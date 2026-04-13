Ce petit accessoire en accordéon à moins de 25 € range enfin tous vos couvercles de casseroles dans un tiroir
Dans cette cuisine française, un simple accessoire en accordéon a mis fin au chaos des couvercles. En vingt minutes, le rangement couvercles casseroles bascule du tiroir qui coince au tiroir qui glisse.
Depuis que j’ai glissé cet objet en accordéon dans mon tiroir, mes couvercles de casseroles ne s’entassent plus jamais
Odeur de vapeur qui s’échappe, eau qui frémit, geste précis pour couvrir la casserole… puis le tiroir qui coince, la pile de couvercles qui s’écroule et ce cliquetis agaçant en pleine cuisson. Dans beaucoup de cuisines, ce sont eux qui gâchent le ballet, plus que les casseroles elles-mêmes.
On pense manquer de place alors que le vrai problème tient à ces piles instables, rangées à plat, qu’il faut soulever à chaque fois. Jusqu’au jour où l’on glisse dans le tiroir un simple objet en accordéon qui remet tout droit. En quelques minutes, le rangement couvercles casseroles change de dimension…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 porte-couvercles extensible en accordéon (env. 30 à 55 cm)
- ✅ 1 tiroir casserolier profond, largeur minimale 30 cm
- ✅ 8 à 15 couvercles de casseroles triés par diamètre
- ✅ 4 à 8 patins antidérapants et 1 petite boîte en plastique
Le vrai problème du rangement couvercles casseroles
Dans un placard ou un tiroir, on empile souvent les couvercles comme des assiettes. Les ronds, les carrés, les poignées hautes se superposent mal ; à la moindre secousse, tout glisse. Résultat : un tiroir qui force, un vacarme à chaque ouverture et un temps fou perdu à chercher le bon diamètre au milieu de la cuisson.
Les pros de l’organisation sont unanimes ; tant que tout reste à l’horizontale, les couvercles occupent trop de surface et restent difficilement lisibles. Le changement de logique est simple : les passer en rangement vertical, comme des dossiers, dans un tiroir casserolier proche de la plaque.
Le porte-couvercles accordéon à glisser dans le tiroir
L’accessoire clé ressemble à une grille extensible, en forme d’accordéon, avec 8 à 12 séparations. On l’étire de 30 à environ 55 cm pour qu’il épouse la profondeur du tiroir et l’on profite de ses encoches pour organiser couvercles casseroles debout. En 20 à 30 minutes, tri compris, on transforme un tiroir capricieux en rail fluide, pour un budget moyen de 15 à 25 €.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Vider le tiroir, apparier chaque couvercle à une casserole, mettre de côté doublons, orphelins et modèles abîmés.
- Technique : Mesurer largeur et profondeur, régler l’accordéon en laissant 2 à 3 cm de marge, coller des patins antidérapants sous la base.
- Cuisson : Glisser les couvercles sur la tranche dans chaque encoche, par forme puis par diamètre, du plus utilisé à l’avant.
- Finition : Ouvrir et fermer le tiroir, déplacer un couvercle si ça touche, ranger les tout petits dans la boîte plastique dédiée.
Plan B rangement couvercles casseroles sans accordéon
Si l’on n’a pas encore investi dans un accordéon, on peut détourner un serre-livres posé dans le tiroir ; les couvercles, rangés sur la tranche, se calent contre lui comme des ouvrages. D’ailleurs, quelques patins antidérapants dessous évitent que l’ensemble ne glisse à l’ouverture.
Autres options malignes : un égouttoir à vaisselle réservé aux couvercles, une boîte en plastique pour les petits formats, un porte-revues vertical ou des crochets adhésifs à l’intérieur des portes de placard. Pour certains modèles métalliques, une barre aimantée au mur fonctionne bien. Dans tous les cas, la règle reste la même ; debout, triés, jamais entassés au fond d’un tiroir.
Sources
En bref
- 🍲 Dans une petite cuisine, un tiroir casserolier saturé rend chaque couvercle introuvable et transforme le rangement couvercles casseroles en casse-tête quotidien.
- 🧰 Un accessoire extensible, réglé en quelques gestes avec patins antidérapants et séparateurs, promet de réordonner les couvercles à la verticale dans le tiroir.
- ✨ Entre carnet de chef, astuces de poste cuisson et plan B sans accordéon, cette méthode suggère un changement durable façon cuisine de pro.
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