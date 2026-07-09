Saumon au barbecue : cette méthode toute simple évite la grille huilée, mais ce geste interdit ruine tout

Peau qui colle, chair en miettes, saumon sec : le barbecue tourne vite au carnage. Avec la papillote sur braises, une autre cuisson change tout, à condition de respecter quelques règles.

Sur la grille brûlante, on sent vite l’odeur du gras qui coule, des flammes qui lèchent la peau… puis le silence quand le saumon reste collé. La chair part en miettes, la moitié finit entre les barreaux, l’autre se dessèche.

Pourtant, un simple saumon entier en papillote posé sur la braise change la scène ; plus besoin de grille huilée, ni de retournement acrobatique. La papillote protège, parfume, et garantit un saumon pas sec au barbecue. Reste à maîtriser cette méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 saumon entier vidé avec peau (1,5 kg)

✅ 2 citrons jaunes + 1 botte d’aneth fraîche

✅ 2 gousses d’ail, 2 échalotes, 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ 40 g de beurre, 1 c. à c. de sel, poivre, paprika, tomates cerises

Pourquoi le saumon se fait massacrer au barbecue

Sur un BBQ classique, la graisse fond, enflamme les braises et carbonise la peau. La grille accroche, surtout si elle est froide ou mal nettoyée, et au premier coup de spatule le filet se déchire.

En papillote de saumon au BBQ, on inverse les règles : la chair ne touche plus la grille, elle cuit dans sa propre vapeur. Le papier cuisson et l’alu créent une papillote étanche où jus, aromates et gras restent piégés.

Cuire un saumon entier en papillote

On commence par sécher soigneusement le poisson, puis on sale et on poivre l’intérieur et l’extérieur pour un assaisonnement régulier. Citron en rondelles, aneth, ail et échalotes viennent garnir le ventre et former un lit parfumé sous le saumon.

On dépose ce saumon en papillote au barbecue dans une double enveloppe papier cuisson plus papier aluminium, légèrement huilée et bien fermée. Posée en cuisson indirecte sur des braises rouges, couvercle fermé, elle cuit 25 à 35 minutes sans jamais être retournée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher le saumon, saler et poivrer intérieur et extérieur, préparer citron, herbes, ail et échalotes. Technique : Monter la double couche papier cuisson plus aluminium, déposer le lit de citron, d’herbes et, si souhaité, de tomates cerises. Cuisson : Poser la papillote sur le côté des braises rouges, fermer le couvercle et laisser cuire sans jamais la retourner. Finition : Ouvrir avec précaution, vérifier que la chair est opaque et légèrement nacrée au cœur, refermer partiellement et laisser reposer cinq minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile, sensible à la chaleur 🔍 Le secret de l’expert La papillote enferme une chaleur douce et humide ; la peau et le papier cuisson protègent la chair, que les sucs citronnés gardent moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Glisser sous le poisson un lit de tomates cerises et quelques dés de beurre pour une sauce instantanée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surtout pas retourner la papillote ; au moindre accroc, les jus s’échappent et le saumon se dessèche.

Servir la papillote de saumon

On ouvre la papillote au centre de la table, on sert le saumon fondant avec ses sucs, pommes de terre vapeur et un blanc vif.