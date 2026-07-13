Canicule : ce fruit d’été mixé remplace toutes vos salades et devient l’entrée la plus bluffante de l’été
Quand la canicule écrase la cuisine, cette soupe froide de melon mixée au blender transforme un simple melon Charentais en entrée ultra fraîche. Feta, jambon cru et menthe y ajoutent juste ce qu’il faut de salé pour surprendre tous les invités.
Quand l’air vibre derrière les vitres et que les salades traînent à table sans enthousiasme, on rêve d’une entrée qui rafraîchit vraiment. Quelque chose qu’on mange à la cuillère, presque comme un granité, avec un parfum fruité qui file droit au nez.
Au lieu d’empiler tomates et feuilles vertes, on mixe un fruit d’été bien connu, on joue le salé-sucré, et on sert le tout glacé. En dix minutes, l’assiette ressemble à un grand verre givré… et personne ne s’attend à cette entrée anti-canicule. Prêt à laisser les salades sur la touche ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 melon Charentais bien mûr (900 g à 1 kg)
- ✅ Jus de 1 citron vert, 8 à 10 glaçons, 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 80 g de feta, 6 tranches fines de jambon cru, 10 feuilles de menthe
- ✅ Sel fin, poivre noir, éventuellement quelques dés de concombre très froid
Pourquoi la soupe froide de melon détrône toutes les salades d’été
Cette soupe froide de melon change immédiatement l’ambiance à table : pas de cuisson, presque pas de vaisselle, et une fraîcheur qui tient plus du bar à granités que du buffet de salades. Le melon, mixé avec des glaçons et du citron vert, devient un velouté glacé, parfumé comme un dessert mais dressé comme une vraie entrée.
La base reste légère et désaltérante, tandis que les toppings salés la font basculer du bon côté : feta crémeuse, jambon cru parfumé, menthe ultra fraîche. On garde le plaisir du melon-jambon, mais en version cuillère, beaucoup plus rafraîchissante quand le thermomètre s’affole.
Comment mixer le melon pour une soupe glacée parfaitement lisse
Tout commence par un melon bien mûr, lourd en main, à la chair dense. On le coupe en deux, on retire les graines, puis on glisse la chair dans le blender avec le jus de citron vert, un peu de sel, l’huile d’olive et les premiers glaçons. Le mixage doit être franc ; on cherche une texture lisse, presque satinée.
Ensuite, on ajuste. Pour un effet très velouté, on se limite aux glaçons de départ. Pour une soupe glacée façon gaspacho de melon granité, on ajoute quelques glaçons et on pulse par à-coups. Toujours sans eau ; c’est le melon qui doit rester maître du goût, soutenu par un assaisonnement discret et un bon tour de poivre noir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le melon, retirer les graines, prélever toute la chair et la mettre dans le blender.
- Technique : Ajouter jus de citron vert, sel, huile d’olive et 6 à 8 glaçons, puis mixer jusqu’à texture lisse.
- Cuisson : Aucune ; laisser simplement reposer la soupe froide de melon 15 à 30 minutes au réfrigérateur.
- Finition : Emietter la feta, déchirer le jambon, ciseler la menthe, dresser sur la soupe glacée juste avant de servir.
Variantes, dressage et conservation de la soupe froide de melon
Pour une version mer, on remplace le jambon par des crevettes cuites ou quelques dés de saumon fumé. En version veggie légère, on mise sur davantage de menthe, du concombre croquant et un filet d’huile d’olive en plus. Verrines pour l’apéro, bols généreux pour le déjeuner ; il suffit d’ajuster la quantité de toppings.
La soupe glacée se prépare quelques heures à l’avance, pas plus ; au-delà, le melon s’oxyde et les arômes s’émoussent. On garde la base au frais, on remixe rapidement si besoin pour redonner du peps, puis on dresse feta, herbes et charcuterie au dernier moment, quand tout le monde est à table.
En bref
- ❄️ En plein été, cette soupe froide de melon au citron vert, glaçons et menthe devient l’entrée sans cuisson idéale quand la canicule s’installe.
- 🍈 Le melon Charentais est mixé au blender avec quelques ingrédients clés pour obtenir une texture glacée, entre velouté et léger effet granité.
- 🥣 Toppings salés, astuces de mixage et variantes express transforment cette soupe glacée de melon en entrée bluffante qui rafraîchit bien plus qu’une simple salade.
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