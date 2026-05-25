Ce gâteau aux fraises sans farine bluffe tout le monde au goûter… à condition d’éviter cette erreur à la cuisson

À l’heure du goûter, ce gâteau aux fraises sans farine met la table en émoi avec sa mie presque crémeuse. Mais un détail précis change tout pour qu’il reste moelleux longtemps.

Moelleux, parfumé, sans farine : ce gâteau aux fraises rend tous les autres un peu fades au goûter à côté !

À la sortie du four, ça sent la fraise tiède, la vanille et l’amande. La surface est dorée, les fruits affleurent, la mie brille encore légèrement, souple sous le couteau. On coupe une part, elle se tient mais s’écrase juste ce qu’il faut sous la cuillère.

Autour de la table, on repose les biscuits, on oublie les tartes ; ce gâteau aux fraises sans farine a ce côté moelleux presque crémeux qu’on attend d’un dessert de pâtissier… tout en restant très simple. La vraie question arrive vite : comment garder ce fondant et ce parfum de fraise, sans farine de blé, même une fois refroidi ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de fraises fraîches (200 g en dés, 100 g en quartiers)

✅ 3 œufs moyens + 1 yaourt nature de 125 g

✅ 100 g de poudre d’amande + 60 g de flocons d’avoine mixés finement

✅ 120 g de sucre, 60 g d’huile neutre, levure chimique, vanille, zeste de citron, sel, amandes effilées

Les ingrédients pour un gâteau aux fraises sans farine ultra-moelleux

Ici, la farine de blé disparaît au profit d’un duo poudre d’amande + flocons d’avoine mixés, qui joue le rôle de structure. L’amande apporte du gras et du parfum, l’avoine donne du corps, sans alourdir. On reste sur environ 160 g de “poudres” pour un appareil très riche en liquides ; c’est l’hydratation de la pâte qui garantit ce moelleux.

Les œufs, le yaourt et l’huile forment un véritable appareil à gâteau, bien émulsionné, que la levure chimique va aérer à la cuisson. Vanille et zeste de citron réveillent les fraises, présentes en dés dans la pâte et en quartiers sur le dessus. Avec des flocons certifiés, on obtient un gâteau aux fraises sans gluten, léger en bouche et parfait pour un goûter de famille.

Pas à pas : réussir ce gâteau aux fraises sans farine du premier coup

La réussite tient en quatre temps : une macération des fraises pour éviter qu’elles ne détrempent, une émulsion œufs–yaourt–huile très souple, l’ajout délicat des poudres, puis une cuisson douce à 170 °C et un repos qui laisse la mie se mettre en place.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C. Chemiser un moule de 20 cm. Couper 300 g de fraises ; faire macérer 200 g en dés avec 1 c. à soupe de sucre et un trait de citron 10 min, puis bien égoutter. Technique : Fouetter œufs, sucre et pincée de sel 2 à 3 min. Ajouter yaourt, huile, vanille et zeste pour obtenir une émulsion lisse, puis incorporer poudre d’amande, avoine mixé et levure sans trop travailler. Cuisson : Incorporer délicatement les dés de fraises égouttés, verser dans le moule, disposer les quartiers restants sur le dessus. Cuire 30 à 35 min à 170 °C ; le centre doit rester légèrement tremblotant. Finition : Laisser reposer 10 à 15 min dans le moule, puis démouler sur grille. Servir tiède ou à température ambiante, poudré de sucre glace, avec un coulis de fraise bien froid et des amandes effilées grillées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert La poudre d’amande apporte du gras qui enrobe l’avoine et limite le dessèchement, l’émulsion œufs–yaourt–huile piège de l’air que la levure chimique dilate, tandis que la macération des fraises retire l’excès d’eau ; la cuisson douce à 170 °C garde le cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Mixer 150 g de fraises avec le jus de macération, 1 c. à soupe de sucre et un peu de citron, refroidir ce coulis puis le verser glacé sur le gâteau tiède, avec des amandes effilées torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser les fraises non égouttées dans la pâte ou augmenter la température du four ; on obtient un centre compact et des bords desséchés, loin du moelleux attendu.

Conservation, organisation et service au goûter

Ce gâteau aux fraises sans farine moelleux gagne encore en tenue après repos. On peut le préparer le matin pour le goûter, voire la veille : il se garde 2 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique. On pense simplement à le sortir 20 minutes avant, pour que la mie retrouve toute sa souplesse.

Au moment de servir, on nappe chaque part de coulis bien froid ; le contraste chaud / froid rappelle les desserts de restaurant et rend les autres gâteaux un peu pâles à côté. En réduisant légèrement le sucre ou en passant à 100 % poudre d’amande, on module la gourmandise de cette recette de gâteau aux fraises léger sans farine de blé. Avec des flocons certifiés, on tient une vraie recette de gâteau aux fraises sans farine au yaourt, facile à adopter dès que la saison des fraises démarre.