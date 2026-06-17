Ce dessert aux abricots sans cuisson : ce geste tout simple pour une mousse ultra-légère qui ne rend jamais d’eau

Envie d’une mousse aux abricots sans cuisson, aussi légère qu’un nuage, à poser en grand bol au centre de la table ? En quelques gestes, ce dessert d’été se prépare à l’avance tout en gardant un secret qui change tout.

Il y a ces soirs d’été où l’on a envie d’un dessert qui caresse, pas qui pèse. Dans le grand bol posé au centre de la table, une crème orangée frissonne doucement ; on y plante la cuillère et tout se tient, léger comme un nuage.

Cette mousse aux abricots sans cuisson a le parfum du verger, sans œufs crus obligatoires, sans gélatine ni casserole à surveiller. Quatre ingrédients simples, quelques gestes malins, et on obtient un dessert d’été à préparer d’avance. Le secret commence par le choix des fruits.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Abricots frais bien mûrs : 500 g (environ 400 g de chair)

✅ Crème liquide entière 30 % MG bien froide : 250 ml

✅ Sucre en poudre : 60 g + 1 sachet de sucre vanillé

✅ Jus de citron frais : 1 c. à soupe + 1 pincée de sel fin

Les bons abricots pour une mousse qui a du goût (et pas d’eau)

On choisit des abricots bien mûrs, parfumés, à la chair souple, ni farineuse ni verte. Leur peau veloutée affiche un bel orange tacheté de rouge : ces fruits concentrent tout ce qu’il faut pour une mousse au goût franc.

Les abricots rendent beaucoup d’eau ; c’est elle qui donne ces mousses tristes, avec du jus au fond du bol. On les coupe, on les mêle au sucre et au citron, puis on laisse dégorger au frais vingt minutes : la pulpe se concentre, sans aucune cuisson.

Le secret de chef : comment garder une mousse ultra-légère qui ne relâche pas d’eau

Ensuite, tout se joue sur la crème entière très froide. Bol, fouets et crème attendent au frais, puis on monte une chantilly souple. On détend la purée d’abricots avec un peu de crème, on incorpore le reste à la maryse, sans jamais refouetter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, dénoyauter, couper les abricots ; ajouter 40 g de sucre, citron, sel, laisser dégorger 20 à 30 min puis mixer lisse. Technique : Fouetter la crème bien froide avec le sucre vanillé dans un bol glacé jusqu’à obtenir une chantilly souple. Cuisson : Sans cuisson : mélanger un tiers de la chantilly à la purée d’abricots pour la détendre doucement. Finition : Incorporer délicatement le reste de crème à la maryse, verser dans un bol ou des verrines, filmer et réserver 3 à 4 h au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert Le sucre et le citron font doucement dégorger les abricots : on élimine l’excès d’eau tout en concentrant le goût. La crème bien froide piège l’air fouetté et donne une mousse stable sans gélatine. ✨ Le twist gourmand : Pour une version très aérienne, on peut ajouter un blanc d’œuf monté en neige, en évitant d’en servir aux femmes enceintes et jeunes enfants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fouetter la mousse après avoir ajouté la chantilly, ou utiliser des abricots aqueux non dégorgés : la texture retombe et le bol se remplit de jus.

Finitions & twists gourmands autour de l’abricot

On sert la mousse dans un grand bol ou en verrines, décorée de dés d’abricots frais, de fruits secs grillés et de menthe. Filmée au frais, elle se garde vingt-quatre heures, sans perdre sa légèreté.