Ces mini tartes Tatin tomate-basilic font aimer les tomates cuites grâce à ce geste de cuisson que tout le monde oublie

Tomates laquées, basilic qui parfume, pâte feuilletée qui claque : ces mini tartes Tatin tomate-basilic promettent un vrai déclic pour les tomates cuites. Quelle astuce permet ce contraste croustillant-fondant sans détremper la pâte ?

Caramélisées sur le dessus, fondantes en dessous : les mini tartes Tatin tomate-basilic qui font aimer les tomates cuites

Quand le caramel commence à mousser, que la tomate rôtit doucement et que le basilic se réveille, la cuisine change d’odeur. On entend le sucre crépiter, on voit le dessus se lustrer comme un petit bonbon salé avant même d’avoir retourné la première mini tatin de tomates.

Caramélisées sur le dessus, fondantes en dessous, ces mini tartes Tatin tomate-basilic réconcilient même ceux qui redoutent les tomates cuites, jugées trop acides ou flasques. Ici, la chair reste tenue, le jus de végétation se fait discret, et la pâte feuilletée claque sous la dent. Reste une question ; comment obtenir ce contraste net d’une tarte tatin de tomates caramélisées sans jamais détremper la pâte ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 tomates Roma ou allongées (≈ 700 g), sel fin, poivre noir du moulin

✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g), 20 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive

(≈ 230 g), 20 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive ✅ 25 g de sucre, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1 gousse d’ail (facultatif)

✅ 12 feuilles de basilic frais + extra, 40 g de parmesan râpé ou 80 g de feta émiettée (option)

Pourquoi cette tatin réconcilie avec les tomates cuites

Les amateurs de tomate crue fuient souvent les versions cuites, trop aqueuses. Ici, on vise l’équilibre. On choisit des tomates Roma, à chair dense, que l’on tranche à 8–10 mm avant de faire dégorger les tomates sur papier absorbant. Cette étape limite le jus de végétation et prépare le terrain à une vraie caramélisation, sans effet purée. En dessous, le feuilletage reste sec, se feuillette nettement et offre ce feuilletage croustillant qui surprend à chaque bouchée.

Pas à pas : la méthode inratable

Pour cette mini tatin tomates basilic feuilletée, on mise sur une cuisson vive : four en chaleur tournante à 210 °C, moule à muffins bien beurré et fond de tatin de tomates au balsamique. Beurre, huile, sucre et vinaigre forment un nappage ambré au fond des alvéoles. Les rondelles de tomate, coiffées de basilic et éventuellement de fromage, sont recouvertes de pâte bordée soigneusement ; la garniture fondante se fait alors laquer sans détremper la base.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 210 °C chaleur tournante, beurrer un moule à muffins de 12 empreintes, couper les tomates en rondelles de 8–10 mm et les laisser dégorger 10 minutes sur papier absorbant. Technique : Dans une petite casserole, faire fondre beurre et huile, ajouter le sucre, le laisser blondir puis incorporer hors du feu le vinaigre balsamique et répartir une cuillerée de ce caramel au fond de chaque empreinte. Cuisson : Déposer une rondelle de tomate (ou deux petites), saler, poivrer, ajouter basilic et fromage éventuel, couvrir avec un disque de pâte un peu plus large, rentrer les bords, piquer au centre et enfourner 18 à 22 minutes. Finition : Attendre 2 minutes, procéder au démoulage à chaud sur un plat ou une grille pour laisser le caramel napper les tomates, puis parsemer de basilic frais et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Dégorger puis éponger les tomates concentre les saveurs et protège la pâte. L’épaisseur de 8–10 mm permet à la chair de rester fondante sans se transformer en purée. La cuisson courte à 210 °C saisit le caramel et les sucres naturels de la tomate ; le dessus laque pendant que la base reste sèche. ✨ Le twist gourmand : Servir chaque mini tatin de tomates encore tiède avec une cuillerée de burrata bien froide, un zeste très fin de citron et quelques feuilles de basilic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Finir la cuisson ou réchauffer au micro-ondes ; la vapeur enferme l’humidité, ramollit instantanément le feuilletage et fait disparaître tout le croustillant.

Bien servir et conserver sans perdre le croustillant

Ces mini tartes Tatin tomate-basilic se servent tièdes, démoulées sur une grille, avec une salade de roquette et un verre de blanc sec ou de rosé bien frais. En version apéro, on peut utiliser un moule à mini-tartelettes et réduire un peu le temps de cuisson. Pour réchauffer quelques pièces, on les glisse quelques minutes au four chaud, jamais au micro-ondes, afin de retrouver ce contraste entre garniture fondante et pâte restée légère.