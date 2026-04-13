Ce petit accessoire en accordéon à moins de 25 € range enfin tous vos couvercles de casseroles dans un tiroir

Dans cette cuisine française, un simple accessoire en accordéon a mis fin au chaos des couvercles. En vingt minutes, le rangement couvercles casseroles bascule du tiroir qui coince au tiroir qui glisse.

Depuis que j’ai glissé cet objet en accordéon dans mon tiroir, mes couvercles de casseroles ne s’entassent plus jamais

Odeur de vapeur qui s’échappe, eau qui frémit, geste précis pour couvrir la casserole… puis le tiroir qui coince, la pile de couvercles qui s’écroule et ce cliquetis agaçant en pleine cuisson. Dans beaucoup de cuisines, ce sont eux qui gâchent le ballet, plus que les casseroles elles-mêmes.

On pense manquer de place alors que le vrai problème tient à ces piles instables, rangées à plat, qu’il faut soulever à chaque fois. Jusqu’au jour où l’on glisse dans le tiroir un simple objet en accordéon qui remet tout droit. En quelques minutes, le rangement couvercles casseroles change de dimension…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 porte-couvercles extensible en accordéon (env. 30 à 55 cm)

✅ 1 tiroir casserolier profond, largeur minimale 30 cm

✅ 8 à 15 couvercles de casseroles triés par diamètre

✅ 4 à 8 patins antidérapants et 1 petite boîte en plastique

Le vrai problème du rangement couvercles casseroles

Dans un placard ou un tiroir, on empile souvent les couvercles comme des assiettes. Les ronds, les carrés, les poignées hautes se superposent mal ; à la moindre secousse, tout glisse. Résultat : un tiroir qui force, un vacarme à chaque ouverture et un temps fou perdu à chercher le bon diamètre au milieu de la cuisson.

Les pros de l’organisation sont unanimes ; tant que tout reste à l’horizontale, les couvercles occupent trop de surface et restent difficilement lisibles. Le changement de logique est simple : les passer en rangement vertical, comme des dossiers, dans un tiroir casserolier proche de la plaque.

Le porte-couvercles accordéon à glisser dans le tiroir

L’accessoire clé ressemble à une grille extensible, en forme d’accordéon, avec 8 à 12 séparations. On l’étire de 30 à environ 55 cm pour qu’il épouse la profondeur du tiroir et l’on profite de ses encoches pour organiser couvercles casseroles debout. En 20 à 30 minutes, tri compris, on transforme un tiroir capricieux en rail fluide, pour un budget moyen de 15 à 25 €.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Vider le tiroir, apparier chaque couvercle à une casserole, mettre de côté doublons, orphelins et modèles abîmés. Technique : Mesurer largeur et profondeur, régler l’accordéon en laissant 2 à 3 cm de marge, coller des patins antidérapants sous la base. Cuisson : Glisser les couvercles sur la tranche dans chaque encoche, par forme puis par diamètre, du plus utilisé à l’avant. Finition : Ouvrir et fermer le tiroir, déplacer un couvercle si ça touche, ranger les tout petits dans la boîte plastique dédiée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 15 à 25 € 🔍 Le secret de l’expert Le rangement vertical répartit le poids sur la tranche, au lieu de créer une tour bancale. L’accordéon forme des cases fixes ; chaque couvercle a sa place, visible d’un coup d’œil, sans frottement ni glissement. ✨ Le twist gourmand : Placer ce tiroir juste sous la plaque avec les casseroles à côté et, sur le plan de travail, quelques bocaux d’épices de base ; on cuisine alors en poste unique, fluide et ultra lisible. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : poser un couvercle à plat par-dessus les autres “pour cette fois” ; c’est la pile de trop qui refait coincer le tiroir.

Plan B rangement couvercles casseroles sans accordéon

Si l’on n’a pas encore investi dans un accordéon, on peut détourner un serre-livres posé dans le tiroir ; les couvercles, rangés sur la tranche, se calent contre lui comme des ouvrages. D’ailleurs, quelques patins antidérapants dessous évitent que l’ensemble ne glisse à l’ouverture.

Autres options malignes : un égouttoir à vaisselle réservé aux couvercles, une boîte en plastique pour les petits formats, un porte-revues vertical ou des crochets adhésifs à l’intérieur des portes de placard. Pour certains modèles métalliques, une barre aimantée au mur fonctionne bien. Dans tous les cas, la règle reste la même ; debout, triés, jamais entassés au fond d’un tiroir.