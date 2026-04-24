Ce que ma voisine italienne m’a interdit de faire avec les courgettes : depuis, les enfants en redemandent

Courgettes qui baignent, assiette boudée, disputes à table : le scénario était écrit. Jusqu’au jour où une voisine italienne a imposé sa cuisson douce au four, en changeant tout pour les enfants.

Poêle qui fume, rondelles de courgettes prêtes à sauter, et soudain une main tourne le bouton du gaz. « Baisse le feu, tu les tues », souffle la voisine italienne, tablier noué aux hanches. En confisquant la poêle, elle change le sort de ces zucchine mal aimées.

Depuis, on ne parle plus de bouillie verte à table. La même courgette, cuite doucement puis passée au four, est devenue le légume d’accompagnement que les enfants redemandent. Son secret tient en trois gestes et un feu beaucoup plus doux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de petites courgettes (moins de 200 g chacune)

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 c. à café de sel fin, ½ c. à café de poivre, origan, ail en poudre

✅ 150 g de tomates cerises, coupées en deux

Le vrai problème de tes courgettes : l’eau, pas le goût

On l’oublie, mais la courgette renferme environ 95 % d’eau pour à peine 1,8 g de sucres aux 100 g. Jetée dans une poêle brûlante, elle ne rôtit pas : elle bout dans son jus. Les cellules éclatent, l’assiette se remplit d’eau, la texture devient molle, exactement ce que les enfants détestent.

Courgettes au four basse température : la méthode 45 min à 120°C

Ma voisine choisit de petites courgettes, moins de 200 g, plus sucrées. On les coupe en rondelles épaisses, 8 à 10 mm, étalées en une seule couche. Four à 120°C, chaleur tournante, 45 minutes : la cuisson basse température laisse l’eau s’évaporer doucement, concentre les sucres, amorce une réaction de Maillard douce. Comme pour un soffritto, la règle est la douceur ; le sel n’arrive qu’en fin, pour limiter l’osmose.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Choisir de petites courgettes fermes, les laver, sécher, ôter les extrémités puis les couper en rondelles de 8 à 10 mm. Technique : Préchauffer le four à 120°C, chaleur tournante. Aligner courgettes et tomates sur une plaque, en une seule couche, puis arroser d’huile. Cuisson : Enfourner pour 45 minutes sans couvrir. À mi-cuisson, retourner délicatement les rondelles pour homogénéiser la déshydratation et le début de caramélisation. Finition : Goûter, ajuster le sel. Servir les courgettes rôties à 120°C avec les tomates et leur jus en nappage, en légume d’accompagnement ou sur des pâtes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min de cuisson 🔍 Le secret de l’expert Composée à 95 % d’eau, la courgette supporte mal les chocs thermiques. À feu vif, l’extérieur brûle pendant que l’intérieur reste gorgé de liquide. À 120°C, sur une seule couche, l’eau s’évapore lentement, les sucres se concentrent et se caramélisent : la chair devient fondante, jamais flasque. ✨ Le twist gourmand : Récupérer les tomates cerises rôties et leur jus pour les écraser grossièrement, puis napper les courgettes. On peut ajouter quelques copeaux de parmesan ou une cuillère de burrata au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Accélérer la cuisson en montant le four à 220°C ou en entassant les rondelles : la courgette se met à bouillir, relâche toute son eau et perd sa texture fondante.

Twists italiens : tomates rôties, ail discret et variantes familiales

Sur la même plaque, quelques tomates cerises coupées en deux, côté chair vers le haut, rôtissent avec les courgettes. Leur jus acidulé forme une sauce minute qui réveille ces courgettes fondantes au four. Servies chaudes ou tièdes sur des pâtes ou du riz, elles passent très bien auprès des enfants, et les restes se réchauffent doucement le lendemain.