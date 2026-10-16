Ces biscuits maison façon BN ont le goût des vrais : après ça, vous ne rachèterez plus les paquets du goûter

Chaque mercredi, ces biscuits fourrés façon BN sortent du four avec ce croquant d’enfance qui fait oublier les paquets du supermarché. Mais un détail précis change tout à la maison.

Mercredi après-midi, l’odeur du beurre qui dore remplit la cuisine et le four crépite doucement. Sur la plaque, de petits sablés carrés, à peine dorés sur les bords, laissent deviner un cœur tendre qui attend sa couche de chocolat.

Ces biscuits fourrés façon BN ont ce goût de récréation qu’on associe aux goûters d’enfance : croquant net, biscuit qui s’effrite juste ce qu’il faut, garniture fondante qui colle un peu aux doigts. Un plateau posé sur la table basse suffit à transformer le mercredi en petit rituel attendu.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé, 1/4 de cuillère à café de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 100 g de beurre doux mou, 50 g de sucre glace

✅ 1 œuf, 1 cuillère à soupe d’eau (seulement si la pâte s’effrite)

✅ 200 g de garniture au choix : pâte à tartiner, confiture ou purée d’oléagineux

Le mercredi, on ne prépare plus que ces biscuits fourrés façon BN

Avec cette recette, on remplace sans effort les paquets industriels du goûter. Les biscuits sortent du four bien plats, avec ce croquant sablé qui rappelle les vrais, mais en version maison, simple et rassurante, où l’on contrôle farine, beurre, sucre et garniture.

La pâte sablée qui fait toute la différence : la méthode inratable

On commence par crémer le beurre doux bien mou avec le sucre glace ; ce mélange lisse donne des miettes fines, presque comme les biscuits de boîte. On ajoute l’œuf, puis farine, levure et sel sans pétrir.

Le repos de 30 minutes au réfrigérateur est essentiel : le beurre se raffermit, la pâte se détend et les biscuits gardent une forme bien nette. On étale ensuite sur 3 à 4 mm et on découpe une vingtaine de formes régulières, rondes ou carrées souriantes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On créme beurre et sucre glace, ajoute l’œuf puis les poudres pour former une boule. Technique : On filme la pâte, on la laisse 30 min au frais, puis on l’étale sur 3 à 4 mm et on détaille une vingtaine de formes. Cuisson : On enfourne à 180 °C pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que les bords soient à peine dorés. Finition : On laisse complètement refroidir, puis on garnit la moitié des biscuits d’une fine couche et on referme en sandwich.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Moins d’1 h 🔍 Le secret de l’expert Le duo sucre glace + beurre mou donne une pâte peu aérée, à la mie fine. Avec peu de levure et un bon repos au froid, les biscuits restent plats et nets. ✨ Le twist gourmand : On ajoute 20 g de poudre d’amandes et un trait de vanille dans la pâte, puis quelques noisettes torréfiées concassées dans la garniture chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pétrir la pâte comme un pain, trop colorer les biscuits ou les gaver de garniture à l’avance donne des sablés durs, mous ou amers, loin du souvenir d’enfance.

Organisation mercredi : des BN maison sans stress

On prépare la pâte la veille, puis on cuit les sablés et on les garnit au dernier moment ; ils restent croustillants, même glissés dans une boîte à goûter.