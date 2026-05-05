Jardin : ces 3 déchets de cuisine que vous jetez valent plus qu’un engrais, mais mal utilisés ils ruinent vos tomates

Alors que le prix des engrais explose, un pépiniériste révèle comment trois déchets de cuisine transforment potager et massifs. Encore faut-il éviter une faute courante qui ruine les tomates.

Dans la cuisine, la poubelle avale chaque jour ce qui pourrait nourrir massifs, potager et jardinières. Pendant que les engrais flambent en jardinerie, rouleaux cartonnés, coquilles et épluchures partent avec les ordures. Un pépiniériste confie que ce sont pourtant de vrais trésors pour le jardin.

Ce professionnel a montré qu’avec trois déchets ciblés, on peut presque se passer d’engrais chimiques : les rouleaux de papier toilette, les coquilles d’œufs et les épluchures de cuisine. Ensemble, ils nourrissent la terre, protègent les plants et boostent la reprise. Mal employés, surtout enterrés trop profondément, ils peuvent pourtant ruiner une rangée entière de tomates.

Pourquoi ces rebuts valent mieux qu’un sac d’engrais

Dans un gazon, la tonte laissée sur place joue déjà le rôle d’un engrais naturel en restituant azote, potassium et minéraux au sol. Avec ces déchets ménagers, c’est la même logique : au lieu d’exporter la nourriture des plantes à la déchetterie, on la rend à la microfaune qui travaille le sol.

Ce recyclage in situ nourrit vers de terre et micro-organismes, qui transforment la matière organique en humus. Résultat : un sol plus aéré, des racines profondes, des plantes plus résistantes à la sécheresse. Selon le pépiniériste, nos trois déchets couvrent l’essentiel des besoins : structure du sol, calcium, éléments nutritifs et même protection contre les prédateurs.

Mode d’emploi des trois déchets… et l’erreur à éviter

Les coquilles d’œufs, faites à plus de neuf dixièmes de carbonate de calcium, aident à prévenir la fameuse pourriture apicale, cette maladie du « cul noir » qui menace tomates et courges en été, rappelle Pause Maison. Broyées très finement, elles se déposent au pied des plants ; en morceaux plus grossiers, elles forment un collier coupant que limaces et escargots préfèrent contourner.

Les épluchures de cuisine regorgent d’azote, de potassium et de phosphore. Hachées menu et glissées sous un paillis, elles nourrissent la vie du sol. Pour un coup de fouet, le pépiniériste prépare un purin express : une petite poignée d’épluchures fraîches dans un bocal d’eau de pluie pendant quelques jours, puis filtration et dilution dans l’arrosoir. Quant aux rouleaux de papier toilette, remplis de terreau puis plantés entiers, ils servent de godets de semis biodégradables et libèrent peu à peu un humus autour des racines. Attention toutefois à ne jamais entasser ces déchets bruts au fond du trou de plantation : en fermentant sous les racines, ils chauffent, consomment l’oxygène et provoquent des brûlures racinaires, avertit Pleine Vie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Achat d’engrais fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces trois rebuts couvrent démarrage, nutrition et protection des plants : godets cartonnés qui se décomposent, calcium des coquilles, nutriments des épluchures en paillis ou purin dilué. 💡 Le petit plus : Réserver un petit seau de cuisine pour accumuler coquilles et épluchures, à vider chaque soir au pied des massifs ou du potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer des épluchures, coquilles ou fumier frais au fond des trous de tomates, au contact direct des racines.

Installer une routine 100 % récup pour un sol vivant

Au printemps, les semis démarrent dans leurs rouleaux cartonnés et les trous de plantation sont remplis de terre ameublie, de compost mûr et d’un peu de cendre de bois tamisée, comme le conseille un jardinier bio. Autour des jeunes plants, coquilles broyées et paillis d’épluchures assurent fertilité et fraîcheur toute la saison.

Et si la fameuse astuce des déchets de cuisine enterrés a déjà été tentée, rien n’est perdu : on déterre délicatement les tomates, on retire les amas encore bruts, on rince les racines puis on replante dans ce mélange plus doux. Avec ces gestes répétés, le sac d’engrais du magasin reste au rayon jardinerie… tandis que la vigueur reste au jardin.