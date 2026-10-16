Ce plat doudou au poulet façon tajine sans plat spécial : la recette cocotte d’automne à tester avant l’hiver

Dans la cocotte, ce poulet au citron confit et aux olives mijote jusqu’à devenir fondant, façon tajine sans matériel spécial. Voici comment j’en ai fait mon rituel de l’automne.

Mon plat doudou de l’automne : le poulet au citron confit et aux olives qui a le goût d’un tajine (sans plat à tajine)

Quand la cocotte s’ouvre, un nuage de citron, d’oignon fondu et d’épices chaudes envahit la cuisine ; on sait qu’un dîner arrive.

Ce poulet au citron confit et aux olives a tout du plat doudou d’automne : les parfums d’un tajine de poulet sans plat à tajine, mais obtenu simplement dans une seule cocotte familiale.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de poulet (avec peau et os)

✅ 2 citrons confits au sel

✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 120 g d’olives vertes dénoyautées

Les bons ingrédients pour retrouver le goût d’un tajine à la maison

Les cuisses de poulet avec peau et os supportent le mijotage et donnent un jus riche. On les entoure de citrons confits, d’olives vertes dénoyautées, de pommes de terre à chair ferme, d’ail, d’oignons et d’un mélange curcuma–gingembre–safran.

Cuisson en cocotte : le secret pour un “tajine” sans le plat à tajine

Tout repose sur une marinade efficace, à base de pulpe de citron confit, d’ail, d’épices et d’huile d’olive. Ensuite, une cocotte en fonte ou à fond épais fait le reste : on dore, puis on passe en cuisson à feu doux, à couvert, pour un mijotage doux dans un environnement humide et une viande fondante qui se détache de l’os.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Masser le poulet avec la marinade au citron confit et laisser reposer 30 minutes. Technique : Dorer les cuisses dans la cocotte avec l’huile, puis ajouter oignons et pommes de terre en quartiers. Cuisson : Verser l’eau chaude, couvrir et laisser cuire 40 à 50 minutes à feu doux ; l’amidon des pommes de terre lie la sauce. Finition : En fin de cuisson, ajouter l’oignon rouge, les olives et le citron en rondelles ; goûter, ajuster le sel, ajouter les herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps & difficulté ≈ 1 h 15 • facile 🔍 Le secret de l’expert La marinade au citron confit assaisonne le poulet et attendrit les fibres. En cuisson lente à couvert, la cocotte garde l’humidité ; le collagène fond et les pommes de terre lient le jus. ✨ Le twist gourmand : Pour une version plus cocon, on ajoute en fin de cuisson 6 à 8 abricots secs et une pointe de harissa douce ; le sucré-salé légèrement piquant renforce le côté plat doudou. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir la cocotte à gros bouillons ni ajouter d’eau froide : la viande se contracte, sèche, les pommes de terre se délitent et la sauce perd sa texture veloutée.

Finitions doudou : herbes fraîches, accompagnements et variantes d’automne

On sert ce poulet citron confit olives cocotte bien chaud, nappé de sauce, parsemé d’herbes fraîches, persil et coriandre ajoutées hors du feu. Restes possibles deux jours au réfrigérateur ; on réchauffe à feu doux avec un filet d’eau et on accompagne de semoule, boulgour ou pain à saucer.