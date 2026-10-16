Ce gratin de pâtes façon tartiflette va réchauffer tout votre automne si vous évitez ce geste interdit

Exit les pommes de terre : ce gratin de conchiglioni façon tartiflette réunit reblochon filant, lardons fumés et crème en 30 minutes chrono. Mais un détail de cuisson fait toute la différence.

Les soirs où la lumière tombe vite, on a envie d’un plat qui embaume aussitôt la cuisine. L’odeur du reblochon chaud, le croustillant des lardons, la crème qui frissonne contre les bords du plat… On entend presque le léger craquement du gratin quand la première coquille se fend.

Ici, les pommes de terre cèdent la place à de généreuses pâtes à farcir. Ce gratin de conchiglioni façon tartiflette garde tout le réconfort du plat savoyard, en version plus rapide et très ludique à table. On garde le fromage qui file, le vin blanc, les oignons fondants… et on ajoute un secret de cuisson qui change tout ; on y vient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 9 à 10 conchiglioni géants + 1/4 de reblochon fermier AOP (≈ 120 g)

(≈ 120 g) ✅ 100 g de lardons fumés + 1/2 oignon moyen émincé

✅ 3 c. à soupe de crème épaisse + 10 cl de vin blanc sec

✅ 1 belle noix de beurre, 1/2 c. à café de sucre, sel, poivre

Pourquoi ces conchiglioni façon tartiflette font oublier la tartiflette classique

On retrouve tout ce qu’on aime : le fondant du reblochon, les lardons fumés, les oignons caramélisés au vin blanc. Mais les conchiglioni apportent autre chose : chaque coquille devient une bouchée complète, généreuse, qui retient la crème et le fromage au cœur des pâtes.

Visuellement, le plat a de l’allure, avec ces rangées de coquilles bien dodues, nappées d’une couche dorée. En bouche, le mélange crème, sucs de lardons et vin blanc donne une sauce onctueuse, plus moelleuse et moins lourde qu’une tartiflette classique, prête en une trentaine de minutes.

La technique inratable : des conchiglioni farcis qui ne se déchirent jamais

Tout commence par la cuisson al dente. On sale généreusement l’eau (environ 10 g de sel par litre) et on retire 2 minutes au temps indiqué sur le paquet. Les pâtes doivent rester très fermes pour supporter le garnissage et finir tranquillement leur cuisson au four sans éclater.

Pendant ce temps, on sort le reblochon du réfrigérateur pour qu’il se tempère. Coupé en petits dés, glissé au fond de chaque coquille avant les lardons et les oignons, il fond alors de manière homogène, forme de longs fils et parfume la crème sans rendre trop de gras.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les conchiglioni dans une grande casserole d’eau bouillante salée, 2 minutes de moins que le temps indiqué, puis égoutter délicatement et les laisser tiédir à plat sur une plaque huilée. Technique : Dorer les lardons à sec, ajouter l’oignon émincé, déglacer au vin blanc, puis incorporer beurre et sucre pour obtenir des oignons doucement caramélisés. Cuisson : Napper le fond d’un plat de crème épaisse poivrée, disposer les pâtes et les garnir de dés de reblochon, de lardons et d’oignons. Finition : Enfourner 10 minutes à 180 °C, puis passer 5 minutes sous le gril en surveillant jusqu’à belle dorure.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Sous-cuire légèrement les conchiglioni permet de terminer la cuisson au four sans les abîmer. Le reblochon tempéré fond vite et reste filant, tandis que la crème au fond du plat récupère les sucs de lardons et de vin blanc pour former une sauce nappante et très parfumée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques champignons poêlés dans la garniture ou parsemer de noix concassées à la sortie du four accentue le côté automnal et apporte un croquant très agréable. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les pâtes comme d’habitude ou prolonger trop la cuisson au four ; les coquilles gonflent, se déchirent et le gratin devient sec. On évite aussi les crèmes allégées qui tranchent à la chaleur.

Comment servir, conserver et réchauffer sans dessécher le gratin

Ce gratin de conchiglioni façon tartiflette se sert brûlant, juste sorti du four, quand le fromage s’étire encore. On l’accompagne d’une salade verte moutardée, éventuellement parsemée de quelques noix, pour apporter fraîcheur et croquant à ce plat très réconfortant.

Le plat se prépare quelques heures avant, garni mais non cuit, puis se conserve au réfrigérateur. Pour le service, on enfourne jusqu’à ce que la crème frémisse. Les restes se réchauffent à 160 °C avec un trait de crème ou de lait, afin de garder des pâtes moelleuses et une sauce bien souple.