Les amateurs de bourbon gardent ce simple ingrédient pour leurs cocktails (vous passez à côté depuis des années)
Dans de nombreux foyers, le bourbon sour maison reste soit trop acide, soit trop sucré. Ici, un simple ingrédient caché et un geste précis changent tout.
Dans le verre, ça sent la vanille, le citron frais, une pointe d’épices. La surface se couvre d’une mousse fine ; le bourbon chauffe doucement sans jamais brûler, comme dans les meilleurs bars.
On se dit que c’est réservé aux pros, avec des bouteilles rares et des tours de main secrets. Pourtant, tout repose sur un simple ingrédient inattendu et sur un geste précis au moment de secouer.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 120 ml de bourbon souple
- ✅ 60 ml de jus de citron frais
- ✅ 40 ml de sirop de sucre simple
- ✅ 1 blanc d’œuf ou 50 ml d’aquafaba
Trouver l’équilibre alcool / citron / sucre
Sans repère, on force sur le bourbon ou sur le citron, puis on compense avec trop de sucre. Le fameux bourbon sour devient brûlant ou écœurant. La base gagnante reste pourtant simple : environ 3 parts de bourbon, 1,5 de citron, 1 de sirop bien froid.
Le blanc d’œuf, secret des cocktails soyeux
Ce n’est pas une fantaisie, mais de la texture pure. Le blanc d’œuf, ou l’aquafaba pour une version vegan, se transforme en mousse grâce au dry shake, ce premier shake sans glace. Les bulles enrobent l’alcool et l’acidité : le cocktail bourbon citron blanc d’œuf devient mousseux, doux, ample, presque crémeux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Refroidir les verres, préparer jus de citron, sirop et bourbon.
- Technique : Mettre tous les ingrédients dans le shaker en respectant les doses.
- Cuisson : Secouer 10 secondes sans glace, puis 10 à 15 avec beaucoup de glaçons.
- Finition : Filtrer finement dans des verres glacés, ajouter zeste et gouttes de bitters.
Ajuster et servir votre bourbon sour parfait
Envie d’un verre plus sec ? Baisser légèrement le sirop, ou au contraire l’augmenter pour une version plus douce ; jouer par pas de 5 ml. On peut aussi accentuer le citron en augmentant très légèrement le jus, sans toucher au bourbon. Servir ce cocktail bourbon citron blanc d’œuf sur gros glaçons à l’apéro, ou en coupe glacée avec quelques cacahuètes grillées.
En bref
- 🍸 Un cocktail bourbon citron blanc d’œuf se prépare en quelques minutes chez soi, avec un dosage précis qui change complètement la sensation en bouche.
- 🧊 La méthode repose sur un double shake et une émulsion contrôlée, afin d’équilibrer alcool, acidité et sucre sans perdre la fraîcheur du citron.
- ✨ Un ingrédient riche en protéines, parfois remplacé par une option végétale, apporte une mousse soyeuse qui transforme ce cocktail bourbon en secret de bar.
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