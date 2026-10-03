Apéro dînatoire : cette tartine sucrée-salée prête en 25 minutes fait déjà oublier tous les cakes salés

Bleu qui fond, poire sucrée et noix torréfiées s’invitent sur une tartine d’apéro plus moderne qu’un cake salé. En quelques minutes, cette tartine poire bleu noix change votre apéritif en vraie bouchée de chef sans complication.

À l’heure où l’apéro remplace souvent le dîner, une tranche de pain grillée à l’huile d’olive suffit à ouvrir l’appétit. On entend la croûte craquer, on voit le bleu commencer à fondre.

Autour, la poire bien mûre parfume l’air, les noix croustillent. On tient là une tartine poire bleu noix, plus moderne et gourmande qu’un cake salé ; reste à la préparer en quelques gestes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 tranches de pain de mie ou de campagne (30 à 40 g chacune)

✅ 50 g de gorgonzola doux + 50 g de mascarpone, pour une crème onctueuse

✅ 6 poires Williams mûres mais fermes (2 pour les lamelles, 4 pour le gel)

✅ 70 g de cerneaux de noix à torréfier juste avant de dresser

La tartine poire–bleu–noix qui détrône le cake salé

Pleine de contrastes, cette tartine joue la carte du fromage de caractère tempéré par le mascarpone. La poire apporte le sucre et le jus ; les noix torréfiées, le croquant qui manque souvent aux tranches de cake salé.

Huile d’olive, 50 ml de vinaigre de pomme et 3 à 4 g d’agar-agar complètent la liste. D’ailleurs, ce sont eux qui permettent d’obtenir un gel de fruit net, acidulé juste ce qu’il faut pour alléger le fromage.

Recette express : tartine poire bleu noix pas à pas

On commence par torréfier les noix, puis par préparer un gel de poire acidulé au vinaigre de pomme. Pendant qu’il prend au froid, on monte la crème de bleu, on tranche la poire et on grille le pain.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 150 °C, étaler les noix sur une plaque, torréfier 10 min, laisser tiédir puis concasser grossièrement. Technique : Mixer 4 poires épluchées avec le vinaigre et l’agar-agar, faire bouillir 1 min, couler dans un plat et laisser prendre au frais ; trancher finement les 2 autres poires. Cuisson : Chauffer l’huile d’olive dans une poêle, dorer les 4 tranches de pain sur les deux faces, croûte dorée, cœur moelleux. Finition : Fouetter gorgonzola sans croûte et mascarpone, tartiner le pain, ajouter lamelles de poire, petits cubes de gel de poire et noix concassées, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min + prise du gel 🔍 Le secret de l’expert Le mascarpone adoucit le gorgonzola tout en le rendant plus velouté ; noix torréfiées et gel de poire acidulé équilibrent la richesse du fromage. ✨ Le twist gourmand : Au dernier moment, passer les tartines 1 min sous le gril puis ajouter un filet de miel et quelques feuilles de thym. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de monter les tartines à l’avance ou de trop doser l’agar-agar, sous peine de pain mou et de gel trop ferme.

S’organiser pour l’apéro dînatoire : service, avance et variantes

Pour garder tout le croustillant, on anticipe. La veille, on torréfie les noix et on prépare le gel de poire. Le jour J, on grille le pain et on dresse la tartine poire bleu noix au dernier moment.

Sur un grand plat, on coupe chaque tranche en deux ou trois. On peut aussi remplacer le gorgonzola par un bleu d’Auvergne doux, ou la poire par une pomme légèrement acidulée.