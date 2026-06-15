Ce linge de cuisine remplace l’essoreuse à salade, protège vos feuilles fragiles et prend 10 fois moins de place

Marre du monstre en plastique qui envahit le placard et écrase vos jeunes pousses ? Ce guide montre comment un simple carré de lin essore tout en donnant du style.

Dans la cuisine, l’odeur verte des feuilles fraîchement rincées se mêle au claquement sourd du placard qu’on ouvre. Au fond, la grande essoreuse en plastique déborde de l’étagère, prête à chuter au moindre geste. Elle prend la place de trois casseroles, jaunit, se raye, se fissure vite.

On finit par la supporter, en oubliant qu’elle broie les fraises, détrempe les jeunes pousses et refuse de se ranger. Pourtant, un accessoire beaucoup plus mince, presque plat, permet d’essorer mieux tout en asséchant la cuisine. Il tient dans une main, traverse les années et donne un vrai style aux gestes du quotidien.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de jeunes pousses d’épinard bien rincées

✅ 1 botte de fanes de radis croquantes

✅ 150 g de fraises de saison

✅ 1 grand carré de lin ou torchon en lin, propre et sec

Ce que j’utilise à la place de l’essoreuse à salade prend 10 fois moins de place (et c’est bien plus classe)

On le voit dans les comparatifs : les essoreuses affichent des bols de 4 à 6 litres, un couvercle haut, un panier intérieur. Résultat ; un cube de plastique qui monopolise le placard et finit rayé, voilé, parfois fendu en deux ans. Face à lui, un carré de lin épais se plie en rectangle discret, ne coûte presque rien et sert aussi bien de torchon de service que d’essoreuse improvisée.

Ce que j’utilise à la place de l’essoreuse à salade prend 10 fois moins de place (et c’est bien plus classe)

Pour essorer une salade sans essoreuse, on étale le torchon en lin bien à plat, on dépose les feuilles rincées au centre puis on rassemble fermement les quatre coins. Le baluchon fermé se fait tourner à bout de bras au-dessus de l’évier ; la force centrifuge plaque l’eau contre le tissu. Les fibres de lin absorbent, l’air circule, les feuilles restent entières. Même les fraises et les jeunes pousses ressortent sèches, brillantes, sans marque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Étaler le torchon, trier pousses, fanes et fraises, puis tout rincer rapidement à l’eau fraîche. Technique : Placer les feuilles au centre, nouer les coins du torchon et faire tourner au-dessus de l’évier. Cuisson : Une fois la salade sèche, disposer pousses et fanes dans un grand plat plat, bien étalées. Finition : Ajouter les fraises coupées en deux et les noix, arroser d’huile de chanvre et de vinaigre juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné x2 🔍 Le secret de l’expert On mise sur un geste large et souple ; la rotation, pas la force, expulse l’eau dans le lin. ✨ Le twist gourmand : La même méthode sublime aussi herbes fraîches, framboises ou mûres délicates. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais tordre le torchon ; on écraserait les feuilles et ferait sortir tout le jus.

Ce que j’utilise à la place de l’essoreuse à salade prend 10 fois moins de place (et c’est bien plus classe)

Après le service, on étend le lin pour le sécher, et on garde le reste de salade au frais.