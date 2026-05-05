Ce cake pommes-miel au parfum irrésistible fait descendre toute la maison, mais ce geste en cuisine le ruine à coup sûr
En moins d’une heure, ce cake pommes miel transforme la cuisine en salon de thé normand. Quelle astuce lui donne ce parfum irrésistible sans jamais le rendre sec ?
L’odeur arrive avant le gâteau. Au bout de vingt minutes à 170 °C, ce cake pommes miel commence à dorer, le beurre caramélise, le miel chauffe, les épices s’éveillent. Dans le couloir, on sait déjà que le goûter est lancé.
Cette recette a tout du gâteau de grand-mère : une mie tendre, des morceaux de pomme bien répartis, une croûte brillante imbibée de miel. Sans la sécheresse des cakes classiques ni cette texture collante qui colle au couteau. Reste à provoquer ce parfum qui fait descendre toute la maisonnée avant la sonnerie du minuteur.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs, 80 g de sucre roux, 80 g de miel liquide doux
- ✅ 170 g de farine T55, 30 g de poudre d’amande, 8 g de levure
- ✅ 100 g de beurre demi-sel fondu, 60 ml de lait entier, cannelle, vanille
- ✅ 3 pommes, 1 citron, amandes effilées, miel et beurre pour le nappage
Le cake pommes-miel qui fait descendre toute la maisonnée
Avec ces bases, on obtient un cake pommes miel qui embaume l’appartement sans effort. Le secret tient au duo de pommes, l’une douce, l’autre plus acidulée, et à un miel léger qui parfume sans alourdir. Résultat : un vrai goûter de maison de famille.
La pâte façon madeleine : la clé d’un cake pommes-miel moelleux
Pour éviter la mie sèche, on prépare une pâte façon madeleine. On fouette longuement œufs, sucre roux et miel jusqu’à ce que le mélange mousse légèrement. On ajoute ensuite farine, poudre d’amande et levure, puis le beurre fondu tiède et le lait, versés en filet pour garder une texture souple et brillante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 170–180 °C. Beurrer et fariner le moule. Préparer pommes : dés, lamelles, citron, farine.
- Technique : Fouetter œufs, sucre et miel jusqu’à texture mousseuse. Ajouter poudres, puis beurre fondu tiède et lait.
- Cuisson : Incorporer délicatement les dés de pommes. Verser dans le moule, poser les lamelles et les amandes effilées.
- Finition : À la sortie du four, piquer le cake, napper du miel-beurre. Laisser 10 minutes, démouler sur grille, fleur de sel.
Variantes & service : version grand-mère normande, goûter express, sans lait…
Ce cake pommes miel se conserve deux à trois jours, bien emballé à température ambiante ; le nappage évite qu’il ne sèche. On peut le réchauffer quelques minutes à 150 °C pour réveiller le parfum. Version sans lait, on remplace beurre et lait par des équivalents végétaux neutres.
En bref
- ⏰ En 10 minutes de préparation et 40 de cuisson, ce cake pommes miel promet un vrai goûter de maison de famille, ultra parfumé.
- 🍯 Pâte façon madeleine, duo de pommes et nappage miel-beurre se combinent pour une mie tendre, des fruits répartis et une croûte brillante.
- 👃 Un détail au moment du nappage déclenche ce parfum de gâteau chaud qui fait descendre tout le monde avant la fin de la cuisson.
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