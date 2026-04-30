Ce gâteau 3-en-1 qui rend les enfants fous : une seule pâte suffit, mais ce geste peut tout gâcher au four

Un simple moule posé au four, et soudain flan, crème et génoise apparaissent comme par magie. Derrière ce gâteau magique à la vanille, une règle technique change tout.

À la découpe, le couteau traverse une couche légère, une crème douce, puis un fondant façon flan. Ça sent le beurre, le lait et la vanille chaude, les regards suivent la lame.

Forcément, la question fuse : “Maman, comment t’as fait trois gâteaux en un ?”. Derrière cet effet spécial, un simple gâteau magique à la vanille préparé avec une seule pâte, qu’on laisse faire le travail au four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs séparés + 150 g de sucre en poudre

✅ 125 g de beurre doux fondu + 115 g de farine

✅ 50 cl de lait entier tiède + 1 gousse de vanille

✅ Sel, sucre vanillé, rhum ou zeste de citron (optionnels)

La promesse : une seule pâte, trois gâteaux en un

Ce gâteau magique à la vanille a tout d’un entremets, alors qu’on ne prépare qu’une seule pâte. À la coupe, on voit ce gâteau magique flan crème génoise : flan en bas, cœur crèmeux, fine génoise dorée au sommet.

Le secret tient dans une pâte unique vanille très fluide, riche en lait et en œufs. En cuisant lentement dans un moule de 20 à 22 cm, elle se sépare d’elle‑même et donne ce gâteau magique 3 couches sans montage compliqué.

Pas à pas : comment réussir les 3 couches nettes

Pour un gâteau magique à la vanille qui marche à tous les coups, on accepte une pâte très liquide, presque comme une pâte à crêpes. Surtout, on n’ajoute pas de farine pour l’épaissir.

Deuxième règle : un four à 150 °C et une cuisson longue, 50 à 60 minutes. Dessus doré, centre encore légèrement tremblant, puis au moins 3 heures de réfrigérateur pour que les 3 couches se figent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule de 20–22 cm, préchauffer à 150 °C, tiédir le lait avec la vanille. Technique : Fouetter jaunes, sucre et eau jusqu’à blanchiment, ajouter beurre fondu, farine, sel puis le lait vanillé en plusieurs fois. Cuisson : Monter les blancs en neige avec le sel, les incorporer en gros nuages dans la pâte très liquide, verser dans le moule. Finition : Cuire 50 à 60 minutes, laisser refroidir, réfrigérer 3 h minimum avant démoulage et découpe bien froide.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Maison 🔍 Le secret de l’expert Farine et lait descendent en flan, le centre reste crème, les blancs gonflent en génoise sous l’effet d’une cuisson lente. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié du beurre par compote sans sucre ajouté ou purée d’amande allège le dessert sans casser la magie des 3 couches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Si l’on lisse les blancs en neige ou qu’on cuit trop chaud, la génoise disparaît et tout se transforme en flan dense.

Twists de maman : 3 idées pour changer l’histoire sans perdre la magie

On peut tapisser le fond du moule de fruits rouges, ou ajouter coco, café soluble ou compote à la place d’une partie du beurre pour varier sans perdre les 3 couches. Le gâteau se garde 48 h au frais.