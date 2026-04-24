Ce faux gâteau aux fraises est en réalité un pain italien moelleux : la méthode secrète qui bluffe toute la famille

Un simple goûter de week-end, une plaque dorée posée sur la table, et une question d'enfant qui change tout. Cette focaccia sucrée aux fraises cache un tour de main qui la rend moelleuse, parfumée et impossible à deviner au premier regard.

« Maman, c’est quoi ce gâteau ? » La focaccia sucrée aux fraises qui trompe tout le monde

Dans le four, la plaque gonfle, dorée, toute ponctuée de fraises rôties. L’odeur de vanille et d’huile d’olive sucrée envahit la cuisine. Sur la table, on croirait un gros gâteau de grand-mère, moelleux et brillant, prêt à être découpé en carrés.

Et là, la question fuse : « Maman, c’est quoi ce gâteau ? ». Quand on répond que c’est une focaccia sucrée aux fraises, personne n’y croit vraiment. C’est un pain, pourtant ; mais travaillé comme un dessert, avec une mie qui file comme une brioche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 500 g de farine, 350 ml d’eau tiède, 7 g de levure, 10 g de sel, 10 g de sucre, 60 ml d’huile d’olive

✅ Pour la garniture : 350 g de fraises fraîches, 50 g de sucre, 1 gousse de vanille, 1 c. à s. de fécule de maïs

✅ Pour la finition : 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 à 2 c. à s. de cassonade, 30 g d’amandes effilées, zeste d’½ citron

✅ En bonus : 1 c. à s. de miel, 1 pincée de fleur de sel, quelques feuilles de basilic frais

Le dessert qui ressemble à un gâteau… mais c’est une focaccia aux fraises

À la sortie du four, tout crie gâteau : croûte dorée, fraises rôties, sucre qui brille. En bouche, la surprise arrive. La base est une focaccia à l’huile d’olive, avec une mie alvéolée, légèrement élastique, typique du pain italien. Les fraises mûres mais fermes apportent le côté confiture, sans lourdeur ni crème. On vise des produits de saison, si possible locaux et bio.

Pas à pas : la focaccia sucrée qui reste moelleuse sans se détremper

L’astuce tient dans trois points : une pâte très hydratée, une levée généreuse, et des fraises préparées au dernier moment. Avec 70 % d’hydratation, le réseau de gluten retient l’air et donne une mie souple. La fécule de maïs, elle, transforme le jus des fruits en sirop lié.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un grand saladier, mélanger eau tiède, levure, sucre, farine, sel, huile, puis pétrir 10 minutes. Technique : Former une boule souple, couvrir et laisser lever 1 h à 1 h 30, jusqu’à ce que la pâte double. Cuisson : Huiler généreusement la plaque, étaler la pâte du bout des doigts, créer des alvéoles, arroser d’huile d’olive. Finition : Mélanger rapidement fraises, sucre, vanille, fécule, répartir sur la pâte, cuire 20 minutes à 200 °C, puis laisser reposer 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 2 h 🔍 Le secret de l’expert Cette focaccia joue sur l’hydratation : plus la pâte est souple, plus la mie reste légère et alvéolée. L’huile d’olive enrobe les protéines, limite le dessèchement et donne ce côté fondant le lendemain. La fécule, elle, piège le jus des fraises et évite la flaque sucrée. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet pâtisserie, on nappe la focaccia chaude d’un trait de miel citronné et on finit avec quelques feuilles de basilic ciselé : parfum amplifié, brillant irrésistible, et toujours zéro crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais étaler au rouleau ni appuyer pour “dégazer” : on écrase les bulles, la mie devient plate, compacte, et la focaccia perd tout son côté gâteau moelleux.

Servir, conserver, varier : la focaccia dessert qui s’invite partout

On la découpe en carrés comme un gâteau et on la sert tiède, avec un peu de yaourt nature ou une boule de glace vanille. Le lendemain, un passage de 5 minutes à 160 °C la réveille. Même base, autres fruits : rhubarbe, pêches, figues ou citron–amande.