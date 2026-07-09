Cédric Grolet : ce geste avec quelques pêches qui change à jamais votre tarte maison en dessert d’été de palace

En été, quelques pêches jaunes et blanches suffisent à faire basculer une tarte maison dans la cour des grands pâtissiers. Ce pas-à-pas façon Cédric Grolet dévoile le geste clé sans matériel de pro.

Ce que Cédric Grolet fait avec quelques pêches transforme une tarte ordinaire en dessert qui sent l’été à pleine bouchée

Juillet, fenêtres ouvertes, l’air sent la pierre chaude et la pêche mûre. Sur la table, une tarte maison semble classique, jusqu’à ce qu’on coupe la première part : la pâte casse net, la crème onctueuse reste en place, le jus de fruit parfume tout sans détremper le fond.

C’est exactement ce que vise la tarte aux pêches façon Cédric Grolet : transformer quelques fruits du marché en dessert de palace, sans matériel compliqué. Tout se joue sur un trio très simple et un geste précis. Alors, comment reproduire chez soi ce fameux geste à la Grolet ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sucrée : 150 g de beurre pommade, 95 g de sucre glace, 30 g de poudre d’amande, 1 œuf, 250 g de farine T55, 1 g de sel, 1 g de vanille.

: 150 g de beurre pommade, 95 g de sucre glace, 30 g de poudre d’amande, 1 œuf, 250 g de farine T55, 1 g de sel, 1 g de vanille. ✅ Crème prise à l’amande : 200 g d’œufs entiers, 200 g de sucre semoule, 200 g de poudre d’amande, 60 g de farine T65, 2 g de sel.

: 200 g d’œufs entiers, 200 g de sucre semoule, 200 g de poudre d’amande, 60 g de farine T65, 2 g de sel. ✅ Fruits : 8 pêches jaunes, 8 pêches blanches, bien mûres mais encore fermes.

✅ Finition et service : 100 g d’amandes effilées, crème épaisse, glace vanille ou sorbet pêche, 2 c. à s. de confiture d’abricot (facultatif).

Le geste à la Grolet qui change tout dans une simple tarte aux pêches

Le secret tient en trois sensations nettes : une pâte sucrée qui se casse sous la dent sans sécher, une crème d’amande qui fait coussin et boit juste ce qu’il faut de jus, puis des pêches posées comme un bouquet, visibles, presque sculptées. Les fruits ne nagent pas ; leur jus se mêle à la crème, qui fige en refroidissant et assure une découpe nette.

Monter, cuire et réussir la tarte aux pêches comme en vitrine

Pour obtenir cet effet “vitrine de palace”, on organise le travail : pâte préparée à l’avance, repos au froid, crème lisse, fruits bien serrés et cuisson modérée à 170 °C. D’ailleurs, un léger tremblement au centre à la sortie du four est bon signe ; la crème finit de se stabiliser en refroidissant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Crémer beurre et sucre glace, ajouter poudre d’amande, sel, vanille, œuf, puis farine ; former une boule et laisser reposer au réfrigérateur au moins 1 h. Technique : Étaler la pâte, foncer un moule de 24 à 26 cm, piquer le fond et remettre au froid ; mélanger œufs, sucre, poudre d’amande, farine T65 et sel jusqu’à texture lisse. Cuisson : Verser la crème sur le fond, disposer les pêches jaunes et les pêches blanches en alternance, parsemer d’amandes effilées et cuire 40 à 45 min à 170 °C. Finition : Laisser tiédir, démouler, refroidir complètement ; au besoin, napper d’une fine couche de confiture d’abricot détendue pour un brillant discret.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert La poudre d’amande est présente dans la pâte et dans la crème ; elle apporte du gras, absorbe le jus des fruits et fixe les arômes. Combinée aux œufs et à la farine, elle crée une texture entre flan et crème qui tient les pêches, tandis que la cuisson douce à 170 °C garde tout moelleux. ✨ Le twist gourmand : Couper les pêches en lamelles fines et les disposer en rosace stricte en alternant les couleurs ; avec un léger nappage abricot, la tarte prend aussitôt un air de pâtisserie de palace. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop travailler la pâte la rend élastique et elle se rétracte ; des pêches trop mûres détrempent tout. Si la pâte rebondit sous le rouleau ou si les fruits s’écrasent au couteau, on ruine l’effet “Cédric Grolet”.

Variantes d’été et idées de service ultra simples

Cette tarte se sert froide ou légèrement tiède, avec une cuillerée de crème épaisse, une glace vanille ou un sorbet pêche. Elle se garde 24 à 48 h au réfrigérateur, bien filmée, même si le croustillant est à son apogée le jour J. On peut aussi remplacer les pêches par des abricots ou nectarines, ou glisser une pointe de fleur d’oranger dans la crème pour changer l’ambiance tout en gardant la même base.