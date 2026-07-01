Oignons : ma grand-mère ne pleurait jamais en les coupant, ces 3 gestes cachés m'ont fait arrêter de souffrir
Chaque été, dans sa petite cuisine, une grand-mère transformait des montagnes d’oignons en lamelles parfaites sans verser une larme. Des années plus tard, un simple geste a enfin révélé comment couper des oignons sans pleurer et signer une scarpaccia dorée.
Ma grand-mère coupait ses oignons sans jamais pleurer : le jour où l’on comprend son geste, on arrête de souffrir
Odeur d’oignons rissolés, vapeur chaude, yeux qui brûlent… sauf pour ma grand-mère, qui éminçait des saladiers entiers sans la moindre larme.
On pensait à un don. En réalité, elle répétait trois gestes précis pour couper des oignons sans pleurer ; le jour où on les a compris, la corvée a disparu, remplacée par une scarpaccia d’été fine et croustillante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de pommes de terre + 250 g d’oignons
- ✅ 150 g de farine de riz + 230 g d’eau
- ✅ 30 g de parmesan râpé + 2 c. à s. de poudre d’amande
- ✅ Huile d’olive, 1 c. à café de sel, poivre, herbes de Provence
Ce que faisait vraiment ma grand-mère pour couper ses oignons sans pleurer
Sa méthode commençait bien avant le couteau : oignons fermes choisis à la pelure sèche, un passage au réfrigérateur, planche stable et sèche, couteau affûté, saladier prêt. Le froid ralentit la réaction qui libère le thiopropanethial-S-oxyde, ce gaz irritant qui monte vers les yeux.
Couper des oignons sans pleurer : le pas-à-pas concret
On épluche près d’un filet d’eau, fenêtre ouverte ou hotte allumée. On coupe l’oignon en deux dans la longueur sans toucher à la racine, puis on tranche de fines lamelles avec une lame bien aiguisée, visage légèrement en retrait, en transférant aussitôt les morceaux dans un saladier.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre les oignons au frais, préparer planche stable, couteau affûté et saladier ; éplucher puis couper en deux sans retirer la racine.
- Technique : Poser chaque moitié à plat, doigts recourbés, trancher de fines lamelles avec une lame bien aiguisée, garder la base entière et le visage légèrement en retrait.
- Cuisson : Ajouter pommes de terre en lamelles, farine de riz, eau, sel, poivre, herbes et un filet d’huile ; mélanger puis étaler très finement sur une plaque chemisée, four à 200 °C.
- Finition : Couvrir de parmesan et de poudre d’amande, arroser d’un peu d’huile, cuire jusqu’à dorure et bords foncés, puis laisser quelques minutes sur grille avant de découper.
Finitions, accords & variations d’été
On sert la scarpaccia tiède, encore sur grille, avec une salade de tomates au basilic. Si elle attend, un bref passage à 180 °C suffit à ranimer le croustillant.
En bref
- 👵 L’été, dans la cuisine familiale, une grand-mère émince des saladiers d’oignons sans larmes, jusqu’au jour où son geste précis est enfin observé.
- 🔪 Trois réflexes simples, centrés sur la préparation, la coupe et l’environnement, transforment la corvée et permettent de couper des oignons sans pleurer durablement.
- 🥔 Ce rituel change aussi la texture des lamelles, au point d’ouvrir la voie à une scarpaccia pommes de terre–oignons étonnamment fine et croustillante.
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