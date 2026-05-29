Ce dessert façon tiramisu bluffe tous les invités comme chez le pâtissier, sauf si vous faites cette erreur fatale

À la maison, ce brownie façon tiramisu prend des allures de gâteau de pâtissier et fait taire la table en fin de repas. Étapes, temps et températures y jouent un rôle décisif, mais quelques détails font vraiment toute la différence.

Quand le café arrive et que les assiettes se vident, la table change de rythme. Un carré sombre, nappé d’une poudre de cacao, tranche net sur le plat : surface lisse, angles précis, parfum de chocolat qui flotte au-dessus de la nappe.

En bouche, la base rappelle un brownie dense, presque truffé, pendant qu’une crème mascarpone légère glisse comme un nuage façon tiramisu. Les invités jurent qu’on a fait un détour chez le pâtissier ; comment obtenir cet effet sans matériel pro ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le brownie : 180 g de chocolat noir , 140 g de beurre, 150 g de sucres, 3 œufs, 90 g de farine, 20 g de cacao non sucré , café soluble, sel

, 140 g de beurre, 150 g de sucres, 3 œufs, 90 g de farine, 20 g de , café soluble, sel ✅ Pour la crème façon tiramisu : 250 g de mascarpone, 25 cl de crème entière, 70 g de sucre glace, vanille, café soluble, amaretto facultatif

✅ Pour la finition : 1 à 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, copeaux de chocolat

✅ Moule carré 20 x 20 cm chemisé de papier cuisson

Le brownie façon tiramisu qui a trompé tous les invités

Ce brownie façon tiramisu joue sur un contraste qui fait gâteau de boutique : une base chocolat‑café compacte et fondante, surmontée d’une couche de crème mascarpone. Le moule carré 20 x 20 cm offre une belle épaisseur et des bords nets qui rappellent l’entremets.

Brownie fondant et crème tiramisu : la méthode qui change tout

On prépare une pâte dense : œufs et sucres juste mélangés, chocolat fondu au beurre, puis farine, cacao et sel. Cuisson à 170 °C pendant 18 à 22 minutes ; les bords sont pris, le centre reste souple. Refroidissement complet dans le moule, puis 30 minutes au frais, pour une base froide et stable avant la crème. Mascarpone assoupli et crème entière très froide se transforment en appareil lisse, aérien mais qui se tient grâce au repos de 2 à 3 heures au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : chemiser le moule, réaliser la pâte brownie chocolat‑café dense et lisse. Technique : cuire 18 à 22 min à 170 °C, puis laisser refroidir complètement dans le moule. Cuisson : monter la crème entière bien froide, l’incorporer au mascarpone sucré et parfumé, obtenir une texture aérienne mais ferme. Finition : étaler la crème sur le brownie froid, lisser, réfrigérer 2 à 3 h, poudrer de cacao puis trancher au couteau chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Repos au frais 3 h 🔍 Le secret de l’expert Brownie un peu sous‑cuit ; il garde eau et matières grasses, reste fondant même le lendemain. Au froid, les graisses de la crème montée se figent et assurent une découpe nette. ✨ Le twist gourmand : Mélanger sucre blanc et sucre roux donne un moelleux presque caramélisé, et une cuillère d’amaretto parfume la crème d’une note discrète d’amande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poser la crème sur un brownie tiède ; elle fond, se liquéfie et ruine l’effet pâtissier.

Dressage, variantes et conservation de ce dessert

Les parts se coupent au couteau long passé sous l’eau chaude, se gardent 48 heures au frais bien filmées, et on adapte ; sans café, avec amaretto ou copeaux.