Ce dessert au chocolat préparé la veille a fait taire tous mes invités et enterre à jamais la tarte sablée classique
Autour d’un dîner entre amis, cette tarte mousse au chocolat sur pâte à cookie fait soudain taire la table. En 30 minutes la veille, vous évitez à coup sûr la tarte sèche et la mousse qui s’effondre.
L’assiette silencieuse, les cuillères raclées jusqu’au dernier trait de chocolat : on sait qu’un dessert a créé l’unanimité. Ce soir-là, autour de la table, plus personne ne parlait ; on fermait les yeux devant une bouchée qui mêlait croustillant, moelleux et crème chocolatée. Rien à voir avec la tarte un peu sèche qu’on redoute toujours.
À la place de la pâte sablée qui s’effrite et de la mousse qui s’affaisse, on mise sur un dessert à étages très simple à réaliser. Une base dorée qui croque aux bords, un cœur biscuité tendre, puis une mousse noire toute douce par-dessus… Cette tarte mousse au chocolat pâte à cookie mérite qu’on la prépare la veille.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la base cookie : 100 g de beurre pommade, 130 g de sucre vergeoise, 1 œuf, 1 c. à café de vanille.
- ✅ Sec : 230 g de farine de blé, 1 pincée de sel, 100 g de pépites de chocolat noir, 100 g de pépites au lait.
- ✅ Pour la mousse : 200 g de chocolat noir pâtissier, 6 œufs extra-frais, 1 pincée de sel.
- ✅ Cuisson et déco : papier cuisson, riz ou billes de cuisson, copeaux de chocolat, fruits, noisettes, fleur de sel selon vos envies.
Le dessert qui fait taire la table : pourquoi cette tarte cookie-mousse fait l’unanimité
Sous la cuillère, on traverse un fond de tarte en pâte à cookie doré, puis une mousse au chocolat noir qui tient joliment. Croustillant aux bords, moelleux au centre, ce dessert crousti-fondant fait oublier les tartes sèches et les mousses qui coulent.
Étape 1 : une pâte à cookie qui remplace la pâte sablée sans se déformer
On traite la pâte à cookie comme une pâte à tarte : beurre pommade, vergeoise et œuf, farine ajoutée sans insister, puis pépites. On presse le tout dans le moule, on forme les bords et on laisse figer deux heures au congélateur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Foncer le moule avec la pâte à cookie congelée.
- Technique : Cuire 30 minutes à 180 °C avec le lestage.
- Cuisson : Retirer papier et riz, prolonger 10 minutes, laisser complètement refroidir dans le moule.
- Finition : Préparer la mousse, la verser sur le fond froid, lisser et réfrigérer toute une nuit.
Twists gourmands : 3 idées pour personnaliser la tarte cookie-mousse
On joue les contrastes à table : noisettes torréfiées, pincée de fleur de sel, fruits ou crème fouettée peu sucrée. Cette tarte au chocolat sans pâte sablée se garde deux jours au réfrigérateur.
En bref
- 🍫 Lors d’un repas entre amis, cette tarte mousse au chocolat sur pâte à cookie remplace la traditionnelle tarte au chocolat sèche et décevante.
- 🧁 La recette détaille une base cookie crousti-moelleuse, une mousse au chocolat qui se tient et quelques réglages de cuisson simples à suivre.
- ✨ Astuces de chef, twist caramel-praliné et conseil interdit transforment ce dessert croustillant et fondant au chocolat en arme secrète pour vos prochains dîners.
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