Servir, conserver et ajuster ce faux guacamole à l’artichaut

Trois signes trahissent la supercherie : une tartinade trop aqueuse, un ail qui “hurle” et un citron dosé à la louche. On goûte toujours après le repos au frais ; les saveurs se fondent, l’acidité se pose. Si la texture a trop épaissi, une cuillère d’eau ou de citron suffit à détendre.

On sert ce faux guacamole bien frais, dans un bol creux, avec un filet d’huile d’olive, une pointe de piment d’Espelette et un voile de coriandre. À côté, tortillas, baguette toastée, crudités printanières. Le bol se garde 24 h au réfrigérateur, filmé au contact ; en cas de léger déphasage, on remue vivement, et la crème redevient lisse.