Ce dessert sans cuisson avec ce bonbon de notre enfance à 0,10 € affole les gourmands après 4 h au frais

En quinze minutes et sans four, ces verrines au Carambar transforment un simple bonbon en dessert de bistrot. À condition de respecter une étape clé au frais.

1 bonbon à 10 centimes et 4 heures au frais : le dessert sans cuisson au Carambar qu’on dévore en 2 minutes

Dans la cuisine, ça sent le caramel chaud et la crème. On entend presque le papier qui se froisse, comme quand on ouvrait un Carambar en sortant de l’école. En verrine, cette douceur devient une crème qui ondule sous la cuillère.

Sans four ni œuf, on obtient pourtant un vrai dessert de bistrot : un dessert sans cuisson au caramel, parfumé avec un bonbon qui coûte 0,10 €. Le seul piège, c’est d’attendre quatre heures au frais avant l’attaque des cuillères.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base crème (6 verrines) : 10 Carambar caramel, 50 cl de lait entier, 20 cl de crème entière

✅ Gélifiant : 3 feuilles de gélatine, 2 c. à soupe d’eau froide, 1 pincée de fleur de sel

✅ Nappage : 6 Carambar caramel, 10 cl de crème liquide entière

✅ Finitions (facultatif) : biscuits spéculoos, fruits, chantilly, noisettes, copeaux de chocolat

Pourquoi ce dessert sans cuisson au Carambar cartonne (1 bonbon, 4 h de repos, zéro four)

En quinze minutes, on transforme des Carambar en verrines au goût de dessert de restaurant. Les bonbons fondent dans un mélange lait + crème, sans œuf ni four, pour une texture douce et riche. Le budget reste mini, à peine 0,80–1 € la part, mais l’effet caramel régressif est maximal.

Pas à pas : la crème dessert Carambar sans cuisson

On chauffe simplement lait et crème à feu doux, juste assez pour faire fondre les bonbons. Hors du feu, on ajoute la gélatine réhydratée, puis on mélange bien. Un bref passage au mixeur ou au tamis supprime les éventuels grumeaux ; on obtient une crème caramel parfaitement lisse, prête à prendre au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire ramollir la gélatine dans l’eau froide. Chauffer lait et crème à feu doux, ajouter 10 Carambar et remuer jusqu’à fonte complète. Technique : Hors du feu, incorporer la gélatine essorée et la pincée de sel, puis mixer ou filtrer pour une crème bien lisse. Cuisson : Répartir en verrines, filmer au contact, laisser tiédir puis réfrigérer au moins 4 heures. Finition : Chauffer 10 cl de crème, faire fondre 6 Carambar pour un nappage fluide, laisser tiédir puis napper les crèmes prises et ajouter les toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0,80–1 € / verrine 🔍 Le secret de l’expert Le duo lait + crème entière dissout parfaitement les sucres du bonbon et les enrobe de gras ; le caramel paraît plus intense. Ajoutée hors du feu, la gélatine forme un réseau souple qui fait tenir la crème sans effet caoutchouc. ✨ Le twist gourmand : Pour une version café-caramel, ajouter 1 c. à café de café soluble dans la base, ou dresser sur un lit de spéculoos et de banane façon banoffee. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas faire bouillir lait et crème, ni ajouter la gélatine dans un liquide bouillant, et éviter de verser le nappage encore brûlant sur des crèmes fragiles.

Organisation : quand préparer, comment conserver jusqu’à 48 h

On prépare les verrines la veille, on les garde filmées au réfrigérateur jusqu’à 48 heures, puis on ajoute nappage, biscuits et fruits au dernier moment, juste avant de servir.