« Je n’aurais jamais cru faire un dessert avec ça » : ce gâteau avec cette semoule salée détrône le gâteau au yaourt

Parti d’un simple paquet de polenta pour plat salé, ce gâteau moelleux aux abricots s’invite désormais à chaque goûter. Comment cette base inattendue a-t-elle conquis toute la famille ?

Une odeur d’abricots rôtis, de miel chaud et d’amandes grillées qui s’échappe du four… On imagine un grand gâteau de famille, à la mie souple, à peine granuleuse, qui se coupe en parts dorées et parfumées. Sous la dent, le contraste entre le fondant des fruits et le croustillant des amandes effilées fait tout le charme.

Pourtant, au départ, il n’y avait qu’un paquet de polenta rangé pour les plats salés. En la traitant comme une pâte à gâteau, cette semoule de maïs se transforme en base moelleuse, presque aérienne, qui a détrôné le gâteau au yaourt au goûter. On va voir comment ce gâteau moelleux polenta abricots s’est imposé comme chouchou de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de polenta fine non précuite , 100 g de farine de blé, 60 g de poudre d’amandes, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

, 100 g de farine de blé, 60 g de poudre d’amandes, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel ✅ 120 g de sucre blond, 120 g de beurre doux fondu

✅ 3 œufs moyens, 10 cl de lait entier, quelques gouttes d’extrait d’amande amère (facultatif)

✅ 8 à 10 abricots juste mûrs, 50 g d’amandes effilées, 2 à 3 c. à soupe de miel liquide, beurre et sucre blond pour le moule

Pourquoi la polenta fait un gâteau plus moelleux qu’un quatre-quarts

La polenta fine agit comme une semoule : ses amidons gonflent doucement au contact du lait, des œufs et du beurre. Elle retient l’humidité au lieu de la laisser s’évaporer, ce qui donne une mie moelleuse et aérée, jamais sèche. En réduisant la part de farine de blé, la poudre d’amandes apporte, elle, du gras végétal et une tendresse presque briochée.

Les blancs d’œufs montés en neige complètent le tableau. On y emprisonne de l’air qui va se figer à la cuisson : le gâteau lève sans s’alourdir, même avec la polenta. D’ailleurs, le miel joue aussi les alliés ; hygroscopique, il garde la surface souple tout en favorisant la caramélisation des abricots et du sucre blond.

Étapes clés : réussir la pâte à la polenta, légère et sans grumeaux

On commence par mélanger polenta, farine, poudre d’amandes, levure et sel pour bien répartir la semoule. À part, on fouette les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange pâlisse, puis on ajoute le beurre fondu et le lait. Le mélange sec s’incorpore ensuite en pluie. Les blancs sont montés en neige ferme avec une pincée de sel, puis ajoutés à la spatule, par gestes enveloppants, pour ne pas casser le volume.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et sucrer un moule à charnière d’environ 22 cm. Mélanger les poudres, fouetter jaunes et sucre, ajouter beurre, lait et extrait d’amande, puis incorporer les poudres. Technique : Monter les blancs en neige avec une pincée de sel et les incorporer délicatement pour garder la pâte légère, sans la travailler trop longtemps. Cuisson : Verser la pâte, disposer les abricots en quartiers en rosace, côté chair vers le bas, parsemer d’amandes effilées et d’un voile de sucre blond, puis cuire 35 à 40 min à 180 °C. Finition : Laisser tiédir 10 à 15 min, démouler, puis napper la surface de miel liquide pour lustrer les fruits et fixer la caramélisation.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert En hydratant la polenta fine dans un appareil riche en œufs, beurre et lait, puis en la soutenant avec des blancs montés, on obtient une structure gonflée qui reste fondante, même avec des abricots juteux en surface. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste fin d’une orange dans la pâte et tiédir le miel avec un trait de jus d’orange avant le nappage pour une note encore plus méditerranéenne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une polenta à gros grains ou remuer vigoureusement les blancs incorporés ; le gâteau deviendrait compact, et l’on perdrait tout l’effet léger promis.

Servir, conserver et recycler les restes au petit-déjeuner

Ce gâteau se sert tiède ou à température ambiante, quand les abricots sont confits et que la croûte d’amandes reste croustillante. On le présente sur un plat simple, avec au moment du service une cuillerée de yaourt grec, de mascarpone fouetté ou une boule de glace vanille pour un contraste chaud-froid.

Sous cloche, il garde tout son moelleux jusqu’au soir. Au réfrigérateur, bien filmé, il tient deux jours ; les arômes d’amande et de miel se concentrent. Le matin suivant, une tranche légèrement toastée, avec un peu de yaourt, fait un petit-déjeuner très ensoleillé.