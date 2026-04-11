Ce retournement de moule a remplacé ma quiche d’avril : cette tarte salée caramélisée à tester d’urgence ce soir

En avril, cette tarte tatin aux poireaux a supplanté toutes mes quiches sur la table du soir. Trois gestes suffisent pour obtenir ce dessus caramélisé qui embaume la cuisine.

Pâte qui croustille, poireaux fondants, petit chuintement au moment où le moule se détache : en une seconde, une odeur de caramel salé envahit la cuisine de début de soirée.

À la place de la quiche d’avril bien chargée en œufs et en crème, cette tarte tatin aux poireaux joue la carte du sucré-salé léger, spectaculaire, mais d’une simplicité déconcertante. La clef tient en trois gestes faciles.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (230 à 260 g)

✅ 600 g de poireaux + 20 g d’huile d’olive + 30 g de beurre

✅ 180 g de feta émiettée

✅ 30 g de miel + 10 g de vinaigre balsamique ou jus de citron

« J’ai retourné mon moule et une odeur de caramel a envahi la cuisine » : la tarte aux poireaux qui remplace toutes mes quiches d’avril

On est ici sur une tarte tatin salée : au fond, un caramel de miel et de vinaigre, une épaisse compotée de poireaux, de la feta émiettée, et la pâte feuilletée en couvercle croustillant.

« J’ai retourné mon moule et une odeur de caramel a envahi la cuisine » : la tarte aux poireaux qui remplace toutes mes quiches d’avril

Pour remplacer dignement les quiches de printemps, tout repose sur la gestion de l’eau : poireaux longuement confits puis séchés à la poêle, miel qui enrobe sans noyer, pâte feuilletée bien froide et généreusement piquée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les poireaux, les rincer rapidement puis les sécher soigneusement dans un torchon propre. Technique : Faire revenir les poireaux avec huile et beurre 15 à 20 minutes, jusqu’à texture très fondante et quasi sèche. Cuisson : Tapisser le moule de miel, ajouter vinaigre, poireaux bien tassés, feta émiettée, herbes et graines si souhaité, puis couvrir avec la pâte piquée. Finition : Cuire 25 à 35 minutes à 190 °C, attendre 5 minutes puis retourner la tarte sur une grande assiette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert On concentre d’abord le goût dans des poireaux très fondants et presque secs, puis on les pose sur un fond miel-vinaigre qui caramélise ; la pâte feuilletée, froide et piquée, est saisie nette à 190 °C. ✨ Le twist gourmand : Étaler une fine couche de moutarde douce sur la pâte, côté intérieur ; son piquant léger équilibre le miel et apporte du relief à la feta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avec des poireaux encore juteux ; l’eau se mélange au miel, empêche la caramélisation et finit par détremper complètement la pâte, qui se déchire au moment du retournement.

« J’ai retourné mon moule et une odeur de caramel a envahi la cuisine » : la tarte aux poireaux qui remplace toutes mes quiches d’avril

On sert cette tarte tatin aux poireaux chaude ou tiède, avec une roquette citronnée ou une mâche aux noix ; elle se garde trois jours au réfrigérateur et retrouve tout son croustillant après un rapide passage au four. Un chèvre frais ou un bleu doux remplacent très bien la feta.