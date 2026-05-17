Ce repas complet aux cerises régale 4 personnes pour moins de 30 € et cache une astuce qu'on ne vous dit jamais

Un même panier de cerises suffit ici à composer entrée, plat et dessert pour quatre sans dépasser les 30 €. Organisation, astuces de cuisson et petit twist final changent tout.

Parfum acidulé des cerises fraîchement rincées, brillance des légumes croquants, chaleur douce d’un poisson au four : en quelques gestes, la table s’habille de couleurs et de textures qui sentent bon le dîner d’été.

On veut un repas généreux mais raisonnable, d’ailleurs un seul fruit comme fil rouge et une préparation sans prise de tête. Ce sera un menu aux cerises pour quatre, très gourmand, mais sous les 30 € ; restait à trouver la bonne organisation.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de cerises fraîches pour entrée, plat et dessert

pour entrée, plat et dessert ✅ 400 g de truite, 300 g de pommes de terre grenaille

✅ Courgette, poivron jaune, fenouil, oignon rouge, tomate

✅ Picodons (ou chèvre sec), citron vert, thym, huile d’olive, sucre, eau, vin blanc

Pourquoi ce menu aux cerises tient sous les 30 €

Ce menu aux cerises moins de 30 euros joue la carte malin : 800 g de fruits suffisent à parfumer tartare, sauce pour la truite et soupe glacée, tandis que fenouil et oignon rouge sont réutilisés et que l’on choisit un poisson en promotion pour rester autour de 7 à 8 € par personne dans un repas gourmand cerises pas cher.

Comment préparer ce menu simple entrée-plat-dessert aux cerises

Pour que cette recette simple cerises entrée plat dessert reste gérable, on prépare d’abord légumes émincés, cerises dénoyautées réparties en bols et sirop au thym. Ensuite, on enchaîne : tartare minute, tresse de truite, pommes de terre au four et soupe de cerises sortie bien froide du réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver légumes et cerises, les couper, dénoyauter les fruits, puis faire bouillir l’eau avec le sucre et y infuser le thym hors du feu. Technique : Mélanger les légumes avec une partie des cerises, assaisonner de jus et zeste de citron vert, d’huile d’olive, sel, poivre, puis ajouter le picodon râpé au dernier moment pour garder le tartare croquant. Cuisson : Pour la sauce, faire revenir échalote, restes de fenouil et d’oignon avec un peu d’eau ou de vin blanc, ajouter les cerises 2 à 3 minutes puis mixer ; au four à 180 °C, cuire pommes de terre (20 minutes) et truite tressée (10 minutes). Finition : Dresser le tartare en entrée, napper la truite tressée de sauce cerise avec les pommes de terre, puis servir la soupe de cerises glacée en verrines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 30 € / 4 pers 🔍 Le secret de l’expert Acidité des cerises et gras du chèvre ou du poisson, joués crus et cuits, structurent un repas très gourmand. ✨ Le twist gourmand : Un trait de vinaigre doux dans la sauce cerise et quelques fruits rôtis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter la surcuisson des cerises, l’infusion excessive du thym et une tresse de truite irrégulière.

Variantes, dressage et conservation de ce menu cerises 4 personnes pas cher

Ce menu été cerises facile se module selon le marché : picodon remplacé par un chèvre frais, truite troquée contre un poisson en promotion, soupe glacée et sauce cerise conservées au frais pour une seconde assiette le lendemain.