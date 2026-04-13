Ce cake salé ultra-moelleux fait un carnage à chaque pique-nique : les 3 gestes simples qui changent tout
Sur la nappe du pique-nique, un cake courgettes-chèvre fait l’unanimité et disparaît en quelques minutes. Trois gestes très simples suffisent pour obtenir cette mie moelleuse qui se tient sans s’effriter.
Qui a fait ce cake ? Le cake courgettes-chèvre qu’on s’arrache à chaque pique-nique (en 3 gestes)
La nappe est posée, le sac s’ouvre, et là, un cake encore doré apparaît. Ça sent l’olive, la courgette grillée, le chèvre fondant. En dix minutes, il aura disparu, mais une question revient toujours.
Qui a fait ce cake ? On parle d’un simple cake courgettes chèvre, découpé à la main, servi sans assiettes, mais qui a tout d’un plat de chef. Et la meilleure nouvelle, c’est qu’il tient vraiment en 3 gestes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs moyens, 10 cl de lait, 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 200 g de farine de blé + 1 sachet de levure chimique
- ✅ Environ 300 g de courgettes râpées (1 à 2 courgettes)
- ✅ 1 bûche de chèvre (≈ 180 g), sel, poivre, menthe, piment, noix en option
Pourquoi ce cake courgettes-chèvre fait parler à chaque pique-nique
Ce cake salé coche toutes les cases des repas sur l’herbe. Il se mange du bout des doigts, chaud ou froid, sans couverts. Les courgettes râpées apportent le moelleux, le chèvre la gourmandise, et la pâte reste ferme juste ce qu’il faut pour se tenir, même coupée à la volée sur la couverture.
Les 3 gestes qui changent tout pour un cake qui se tient
Premier geste : s’occuper des courgettes. On les râpe finement, on les sale, on les laisse dégorger 10 minutes, puis on les presse fort dans un torchon. Ce simple passage retire l’excès d’eau et évite la mie spongieuse. Deuxième geste : mélanger sans brutaliser. Œufs, lait et huile d’un côté, farine et levure de l’autre, puis on réunit les deux en remuant juste assez avant d’ajouter courgettes et chèvre émietté. Troisième geste : cuisson douce à 180 °C, dans un moule de 24 x 10 cm, puis refroidissement sur grille.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les courgettes, les saler, laisser dégorger 10 minutes, bien presser.
- Technique : Fouetter œufs, lait et huile, verser sur farine et levure, mélanger brièvement.
- Cuisson : Incorporer courgettes essorées, chèvre émietté et parfums éventuels sans trop travailler.
- Finition : Verser dans le moule huilé, cuire 40 à 45 min à 180 °C, démouler.
Préparer, conserver et transporter ce cake courgettes-chèvre
Refroidi puis rangé en boîte hermétique, ce cake se garde 3 à 4 jours au réfrigérateur et supporte une congélation en tranches, à sortir deux heures avant.
Sources
En bref
- 🧺 À chaque pique-nique d’été, ce cake courgettes chèvre s’invite sur la nappe et attire tous les regards.
- 🍽️ Trois gestes clés, une cuisson à 180 °C et quelques options parfumées transforment un simple cake salé en star facile à trancher.
- 🤫 Moelleux, structuré et pratique à conserver ou congeler, ce cake cache surtout un détail technique qui change tout pour vos prochains apéritifs conviviaux.
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