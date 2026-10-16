Apéro : oubliez le guacamole, cette crème d’avocat sans cuisson fait un carton, vos invités l’exigeront

À force de voir le même guacamole trôner à chaque apéro, j’ai cherché un dip d’avocat qui change vraiment. Avocat mûr, feta et olives vertes y signent une crème ultra-crémeuse dont on ne laisse jamais une miette.

Tout le monde sert l’avocat en guacamole : mixé avec de la feta et des olives, on redemande cette crème à chaque fois

L’odeur du pain encore chaud, la petite fumée qui monte du grille-pain, les verres qui s’entrechoquent… Et puis, au milieu de la table, le même guacamole d’avocat, pratique mais un peu répétitif quand les apéros s’enchaînent.

En mixant l’avocat avec de la feta, des olives vertes et un peu de fromage blanc, on obtient un dip avocat feta sans cuisson, ultra-lisse, salé comme un mezze. Résultat : le bol se vide avant les autres, et on redemande la recette à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 170 g d’olives vertes dénoyautées et 100 g de feta

✅ 100 g de fromage blanc ou yaourt grec nature

✅ 1/2 avocat mûr, 1 petite gousse d’ail, persil plat, 15 ml de jus de citron

✅ Sel fin, 1 c. à soupe d’huile d’olive, flocons de piment, menthe fraîche

Pourquoi on laisse tomber le guacamole pour cette crème avocat, feta et olives

Le guacamole a tendance à s’affaisser, à rendre de l’eau et à brunir dès qu’on le laisse attendre. Avec la crème avocat feta olives, on obtient au contraire une texture veloutée et stable. Les olives vertes dénoyautées donnent du peps, la feta de brebis renforce la salinité, et le fromage blanc apporte la phase aqueuse qui se lie aux lipides de l’avocat pour une tartinade ferme mais souple.

La méthode inratable, étape par étape

Pour quatre personnes en apéritif, on réunit simplement les ingrédients dans le bol d’un mixeur. On compte environ dix minutes de préparation pour cette recette apéro sans cuisson à l’avocat, puis vingt à trente minutes de repos au froid, filmé au contact, pour que la tartinade avocat feta olives se structure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égouttez soigneusement les olives, prélevez la chair de l’avocat mûr, pelez l’ail et ciselez le persil. Technique : Versez olives, feta émiettée, fromage blanc, avocat, ail, persil et jus de citron dans le mixeur. Cuisson : Mixez par à-coups jusqu’à obtenir une crème lisse, presque mousseuse ; aucune cuisson n’est nécessaire. Finition : Goûtez, ajustez en sel et citron, filmez au contact puis réfrigérez vingt à trente minutes avant de napper d’huile d’olive et de flocons de piment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Les lipides de l’avocat et de la feta s’émulsionnent avec l’eau du fromage blanc ; le jus de citron abaisse le pH, freine l’oxydation de l’avocat et garde la couleur bien verte. ✨ Le twist gourmand : Parsemez la surface d’olives concassées, de zeste de citron et de quelques pignons grillés pour un contraste croquant sur la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez jamais les olives dans leur saumure : une eau résiduelle casse l’émulsion, rend le dip aqueux et fait glisser la tartinade du pain.

Conserver avocats et crème sans noircir

Pour l’avocat entier mûr, on protège le pédoncule avec papier absorbant humide et aluminium avant le réfrigérateur. La crème se garde douze heures, filmée au contact avec un voile d’huile.