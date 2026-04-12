Ce gâteau au Nesquik sans balance affole les enfants : cette astuce avec vos placards est à tester vite

Un goûter au chocolat prêt en moins d’une heure, sans balance et avec un simple pot de yaourt, a séduit toute une famille. Comment ce gâteau au Nesquik sans balance réussit-il à rester aussi moelleux ?

Mes enfants n’ont même pas eu besoin de balance : le gâteau au Nesquik avec que des ingrédients que vous avez déjà

L’odeur de cacao qui s’échappe du four, la croûte fine qui dore doucement, la mie qui reste souple sous le couteau… Ce gâteau au Nesquik sans balance a tout du goûter maison qu’on prépare en vitesse, avec les enfants autour du saladier.

Ici, pas de pesée au gramme près : un simple pot de yaourt sert de mesure, la cuillère racle la poudre cacaotée Nesquik et tout se mélange à la main. On garde seulement un secret en tête ; quelques repères de texture suffisent pour réussir ce gâteau du premier coup.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature (125 g) + 3 œufs

✅ 2 pots de sucre + 1 pot de Nesquik (poudre cacaotée)

✅ 3 pots de farine + 1 sachet de levure chimique + 1 pincée de sel

✅ 1/2 pot d’huile neutre + un peu de beurre ou d’huile pour le moule

Pourquoi ce gâteau au Nesquik est parfait quand on n’a pas de balance

On part de la base du gâteau au yaourt ; le pot vide remplace la balance et garde les bons ratios entre ingrédients liquides et secs. Même un enfant peut gérer les mesures, en remplissant simplement jusqu’au bord.

Tout vient du placard : yaourt, sucre, farine, Nesquik, huile. Pas besoin de robot non plus ; un grand saladier, un fouet et un four préchauffé à 180 °C suffisent pour obtenir une mie moelleuse et une croûte légèrement dorée.

Comment préparer la pâte au Nesquik avec vos enfants

On peut laisser les plus jeunes mesurer, verser et lisser la pâte, pendant que l’adulte gère la cuisson. L’important reste de respecter l’ordre des ajouts et de ne pas trop battre une fois la farine intégrée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; beurrer et fariner un moule rond de 22 à 24 cm. Technique : Verser le yaourt, garder le pot, ajouter œufs et 2 pots de sucre, fouetter, puis 1 pot de Nesquik jusqu’à couleur uniforme. Cuisson : Incorporer 3 pots de farine, levure et sel sans trop travailler, ajouter 1/2 pot d’huile, lisser dans le moule et enfourner 35 minutes. Finition : Vérifier avec un couteau ; laisser tiédir 10 minutes, démouler sur une grille de refroidissement et laisser refroidir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps < 1 h goûté prêt 🔍 Le secret de l’expert Le pot de yaourt assure le bon équilibre entre liquide et farine sans balance. On ajoute la farine et la levure avant l’huile, en mélangeant doucement ; l’huile versée en dernier enrobe la pâte, bloque le gluten et garde la mie tendre même le lendemain. ✨ Le twist gourmand : Sur gâteau froid, napper d’un glaçage au Nesquik minute : Nesquik, sucre glace, un peu de lait jusqu’à consistance nappante ; ou ajouter quelques pépites de chocolat avant d’enfourner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre vigoureusement après ajout de la farine, ou prolonger la cuisson quand la lame est déjà presque sèche ; la mie deviendrait dense et sèche.

Les astuces de chef pour un gâteau au Nesquik toujours moelleux

Si on utilise un moule à cake, on prolonge la cuisson de quelques minutes ; en moule plus large, on commence à surveiller dès 30 minutes. La surface doit être juste fendue, le centre rebondit légèrement sous le doigt.

Le gâteau se garde 3 à 4 jours sous cloche à température ambiante, ou en tranches bien emballées au congélateur jusqu’à 2 mois. Tiède, avec un verre de lait ou un peu de crème, le chocolat ressort encore plus rond et réconfortant.