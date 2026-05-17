Ce brownie salé chèvre-saumon, préparé comme un dessert, a un secret qui enterre tous vos cakes

À l’apéro comme en dîner léger, vous fuyez les cakes salés secs et plombants ? Ce brownie chèvre-saumon cache un légume râpé et une cuisson ciblée qui changent tout.

Hyper moelleux, gourmand et salé : le brownie chèvre-saumon qui remplace tous vos cakes

Quand ce carré doré sort du four, ça sent le chèvre chaud et le saumon, avec ce parfum de pâte gratinée qui évoque un brownie salé. La lame s’enfonce dans une mie dense, brillante, presque tremblante, comme un dessert qui aurait pris le chemin du salé. On voit déjà les bords légèrement croustillants et un centre qui promet le centre fondant.

Sur la table, on le coupe en carrés comme un brownie classique, mais chaque bouchée mêle chèvre crémeux, saumon parfumé et une texture de cake… sans l’effet cake sec. Le secret tient dans une courgette râpée que personne ne repère et dans une méthode calquée sur le brownie. À partir de là, tout se joue sur quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 450 g de courgettes râpées, 3 œufs, 120 g de farine, 1 sachet de levure

✅ Liquides : 80 ml d’huile d’olive, 120 ml de lait

✅ Garniture : 150 g de chèvre frais , 120 g de saumon frais ou fumé en petits morceaux

, 120 g de saumon frais ou fumé en petits morceaux ✅ Assaisonnement : zeste et jus d’1 citron, herbes, ail en poudre, paprika, sel, poivre

Pourquoi ce brownie salé au chèvre et au saumon est plus moelleux qu’un cake

Ici, on vise une mie dense et humide, comme un brownie, pas un cake gonflé. La courgette apporte une humidité naturelle que les œufs emprisonnent à la cuisson. La farine reste mesurée et la levure discrète, pour garder cette texture serrée, presque crémeuse. Dans un moule carré de 20 x 20 cm, l’épaisseur reste généreuse, ce qui protège le cœur et garantit un brownie salé chèvre saumon ultra tendre.

Étape par étape : préparer le brownie salé exactement comme un brownie sucré

D’abord, on râpe les courgettes à gros trous, puis on les presse dans un torchon pour chasser l’excès d’eau sans les assécher. Ensuite, on fouette œufs, huile, lait, citron et épices, avant d’ajouter farine et levure sans trop travailler la pâte, pour éviter le gluten et garder la mie souple. On incorpore courgettes, saumon et chèvre en morceaux, on verse dans le moule, et la cuisson se cale à 180 °C jusqu’aux fameuses miettes humides sur la lame.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, saler légèrement, laisser dégorger puis presser fermement dans un torchon. Technique : Fouetter œufs, huile, lait, citron et assaisonnements, puis ajouter farine et levure sans trop mélanger. Cuisson : Incorporer courgettes, saumon et chèvre, verser dans un moule carré chemisé et cuire 25 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 minutes dans le moule, puis tiédir hors du moule avant de couper en carrés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Courgettes gorgées d’eau, œufs et cuisson courte forment une mie dense et juteuse, typique du brownie, sans jamais sécher comme un cake. ✨ Le twist gourmand : Mélanger saumon frais et saumon fumé, puis parsemer le dessus de chèvre émietté et d’un voile de parmesan râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire jusqu’à lame parfaitement sèche ou utiliser un moule trop large : le brownie salé s’aplatit et perd tout son moelleux.

Comment servir et personnaliser votre brownie salé chèvre-saumon

On sert ces carrés tièdes à l’apéro, en entrée avec une salade croquante, ou en lunchbox avec quelques crudités. Pour varier, on peut troquer le saumon contre de la truite, ou passer en version brownie salé courgette-feta-épinards. Le plat se garde deux à trois jours au frais, se réchauffe quelques minutes au four à 160 °C, et supporte très bien la congélation par parts.