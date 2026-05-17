Ces crackers apéritifs maison romarin-fleur de sel rendent accro si vous évitez cette erreur qui les rend mous

Une pâte minute, une feuille presque transparente et un geste simple suffisent à transformer votre four en fabrique de crackers apéritifs maison au romarin et fleur de sel. Mais c’est au moment de casser la plaque à la main que se joue vraiment leur croustillant addictif.

Romarin, fleur de sel et une plaque cassée à la main : ces crackers apéritifs croustillants rendent accro dès la première bouchée

Romarin qui parfume l’air, huile d’olive chaude, fleur de sel qui claque sous la dent : ces crackers apéritifs maison romarin fleur de sel sortent du four fins, secs, et déjà terriblement tentants.

On cuit la pâte en une feuille très fine, presque transparente, puis on casse la plaque à la main. Les éclats irréguliers, entre bords dorés et cœur blond et sec, donnent ce croustillant net qui appelle la poignée suivante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine de blé T55 ou T65

✅ 120 ml d’eau à température ambiante + 50 ml d’huile d’olive

✅ 1 c. à café de sel fin, 2 c. à café de romarin, poivre noir

✅ 1 c. à café de fleur de sel + graines, zeste de citron, ail, parmesan (facultatif)

Les ingrédients pour une grande plaque de crackers au romarin et fleur de sel

Farine de blé T55 ou T65, eau à température ambiante, bonne huile d’olive, sel fin, romarin frais ou séché, et fleur de sel en finition composent une base simple, parfumée, prête pour la plaque.

La pâte minute qui ne rate jamais : souple, non collante, prête à étaler

D’ailleurs, on mélange farine et sel, on verse eau et huile d’olive, puis on travaille juste assez pour une pâte souple, non collante. Un filet d’huile si elle accroche, une cuillère d’eau si elle se fissure, puis 10 minutes de repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine et sel fin, ajouter eau et huile d’olive, pétrir brièvement jusqu’à obtenir une boule homogène et souple. Technique : Laisser reposer 10 minutes, puis étaler la boule entre deux papiers cuisson au rouleau, en feuille très fine, presque transparente. Cuisson : Retirer le papier du dessus, huiler légèrement, parsemer romarin, poivre, fleur de sel, plus graines ou parmesan, puis cuire 10 à 14 minutes à 200 °C. Finition : Dès que bords dorés et centre blond et sec, transférer sur une grille, laisser tiédir, puis casser à la main en éclats irréguliers.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Feuille ultra fine, riche en huile d’olive et bien reposée : la surface exposée à la chaleur est maximale, l’eau s’échappe vite, les bords caramélisent, le refroidissement sur grille fige un croustillant sec. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pluie de parmesan finement râpé et une poignée de graines sur la surface : la base reste romarin–fleur de sel, mais le résultat évoque une tuile au fromage grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pourtant, étaler épais, sous-cuire, puis laisser refroidir la plaque sur le four chaud ou sous un torchon est fatal : la vapeur piégée transforme le craquant cassant en biscuit mou.

Cuisson, refroidissement, conservation : le trio anti-crackers mous

Bords dorés, centre blond et sec, refroidissement sur grille, puis stockage en boîte hermétique : ce trio garde les crackers apéritifs croustillants, avec croquant ravivé par 3 minutes de four chaud.