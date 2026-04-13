Ce cake salé ultra-moelleux fait un carnage à chaque pique-nique : les 3 gestes simples qui changent tout

Sur la nappe du pique-nique, un cake courgettes-chèvre fait l’unanimité et disparaît en quelques minutes. Trois gestes très simples suffisent pour obtenir cette mie moelleuse qui se tient sans s’effriter.

Qui a fait ce cake ? Le cake courgettes-chèvre qu’on s’arrache à chaque pique-nique (en 3 gestes)

La nappe est posée, le sac s’ouvre, et là, un cake encore doré apparaît. Ça sent l’olive, la courgette grillée, le chèvre fondant. En dix minutes, il aura disparu, mais une question revient toujours.

Qui a fait ce cake ? On parle d’un simple cake courgettes chèvre, découpé à la main, servi sans assiettes, mais qui a tout d’un plat de chef. Et la meilleure nouvelle, c’est qu’il tient vraiment en 3 gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs moyens, 10 cl de lait, 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 200 g de farine de blé + 1 sachet de levure chimique

✅ Environ 300 g de courgettes râpées (1 à 2 courgettes)

✅ 1 bûche de chèvre (≈ 180 g), sel, poivre, menthe, piment, noix en option

Pourquoi ce cake courgettes-chèvre fait parler à chaque pique-nique

Ce cake salé coche toutes les cases des repas sur l’herbe. Il se mange du bout des doigts, chaud ou froid, sans couverts. Les courgettes râpées apportent le moelleux, le chèvre la gourmandise, et la pâte reste ferme juste ce qu’il faut pour se tenir, même coupée à la volée sur la couverture.

Les 3 gestes qui changent tout pour un cake qui se tient

Premier geste : s’occuper des courgettes. On les râpe finement, on les sale, on les laisse dégorger 10 minutes, puis on les presse fort dans un torchon. Ce simple passage retire l’excès d’eau et évite la mie spongieuse. Deuxième geste : mélanger sans brutaliser. Œufs, lait et huile d’un côté, farine et levure de l’autre, puis on réunit les deux en remuant juste assez avant d’ajouter courgettes et chèvre émietté. Troisième geste : cuisson douce à 180 °C, dans un moule de 24 x 10 cm, puis refroidissement sur grille.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les saler, laisser dégorger 10 minutes, bien presser. Technique : Fouetter œufs, lait et huile, verser sur farine et levure, mélanger brièvement. Cuisson : Incorporer courgettes essorées, chèvre émietté et parfums éventuels sans trop travailler. Finition : Verser dans le moule huilé, cuire 40 à 45 min à 180 °C, démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert En retirant l’eau libre des courgettes, la pâte reste à bonne hydratation ; le gluten se forme moins, la levure agit mieux, la mie est moelleuse mais ferme. ✨ Le twist gourmand : Couronner le cake de rondelles de courgette, éclats de chèvre, menthe fraîche et piment d’Espelette : tout le monde le repère aussitôt sur la nappe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’égoutter les courgettes détrempe la pâte ; la cuire après un long battage au robot la tasse encore plus et ruine la texture.

Préparer, conserver et transporter ce cake courgettes-chèvre

Refroidi puis rangé en boîte hermétique, ce cake se garde 3 à 4 jours au réfrigérateur et supporte une congélation en tranches, à sortir deux heures avant.