Ce dessert au chocolat préparé la veille a fait taire tous mes invités et enterre à jamais la tarte sablée classique

Autour d’un dîner entre amis, cette tarte mousse au chocolat sur pâte à cookie fait soudain taire la table. En 30 minutes la veille, vous évitez à coup sûr la tarte sèche et la mousse qui s’effondre.

L’assiette silencieuse, les cuillères raclées jusqu’au dernier trait de chocolat : on sait qu’un dessert a créé l’unanimité. Ce soir-là, autour de la table, plus personne ne parlait ; on fermait les yeux devant une bouchée qui mêlait croustillant, moelleux et crème chocolatée. Rien à voir avec la tarte un peu sèche qu’on redoute toujours.

À la place de la pâte sablée qui s’effrite et de la mousse qui s’affaisse, on mise sur un dessert à étages très simple à réaliser. Une base dorée qui croque aux bords, un cœur biscuité tendre, puis une mousse noire toute douce par-dessus… Cette tarte mousse au chocolat pâte à cookie mérite qu’on la prépare la veille.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base cookie : 100 g de beurre pommade, 130 g de sucre vergeoise, 1 œuf, 1 c. à café de vanille.

✅ Sec : 230 g de farine de blé, 1 pincée de sel, 100 g de pépites de chocolat noir, 100 g de pépites au lait.

✅ Pour la mousse : 200 g de chocolat noir pâtissier, 6 œufs extra-frais, 1 pincée de sel.

✅ Cuisson et déco : papier cuisson, riz ou billes de cuisson, copeaux de chocolat, fruits, noisettes, fleur de sel selon vos envies.

Le dessert qui fait taire la table : pourquoi cette tarte cookie-mousse fait l’unanimité

Sous la cuillère, on traverse un fond de tarte en pâte à cookie doré, puis une mousse au chocolat noir qui tient joliment. Croustillant aux bords, moelleux au centre, ce dessert crousti-fondant fait oublier les tartes sèches et les mousses qui coulent.

Étape 1 : une pâte à cookie qui remplace la pâte sablée sans se déformer

On traite la pâte à cookie comme une pâte à tarte : beurre pommade, vergeoise et œuf, farine ajoutée sans insister, puis pépites. On presse le tout dans le moule, on forme les bords et on laisse figer deux heures au congélateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Foncer le moule avec la pâte à cookie congelée. Technique : Cuire 30 minutes à 180 °C avec le lestage. Cuisson : Retirer papier et riz, prolonger 10 minutes, laisser complètement refroidir dans le moule. Finition : Préparer la mousse, la verser sur le fond froid, lisser et réfrigérer toute une nuit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La congélation fige le beurre ; au four, il fond, les bords caramélisent, le cœur reste tendre. La nuit stabilise l’air des blancs montés et le chocolat, pour une mousse qui ne coule plus. ✨ Le twist gourmand : Étaler un voile de caramel ou de praliné sur le fond. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la mousse sur un fond tiède ou encore chaud.

Twists gourmands : 3 idées pour personnaliser la tarte cookie-mousse

On joue les contrastes à table : noisettes torréfiées, pincée de fleur de sel, fruits ou crème fouettée peu sucrée. Cette tarte au chocolat sans pâte sablée se garde deux jours au réfrigérateur.