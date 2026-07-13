Ce pain au thon ultra-moelleux de grand-mère transforme une boîte en repas d’été qu’on vous réclamera à chaque apéro

Une boîte de thon, quelques basiques du placard et ce pain au thon ultra moelleux s’invite sur toutes les tables d’été. Quel est le geste de grand-mère qui change tout ?

Ce délice ultra-moelleux de ma grand-mère métamorphose une banale boîte de thon en repas d’été inoubliable

À l’ouverture du four, une odeur chaude de thon, d’huile d’olive et de fromage gratiné envahit la cuisine. La croûte est dorée, l’intérieur souple, presque crémeux : une simple boîte de thon vient de se transformer en tranche moelleuse qu’on a envie de picorer du bout des doigts.

Quand il fait chaud, on n’a plus envie de rester des heures derrière les fourneaux. Pourtant, avec ce pain au thon ultra moelleux, en quelques gestes, on obtient un vrai repas d’été, petit budget, qui se sert aussi bien en pique-nique qu’à l’apéro. Le secret de cette recette pain au thon de grand-mère tient dans un équilibre simple que l’on peut reproduire à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de thon en boîte au naturel, bien égoutté

✅ 3 œufs, 180 g de farine T55, 1 sachet de levure chimique (11 g)

✅ 120 ml de lait, 60 ml de crème fraîche liquide, 80 ml d’huile d’olive douce

✅ 80 g de fromage râpé, échalote, herbes, 1 c. à café de moutarde, sel, poivre, olives et zeste de citron (optionnels)

Pourquoi ce pain au thon de grand-mère reste ultra-moelleux, même froid

On a tous connu le cake au thon sec et compact. Ici, tout l’enjeu est d’emprisonner l’humidité. Le trio œufs–lait–crème forme une base tendre ; l’huile enrobe la farine et limite la formation d’une mie dure. Le thon, bien égoutté, apporte du goût sans détremper l’appareil.

Ce qui fait la force de ce cake au thon ultra moelleux, c’est aussi la proportion généreuse de garniture : thon, fromage, herbes. Chaque tranche reste fondante, même après une nuit au réfrigérateur, ce qui en fait un cake salé au thon pour l’été qu’on peut préparer à l’avance sans appréhension.

Recette pas à pas du pain au thon ultra-moelleux

On commence par préchauffer le four à 180 °C et huiler un moule à cake. Pendant ce temps, on émiette le thon et on prépare échalote, herbes, olives et zeste si on choisit le twist méditerranéen.

Dans un saladier, on fouette œufs, lait, crème, huile et moutarde, puis on ajoute farine et levure tamisées. Mélange rapide, juste pour homogénéiser. Ensuite, on incorpore le thon, le fromage et les aromates à la spatule pour garder une pâte souple avant d’enfourner.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C, huiler le moule, égoutter et émietter le thon, ciseler échalote et herbes. Technique : Fouetter œufs, lait, crème, huile, moutarde, assaisonner puis ajouter farine et levure sans trop travailler. Cuisson : Incorporer thon, fromage et garnitures, verser dans le moule et cuire 40 à 45 minutes jusqu’à un dessus bien doré. Finition : Laisser reposer 10 à 15 minutes dans le moule, démouler sur grille, puis trancher une fois tiède ou bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert L’émulsion œufs, lait, crème et huile emprisonne l’eau et les matières grasses. En cuisant, les œufs fixent cette humidité, tandis que l’huile empêche la mie de se resserrer. C’est ce qui garantit un pain au thon ultra moelleux même servi froid. ✨ Le twist gourmand : Ajouter olives en rondelles et zeste fin de citron, puis saupoudrer légèrement de fromage 10 minutes avant la fin de cuisson pour une croûte gratinée et parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Travailler la pâte trop longtemps après ajout de la farine ; le gluten se développe, le cake devient dense et sec.

Comment servir et conserver ce pain au thon ultra-moelleux tout l’été

En cubes à l’apéro, ce pain au thon pique-nique / apéro se trempe dans une sauce yaourt-citron ou une mayonnaise légère. En tranches, il compose un repas complet avec une grande salade croquante, quelques tomates bien mûres ou des crudités glacées, parfait après la plage.

On peut le préparer la veille : il se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, bien emballé. Il supporte aussi très bien la congélation en tranches, prêtes à glisser dans une lunchbox. Un court passage à température ambiante redonne tout son moelleux à ce cake salé au thon pour l’été.