Cette focaccia au cheddar à croûte ultra croustillante cartonne, ne faites jamais ce geste

Une focaccia au cheddar qui sent bon l’ail, le piment et le fromage grillé, avec une mie pleine d’alvéoles. Un geste simple et une huile bien dosée suffisent à la transformer sans effort.

Cette focaccia au cheddar arrive du four en diffusant un parfum de fromage grillé, d’ail chaud et de piment. La croûte crépite, les bords sont tapissés de fromage caramélisé, et la base dorée baigne dans l’huile.

À l’intérieur, la mie reste gonflée, presque mousseuse, constellée de grandes alvéoles brillantes d’huile parfumée. On est loin de la focaccia classique huile d’olive-romarin ; chaque creux concentre cheddar fondant, oignons nouveaux et sésame noir. Le secret tient surtout à la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 740 g de farine T55/T65, 540 g d’eau tiède, 12 g de sucre, 12–15 g de sel fin, 2 sachets de levure boulangère sèche

✅ Huile parfumée : 145 g d’huile d’olive pimentée à l’ail, maison ou du commerce

✅ Garniture fromagère : 340 g de cheddar affiné, coupé en petits dés

✅ Finition : 5–6 oignons nouveaux, 10–15 g de graines de sésame noir, fleur de sel

Pourquoi cette focaccia au cheddar n’a rien d’une focaccia banale

Tout commence par une pâte très hydratée : avec environ 73 % d’eau pour 100 % de farine, elle reste souple et un peu collante, mais gonfle à la cuisson en grandes alvéoles. Six minutes de robot suffisent, on ne cherche pas un pétrissage de boulanger.

Côté garniture, on choisit du cheddar affiné, plus sec : il fond sans détremper la pâte, puis caramélise sur les bords. Oignons nouveaux, sésame noir et fleur de sel signent une focaccia beaucoup plus parfumée que la version huile d’olive-romarin.

Former les creux et réussir la croûte de cheddar croustillante

Sur la plaque bien huilée, on étale la pâte, puis on enferme cheddar et oignons par un pliage en trois. Ce geste remplace le façonnage et, avec la pousse jusqu’au double de volume, donne une mie aérée.

Avant d’enfourner, on appuie avec des doigts huilés pour former les creux, que l’huile pimentée à l’ail viendra remplir. On ajoute le cheddar restant, surtout sur les bords ; là, il frit presque dans l’huile et forme une croûte très croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger eau, sucre, sel, farine et levure, pétrir 6 minutes jusqu’à pâte souple et collante. Technique : Huiler une grande plaque, déposer la pâte, l’enrober, étirer, ajouter cheddar et oignons, plier en trois. Cuisson : Laisser lever jusqu’au double, chauffer le four à 190 °C, huiler le dessus, saler, ajouter sésame et oignons. Finition : Former les creux avec les doigts huilés, répartir le reste de cheddar, cuire 30 à 35 minutes, laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 15 🔍 Le secret de l’expert Hydratée à environ 73 %, la pâte gonfle en alvéoles. L’huile sous la pâte dore la base, le cheddar affiné caramélise en tuile croquante sur les bords. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter un filet de miel pimenté sur les bords. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine parce que la pâte colle ; huiler les mains, sinon on perd alvéoles et moelleux.

Comment garder la focaccia croustillante

On laisse tiédir sur une grille, puis on réchauffe 5 minutes à 180 °C.