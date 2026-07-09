Ne servez plus le concombre seul : cette salade avec ce fruit d’été et ce fromage grec rend vos invités accro

Fini le concombre tristounet posé à côté des tomates. Avec des pêches juteuses, de la feta et une menthe qui claque, cette salade d’été devient l’entrée fraîche que vos invités réclament.

Tout le monde sert le concombre seul en entrée l’été : depuis que je le marie aux pêches et à la feta, on me redemande la recette à chaque fois

Sur la table, on voit d’abord le vert tendre du concombre, le rose des pêches, les éclats blancs de feta. Une odeur de menthe fraîche et de citron monte, très nette, presque comme un spray de brume glacée. À la première bouchée, ça craque, ça coule, ça fond.

Cette salade d’été fait partie de ces entrées qui disparaissent sans qu’on s’en rende compte. Loin du concombre servi seul, elle joue la carte de la salade sucrée-salée et de l’ultra fraîcheur. Et une fois qu’on a goûté cette salade concombre pêches feta, difficile de revenir en arrière…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros concombre (350 g), bien ferme, pour un concombre croquant

✅ 3 pêches jaunes mûres mais fermes (270–300 g de chair), bien juteuses

✅ 180 g de feta AOP, 10 à 15 feuilles de menthe fraîche, feta émiettée

✅ 2 c. à soupe de jus + zeste d’1 citron, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de miel (facultatif), sel fin, poivre noir, pistaches concassées et piment doux en option

Le déclic : pourquoi je ne sers plus jamais le concombre tout seul

À force de ressortir la même salade de tomates à chaque apéritif d’été, les assiettes finissent par se ressembler. Le concombre en rondelles, parfois un peu aqueux, apporte de la fraîcheur mais manque de relief ; l’entrée fraîche passe, sans laisser de souvenir.

Tout change quand on ose le duo concombre croquant et pêches juteuses, relevé de feta salée et de menthe fraîche. D’un coup, le légume le plus sage de l’été devient la base d’une entrée vive, sucrée-salée, où chaque bouchée alterne croquant, juteux et crémeux. C’est ce mélange qui fait qu’on repose la cuillère… pour mieux la reprendre.

Pas à pas : ma méthode pour une salade ultra fraîche qui ne rend pas d’eau

Pour que cette salade concombre pêches feta reste nette, trois gestes comptent : faire dégorger légèrement le concombre, choisir des pêches mûres mais fermes et préparer une vinaigrette citron huile d’olive bien émulsionnée, ajoutée au dernier moment. Avec ça, impossible de se retrouver avec un saladier noyé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le concombre en deux, retirer les graines, tailler en demi-lunes, saler, laisser dégorger 10 minutes puis éponger. Technique : Trancher les pêches en fines lamelles, émietter la feta avec les doigts, ciseler la menthe au dernier moment. Cuisson : Mélanger 2 c. à soupe de jus de citron et 4 d’huile d’olive (ratio 1:2), ajouter miel, sel léger et poivre. Finition : Assembler délicatement, verser la vinaigrette juste avant de servir, ajouter menthe, pistaches concassées et une pointe de piment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 15–20 min au frais 🔍 Le secret de l’expert Le dégorgement léger du concombre au sel fait sortir l’excès d’eau par osmose tout en gardant le croquant. L’acidité du citron resserre les tissus, le sucre des pêches et du miel équilibre le sel de la feta, et la feta émiettée se glisse partout, assurant une bouchée gourmande à chaque fois. ✨ Le twist gourmand : Ajouter au dernier moment des pistaches grillées concassées et une pointe de piment d’Espelette pour un croquant relevé tout en douceur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assaisonner concombre et pêches trop tôt ; le sel et le citron les font rendre de l’eau, la vinaigrette se dilue et la salade perd tout son relief.

Questions pratiques : préparation à l’avance, conservation et quoi servir avec

On peut tailler concombre et pêches un peu en avance, les garder au frais séparément, recouverts. La feta et la menthe attendent au réfrigérateur, la vinaigrette en bocal. On assemble et on assaisonne à la dernière minute, puis on laisse reposer 15 à 20 minutes au frais avant de servir.

Cette entrée fraîche fonctionne aussi bien en apéritif d’été en petites coupelles qu’en assiette, avec pain grillé ou focaccia. Pour varier, on remplace la pêche par nectarine ou abricot, on ajoute quelques graines ou amandes. Toujours avec ce même principe : du croquant, du juteux, du salé et une fraîcheur nette de menthe.