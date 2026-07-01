Oignons : ma grand-mère ne pleurait jamais en les coupant, ces 3 gestes cachés m'ont fait arrêter de souffrir

Chaque été, dans sa petite cuisine, une grand-mère transformait des montagnes d’oignons en lamelles parfaites sans verser une larme. Des années plus tard, un simple geste a enfin révélé comment couper des oignons sans pleurer et signer une scarpaccia dorée.

Ma grand-mère coupait ses oignons sans jamais pleurer : le jour où l’on comprend son geste, on arrête de souffrir

Odeur d’oignons rissolés, vapeur chaude, yeux qui brûlent… sauf pour ma grand-mère, qui éminçait des saladiers entiers sans la moindre larme.

On pensait à un don. En réalité, elle répétait trois gestes précis pour couper des oignons sans pleurer ; le jour où on les a compris, la corvée a disparu, remplacée par une scarpaccia d’été fine et croustillante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pommes de terre + 250 g d’oignons

✅ 150 g de farine de riz + 230 g d’eau

✅ 30 g de parmesan râpé + 2 c. à s. de poudre d’amande

✅ Huile d’olive, 1 c. à café de sel, poivre, herbes de Provence

Ce que faisait vraiment ma grand-mère pour couper ses oignons sans pleurer

Sa méthode commençait bien avant le couteau : oignons fermes choisis à la pelure sèche, un passage au réfrigérateur, planche stable et sèche, couteau affûté, saladier prêt. Le froid ralentit la réaction qui libère le thiopropanethial-S-oxyde, ce gaz irritant qui monte vers les yeux.

Couper des oignons sans pleurer : le pas-à-pas concret

On épluche près d’un filet d’eau, fenêtre ouverte ou hotte allumée. On coupe l’oignon en deux dans la longueur sans toucher à la racine, puis on tranche de fines lamelles avec une lame bien aiguisée, visage légèrement en retrait, en transférant aussitôt les morceaux dans un saladier.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre les oignons au frais, préparer planche stable, couteau affûté et saladier ; éplucher puis couper en deux sans retirer la racine. Technique : Poser chaque moitié à plat, doigts recourbés, trancher de fines lamelles avec une lame bien aiguisée, garder la base entière et le visage légèrement en retrait. Cuisson : Ajouter pommes de terre en lamelles, farine de riz, eau, sel, poivre, herbes et un filet d’huile ; mélanger puis étaler très finement sur une plaque chemisée, four à 200 °C. Finition : Couvrir de parmesan et de poudre d’amande, arroser d’un peu d’huile, cuire jusqu’à dorure et bords foncés, puis laisser quelques minutes sur grille avant de découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Confort Sans larmes 🔍 Le secret de l’expert En calmant l’oignon au froid, en l’humidifiant et en le tranchant net, on libère moins de thiopropanethial-S-oxyde ; la racine gardée entière retarde encore l’émission de ce gaz irritant. ✨ Le twist gourmand : Pour une scarpaccia vraiment craquante, on mélange parmesan et poudre d’amande sur le dessus, puis on laisse la plaque respirer sur une grille dès la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : couper un oignon à température ambiante avec un couteau émoussé, racine tranchée d’emblée et visage collé à la planche, ou laisser la scarpaccia refroidir sur la plaque.

Finitions, accords & variations d’été

On sert la scarpaccia tiède, encore sur grille, avec une salade de tomates au basilic. Si elle attend, un bref passage à 180 °C suffit à ranimer le croustillant.