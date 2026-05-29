Les amateurs de bourbon gardent ce simple ingrédient pour leurs cocktails (vous passez à côté depuis des années)

Dans de nombreux foyers, le bourbon sour maison reste soit trop acide, soit trop sucré. Ici, un simple ingrédient caché et un geste précis changent tout.

Dans le verre, ça sent la vanille, le citron frais, une pointe d’épices. La surface se couvre d’une mousse fine ; le bourbon chauffe doucement sans jamais brûler, comme dans les meilleurs bars.

On se dit que c’est réservé aux pros, avec des bouteilles rares et des tours de main secrets. Pourtant, tout repose sur un simple ingrédient inattendu et sur un geste précis au moment de secouer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 ml de bourbon souple

✅ 60 ml de jus de citron frais

✅ 40 ml de sirop de sucre simple

✅ 1 blanc d’œuf ou 50 ml d’aquafaba

Trouver l’équilibre alcool / citron / sucre

Sans repère, on force sur le bourbon ou sur le citron, puis on compense avec trop de sucre. Le fameux bourbon sour devient brûlant ou écœurant. La base gagnante reste pourtant simple : environ 3 parts de bourbon, 1,5 de citron, 1 de sirop bien froid.

Le blanc d’œuf, secret des cocktails soyeux

Ce n’est pas une fantaisie, mais de la texture pure. Le blanc d’œuf, ou l’aquafaba pour une version vegan, se transforme en mousse grâce au dry shake, ce premier shake sans glace. Les bulles enrobent l’alcool et l’acidité : le cocktail bourbon citron blanc d’œuf devient mousseux, doux, ample, presque crémeux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir les verres, préparer jus de citron, sirop et bourbon. Technique : Mettre tous les ingrédients dans le shaker en respectant les doses. Cuisson : Secouer 10 secondes sans glace, puis 10 à 15 avec beaucoup de glaçons. Finition : Filtrer finement dans des verres glacés, ajouter zeste et gouttes de bitters.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert L’émulsion de protéines d’œufs extra-frais piège l’air et adoucit la sensation d’alcool ; les arômes vanillés et épicés du bourbon ressortent plus nettement, sans brûlure ni acidité agressive. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le sirop simple par la même dose de sirop de miel ou d’érable pour varier les notes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de jus de citron en bouteille ni zapper le dry shake : on obtient un sour plat, acide et agressif.

Ajuster et servir votre bourbon sour parfait

Envie d’un verre plus sec ? Baisser légèrement le sirop, ou au contraire l’augmenter pour une version plus douce ; jouer par pas de 5 ml. On peut aussi accentuer le citron en augmentant très légèrement le jus, sans toucher au bourbon. Servir ce cocktail bourbon citron blanc d’œuf sur gros glaçons à l’apéro, ou en coupe glacée avec quelques cacahuètes grillées.