Ce gâteau au yaourt aux fruits devient 10 fois plus gourmand : cette astuce et ce geste interdit changent tout

Votre gâteau au yaourt finit sec, détrempé ou avec tous les fruits au fond du moule ? Cette version aux fruits de saison et croûte craquante change tout.

Une odeur de yaourt vanillé, de beurre chaud et de fruits qui compotent doucement au four : en quelques minutes, la cuisine se transforme. La surface se bombe, dore, et l’on devine déjà une fine croûte qui va craquer.

Ce gâteau au yaourt de tous les jours garde sa simplicité, mais gagne un cœur très moelleux, des morceaux de fruits à chaque bouchée et un dessus caramélisé façon pâtisserie. Reste à savoir comment obtenir ce trio sans se compliquer la vie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base au yaourt : 1 yaourt (125 g), 3 œufs, 180 g de sucre, 250 g de farine, 1 sachet de levure, 1 pincée de sel.

✅ Beurre noisette : 100 g de beurre doux à faire dorer doucement.

✅ Fruits de saison : 250 à 300 g en dés (pommes, poires, abricots, framboises…).

✅ Croûte craquante : 25 à 30 g de sucre roux + 1 pincée de fleur de sel.

Les bons ingrédients pour un gâteau au yaourt 10× plus gourmand

On part d’un appareil au yaourt tout simple, mais chaque élément est choisi pour booster le goût. Le yaourt entier apporte du moelleux, les œufs structurent la mie et le beurre noisette donne cette note presque pralinée qui parfume toute la pâte.

Les fruits se prennent au marché, selon la saison : pommes et poires en dés quand il fait frais, abricots, pêches ou framboises en été. Ce gâteau au yaourt aux fruits de saison croûte craquante doit son dessus doré au sucre roux et à une pincée de fleur de sel.

La méthode simple qui rend le gâteau au yaourt 10× plus gourmand

La première clé, c’est de fouetter longuement œufs et sucre jusqu’à texture claire et mousseuse. Cet air piégé dans l’appareil au yaourt aide la levure chimique à faire gonfler la pâte, pour une mie légère sans avoir besoin de blancs en neige.

On ajoute ensuite le beurre noisette tiédi en filet, pour ne pas casser cette légèreté. Les fruits, eux, sont enrobés d’un voile de farine : ils restent suspendus dans la pâte au lieu de tomber au fond. Dernier réflexe malin ; chemiser soigneusement le moule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser les ingrédients, préparer le beurre noisette et couper les fruits en petits dés farinés. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter yaourt, poudre sèche puis beurre noisette tiédi en filet. Cuisson : Verser la pâte dans un moule beurré et fariné, lisser, saupoudrer de sucre roux. Finition : Cuire à 180 °C 35 à 40 minutes, laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈65 min 🔍 Le secret de l’expert Beurre noisette doré, œufs et sucre bien fouettés, fruits farinés : la mie reste légère, moelleuse et truffée de morceaux. ✨ Le twist gourmand : Poudre d’amande et zeste de citron renforcent le côté pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier de fariner les fruits ; ils tombent et détrempent tout.

Conservation

Sous cloche deux jours ; 5 minutes à 160 °C croûte retrouvée.