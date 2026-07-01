Ce cake au citron ultra moelleux affole mes invités : ce geste oublié change tout et ils repartent avec la recette

À chaque goûter, ce cake au citron ultra moelleux fait disparaître les parts plus vite que tu ne les coupes. Sa mie reste fondante des heures grâce à un geste simple, encore trop souvent oublié.

Mes invités repartent toujours avec la recette de ce cake au citron

Odeur de citron fraîchement râpé, vapeur douce qui s’échappe du moule, croûte fine qui craque sous le couteau… À peine sorti du four, ce cake a déjà des mains qui tournent autour. La mie est tiède, d’un jaune pâle, lisse et serrée juste ce qu’il faut.

On le pose sur la table en pensant en garder pour le lendemain ; il disparaît tranche après tranche, avant même le café. Ce qui bluffe les invités ? Un cake au citron ultra moelleux, jamais sec, même en fin de journée. Et tout tient dans quelques choix d’ingrédients et un geste technique que beaucoup négligent…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature (125 g) + 3 œufs

✅ 180 g de sucre en poudre + 80 g de beurre fondu (ou 80 ml d’huile neutre)

✅ 220 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel fin

✅ 2 citrons jaunes non traités (zestes + jus) + 60 g de sucre et 60 ml de jus pour le sirop

Pourquoi ce cake au citron ultra moelleux fait l’unanimité

Le cœur de la recette, c’est un cake au yaourt citron très simple, où chaque ingrédient a une mission précise. Le yaourt apporte de l’humidité et une texture tendre, le beurre ou l’huile enrobent la farine pour éviter la mie sèche, et le citron donne ce peps net mais jamais agressif.

Pour aller plus loin, on mise sur un léger sirop de citron versé sur le cake chaud. Il ne s’agit pas de le détremper, mais de l’imbiber juste assez pour obtenir un cake au citron imbibé qui reste fondant jusqu’au soir, même coupé à l’avance sur un buffet.

La méthode express pour un cake au citron imbibé qui reste fondant

On travaille tout dans un seul saladier, sans robot, pour garder la main sur la texture. La règle d’or : bien lisser la base au yaourt, puis mélanger la farine le moins possible. Ensuite, une cuisson douce à 170 °C et un sirop rapide suffisent à garantir la mie tendre que les invités réclament.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C, chemiser le moule, fouetter yaourt, sucre, œufs puis beurre fondu. Technique : Ajouter farine, levure, sel, mélanger brièvement, incorporer zestes des 2 citrons et jus d’1 citron. Cuisson : Verser dans le moule, cuire 40 à 50 min à 170 °C, jusqu’à ce qu’une lame ressorte sèche. Finition : Chauffer 60 g de sucre avec 60 ml de jus, piquer le cake chaud et l’imbiber peu à peu avec le sirop.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ~1 h 15 🔍 Le secret de l’expert En mélangeant très peu la farine, on limite le gluten et on garde une mie souple. Le yaourt hydrate, le citron stimule la levure, et le sirop ajouté sur le cake chaud recharge en parfum sans le rendre collant. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 30 g de farine par de la poudre d’amande, ajouter une cuillère de graines de pavot et laisser les zestes infuser 10 minutes dans un peu de sucre avant de les incorporer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre la pâte après l’ajout de la farine ou augmenter la température du four ; on obtient alors un cake serré, sec, même avec du sirop.

Service, conservation et variantes autour de ce cake au yaourt citron

On déguste ce cake à température ambiante pour profiter au maximum des zestes, ou légèrement tiède avec une salade de fraises, des framboises fraîches ou une cuillère de crème épaisse. Sur un buffet, les tranches se tiennent bien, tout en restant fondantes.

Il se garde 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, à l’abri de la chaleur, sans passage au réfrigérateur. On peut aussi congeler des tranches, bien emballées. Ensuite, on s’amuse : version pavot, touche de poudre d’amande, ou citron vert pour une note plus vive aux goûters d’été.