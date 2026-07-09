Ne servez plus le concombre seul : cette salade avec ce fruit d’été et ce fromage grec rend vos invités accro
Fini le concombre tristounet posé à côté des tomates. Avec des pêches juteuses, de la feta et une menthe qui claque, cette salade d’été devient l’entrée fraîche que vos invités réclament.
Tout le monde sert le concombre seul en entrée l’été : depuis que je le marie aux pêches et à la feta, on me redemande la recette à chaque fois
Sur la table, on voit d’abord le vert tendre du concombre, le rose des pêches, les éclats blancs de feta. Une odeur de menthe fraîche et de citron monte, très nette, presque comme un spray de brume glacée. À la première bouchée, ça craque, ça coule, ça fond.
Cette salade d’été fait partie de ces entrées qui disparaissent sans qu’on s’en rende compte. Loin du concombre servi seul, elle joue la carte de la salade sucrée-salée et de l’ultra fraîcheur. Et une fois qu’on a goûté cette salade concombre pêches feta, difficile de revenir en arrière…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 gros concombre (350 g), bien ferme, pour un concombre croquant
- ✅ 3 pêches jaunes mûres mais fermes (270–300 g de chair), bien juteuses
- ✅ 180 g de feta AOP, 10 à 15 feuilles de menthe fraîche, feta émiettée
- ✅ 2 c. à soupe de jus + zeste d’1 citron, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de miel (facultatif), sel fin, poivre noir, pistaches concassées et piment doux en option
Le déclic : pourquoi je ne sers plus jamais le concombre tout seul
À force de ressortir la même salade de tomates à chaque apéritif d’été, les assiettes finissent par se ressembler. Le concombre en rondelles, parfois un peu aqueux, apporte de la fraîcheur mais manque de relief ; l’entrée fraîche passe, sans laisser de souvenir.
Tout change quand on ose le duo concombre croquant et pêches juteuses, relevé de feta salée et de menthe fraîche. D’un coup, le légume le plus sage de l’été devient la base d’une entrée vive, sucrée-salée, où chaque bouchée alterne croquant, juteux et crémeux. C’est ce mélange qui fait qu’on repose la cuillère… pour mieux la reprendre.
Pas à pas : ma méthode pour une salade ultra fraîche qui ne rend pas d’eau
Pour que cette salade concombre pêches feta reste nette, trois gestes comptent : faire dégorger légèrement le concombre, choisir des pêches mûres mais fermes et préparer une vinaigrette citron huile d’olive bien émulsionnée, ajoutée au dernier moment. Avec ça, impossible de se retrouver avec un saladier noyé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le concombre en deux, retirer les graines, tailler en demi-lunes, saler, laisser dégorger 10 minutes puis éponger.
- Technique : Trancher les pêches en fines lamelles, émietter la feta avec les doigts, ciseler la menthe au dernier moment.
- Cuisson : Mélanger 2 c. à soupe de jus de citron et 4 d’huile d’olive (ratio 1:2), ajouter miel, sel léger et poivre.
- Finition : Assembler délicatement, verser la vinaigrette juste avant de servir, ajouter menthe, pistaches concassées et une pointe de piment.
Questions pratiques : préparation à l’avance, conservation et quoi servir avec
On peut tailler concombre et pêches un peu en avance, les garder au frais séparément, recouverts. La feta et la menthe attendent au réfrigérateur, la vinaigrette en bocal. On assemble et on assaisonne à la dernière minute, puis on laisse reposer 15 à 20 minutes au frais avant de servir.
Cette entrée fraîche fonctionne aussi bien en apéritif d’été en petites coupelles qu’en assiette, avec pain grillé ou focaccia. Pour varier, on remplace la pêche par nectarine ou abricot, on ajoute quelques graines ou amandes. Toujours avec ce même principe : du croquant, du juteux, du salé et une fraîcheur nette de menthe.
En bref
- 🥒 En plein été, une salade concombre pêches feta remplace la traditionnelle assiette de tomates et bouscule les habitudes de l’apéritif.
- 🍑 Concombre dégorgé, pêches fermes, feta émiettée et vinaigrette citron huile d’olive assurent une salade d’été ultra fraîche sans jus au fond du saladier.
- 🧊 Assemblage minutieux, repos bref au frais et quelques twists croquants transforment cette entrée fraîche en plat signature dont les invités gardent un souvenir obsédant.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité