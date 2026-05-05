Ce bowl pommes de terre-œufs à moins de 3 € prêt en 25 min remplace nos brunchs, à condition d'éviter cette erreur

Entre pommes de terre rôties, œuf au plat et yaourt citronné, ce bowl du dimanche matin promet un vrai brunch à la maison en 25 minutes. Quels gestes simples transforment ces ingrédients du frigo en bol crousti-fondant qui met tout le monde d’accord ?

Dimanche matin, pendant que le café fume, on entend le crépitement des pommes de terre au four. L’odeur de l’huile d’olive chaude et des épices remplit la cuisine. Pas de buffet compliqué ; juste un bol fumant qui rassemble tout le monde.

Dans ce bowl du dimanche matin, les pommes de terre rôties croisent l’œuf au plat au jaune coulant et une sauce yaourt-citron bien froide. Contraste chaud-froid, crousti-fondant, prêt en 25 minutes… à condition de respecter quelques gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre à chair ferme – 500 g

✅ Œufs extra-frais – 2 à 4 pièces

✅ Yaourt nature et citron – 150 g + 1 c. à s.

✅ Oignon rouge, herbes fraîches, huile d’olive, épices

Pourquoi ce bowl du dimanche a remplacé nos brunchs trop longs

Plus besoin d’attendre une table en terrasse : ce bowl pommes de terre œufs yaourt, vrai bowl brunch pommes de terre, offre assiette généreuse, œuf coulant et sauce fraîche pour environ 3 € par personne, en 2 bols généreux.

Étape 1 : des pommes de terre vraiment croustillantes (sans les frire)

Tout démarre avec des cubes de 2 cm, rincés puis séchés et poudrés d’un voile de fécule. Étaler sur une plaque bien espacée déjà brûlante, enfourner à 220 °C, chaleur tournante : la réaction de Maillard dore les bords et garde le cœur tendre. Sauce bien citronnée, œufs au plat à feu doux ; pommes de terre entassées, four tiède ou sauce fade suffisent à gâcher le bowl.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 220 °C ; couper les pommes de terre en cubes de 2 cm, rincer et sécher. Technique : Enrober d’huile, fécule et épices, étaler sur une plaque chaude bien espacée, lancer la cuisson des pommes de terre rôties. Cuisson : Rôtir 18 à 20 minutes en remuant à mi-cuisson ; cuire les œufs au plat, blanc pris et jaune encore coulant. Finition : Répartir les pommes de terre brûlantes en bols, napper de sauce yaourt-citron, ajouter œufs, oignon rouge finement émincé, herbes et toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps (du marché à l’assiette) 25 min 🔍 Le secret de l’expert On rince et sèche les cubes, on les poudra de fécule puis on les rôtit à 220 °C sur plaque brûlante : la réaction de Maillard crée une surface croustillante et un cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : Version méditerranéenne : feta émiettée, olives et zaatar sur la sauce yaourt-citron pour un bowl très coloré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser des pommes de terre mouillées sur une plaque tiède puis les noyer de sauce : elles cuisent à la vapeur et le croustillant disparaît.

4 versions pour ne jamais se lasser du bowl du dimanche

Version méditerranéenne : feta, olives, zaatar ; spicy : harissa ou piment en flocons ; « restes du frigo » : pois chiches ou légumes rôtis ; plus protéinée : yaourt grec et double œuf. Toujours finir par un peu d’oignon rouge finement émincé et d’herbes fraîches – ciboulette, persil, aneth ou menthe – servies à part pour préserver le croustillant.