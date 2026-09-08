Ce gâteau au chocolat 3 ingrédients sans farine a remplacé définitivement mon cheesecake du dimanche

Quand l’envie de chocolat frappe, ce gâteau au chocolat 3 ingrédients sans farine s’impose comme le réflexe dessert à la maison. Comment réussit-il cette texture façon cheesecake avec si peu d’efforts ?

Une odeur profonde de chocolat noir qui envahit la cuisine, une surface lisse et brillante, puis ce cœur dense qui cède comme un cheesecake à la première cuillerée. On est loin du gros gâteau levé ; ici, tout est fondant, presque crémeux.

Quand l’envie de chocolat se fait pressante, on n’a pas toujours le temps ni l’énergie pour sortir la balance, la farine et le beurre. C’est là que ce gâteau au chocolat 3 ingrédients sans farine devient le réflexe dessert de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (60 à 70 % de cacao)

✅ 200 g de yaourt grec nature entier, bien épais

nature entier, bien épais ✅ 4 œufs moyens, à température ambiante

✅ Pour servir : fruits rouges, copeaux de chocolat, pâte à tartiner ou fleur de sel (facultatif)

« Je ne fais plus que celui-là quand j’ai une envie de chocolat » : 3 ingrédients, 0 farine et une texture de cheesecake

Trois produits du placard, pas un gramme de farine, et pourtant une vraie texture cheesecake. Le chocolat noir structure et parfume, le yaourt grec apporte rondeur et fraîcheur, les œufs assurent la tenue. Résultat : un gâteau entre brownie dense et entremets, prêt en dix minutes de préparation.

« Je ne fais plus que celui-là quand j’ai une envie de chocolat » : 3 ingrédients, 0 farine et une texture de cheesecake

Tout repose sur une émulsion soignée. Le chocolat fond doucement, puis tiédit avant de rejoindre yaourt et œufs ; à cette température, les matières grasses se lient. La cuisson reste douce, au four ou en Air Fryer, jusqu’à un centre tremblotant qui se raffermit au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 170 °C, chemiser un moule rond. Technique : Faire fondre le chocolat, laisser tiédir, mélanger yaourt et œufs. Cuisson : Verser l’appareil ; 30 à 40 min à 170 °C, centre juste tremblotant. Finition : Laisser refroidir complètement, puis réfrigérer au moins deux heures avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3 h avec repos 🔍 Le secret de l’expert On laisse toujours le chocolat tiédir avant d’ajouter yaourt et œufs à température ambiante. Ce simple réflexe garantit une texture lisse, sans grains, et une tenue parfaite après passage au réfrigérateur. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet « cheesecake brownie », marbrer la surface avec peu de pâte à tartiner, puis servir bien frais avec framboises et fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcuire ce gâteau : si le centre devient sec ou se fissure, la texture vire au flan compact. On évite aussi de trop fouetter les œufs, pour limiter le gonflement puis la chute.

« Je ne fais plus que celui-là quand j’ai une envie de chocolat » : 3 ingrédients, 0 farine et une texture de cheesecake

Ce gâteau se savoure bien froid, sorti du réfrigérateur quelques minutes avant le service. On le coupe avec un couteau passé sous l’eau chaude, pour des tranches nettes. Il se garde deux à trois jours en boîte hermétique, la texture gagnant encore en fondant.