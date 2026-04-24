Gratin de courgettes : ce geste avant le four que tout le monde fait encore et qui ruine vos plats

Gratin de courgettes en eau, légumes en charpie, goût absent : le scénario vous est familier. Et si le geste le plus répandu en cuisine sabotait tout ?

Le plat sort du four, le fromage gratine, ça sent l’ail et la crème. On pense à un gratin de courgettes… jusqu’au moment de servir et de voir, au fond, une mare d’eau tiède.

Courgettes en charpie, goût absent : on accuse ce légume gorgé d’eau. Alors qu’en réalité, c’est la précuisson à la poêle ou au sel, juste avant le four, qui ruine tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de petites courgettes bien fermes

✅ 2 œufs et 20 cl de crème liquide

✅ 80 g de fromage râpé, 40 g de riz cru

✅ 1 gousse d’ail, huile d’olive, sel, poivre, muscade

L’étape que tout le monde fait avant un gratin de courgettes est exactement celle qui le rend raté

Par réflexe, on croit assécher les courgettes en les faisant revenir à la poêle avant le four. Cette précuisson élimine les arômes volatils, ramollit les rondelles et l’eau ressort malgré tout. Pour un gratin de courgettes qui ne rend pas d’eau, on choisit des courgettes fermes, peu de graines, gardées crues jusqu’au four.

L’étape que tout le monde fait avant un gratin de courgettes est exactement celle qui le rend raté

La méthode pour un gratin de courgettes sans précuisson consiste à tout monter à cru. Les courgettes vont au four, rangées en couches serrées, tranchées à la mandoline en rondelles de 3 à 5 mm pour cuire sans brûler. On verse dessus un appareil à gratin œufs-crème-fromage, et une pluie de riz cru, de semoule ou de boulgour dans le fond sert d’éponge pour l’eau de végétation. La cuisson lente au four, sans surveillance, donne un gratin doré et légèrement gonflé, fondant, pas aqueux, et qui se tient.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et sécher les courgettes, puis les trancher à la mandoline en fines rondelles, sans précuisson. Technique : Huiler le plat, parsemer le riz cru ; fouetter œufs, crème, ail, assaisonnement et la moitié du fromage. Cuisson : Ranger les rondelles en couches serrées, napper d’appareil, ajouter le reste de fromage et enfourner 45 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 min hors du four pour que le gratin se fige avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 70 min 🔍 Le secret de l’expert Sans précuisson, la courgette libère son eau sous la chaleur. L’œuf qui prend et l’amidon du riz captent ce jus, ce qui donne une texture fondante mais nette, sans effet soupe. ✨ Le twist gourmand : Mélanger chapelure fine et parmesan, en saupoudrer le dessus pour une croûte croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Précuire les courgettes à la poêle, les faire bouillir ou les saler longtemps : elles se délitent, perdent goût et détrempent le gratin.

L’étape que tout le monde fait avant un gratin de courgettes est exactement celle qui le rend raté

On sert ce gratin après 10 minutes de repos, le temps que l’appareil se fige ; la texture devient stable, sans jus au fond. Il se réchauffe 15 minutes à 160 °C. On peut alléger en remplaçant la crème par du lait, ou augmenter le riz et choisir un fromage plus affirmé.