Ces florentins maison au miel ont l’effet vitrine en 40 min si vous évitez cette erreur que font tous les gourmands

Florentins maison, amandes grillées, orange confite et chocolat : en 40 minutes, ces tuiles fines prennent des allures de vraie vitrine de pâtisserie. Trois gestes clés suffisent à changer le croquant, la brillance du chocolat et la façon de les conserver.

« C’est l’addiction immédiate » : ces florentins maison rivalisent sans peine avec ceux des plus belles vitrines

En fin d’après-midi, la cuisine se remplit d’un parfum de miel, de crème chaude et d’orange confite. Sur la plaque, des disques dorés se figent en dentelle d’amande, promesse d’un craquant net et d’un dessous chocolaté qui accroche immédiatement la gourmandise.

On pense aux sachets de pâtisserie alignés en vitrine, puis on croque… et on comprend que ces florentins maison peuvent les remplacer sans effort. La recette reste courte et précise ; tout se joue sur trois gestes pour obtenir ce croquant qui claque.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 130 g de sucre en poudre

✅ 70 g de miel liquide + 70 g de crème liquide entière

✅ 150 g d’amandes effilées + 70 g d’écorces d’orange confite

✅ 150 g de chocolat noir (ou au lait)

Florentins maison : les bons ingrédients pour l’effet vitrine

Le secret de ces florentins aux amandes et orange confite, c’est un caramel blond miel–sucre–crème qui enrobe les amandes sans coller. On garde les lamelles entières pour la dentelle, puis on les pose sur un chocolat noir de couverture, ou au lait pour une touche plus douce.

La méthode express pour des florentins maison fins et croquants

Pour cette recette de florentins maison faciles, on porte miel, sucre et crème à ébullition jusqu’à 118 °C, ou cinq minutes de bouillonnement : le caramel doit rester blond et souple. Hors du feu, on ajoute orange confite et amandes, puis on dépose de petites cuillerées sur une plaque ou dans des mini-muffins en silicone. Cinq à dix minutes à 170 °C suffisent ; ensuite, on laisse refroidir complètement avant de napper de chocolat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire miel, sucre et crème en caramel blond à 118 °C. Technique : Incorporer orange confite et amandes sans les casser. Cuisson : Déposer en petits tas, cuire 5 à 10 min à 170 °C. Finition : Laisser refroidir, napper le dessous de chocolat, laisser figer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Viser 118 °C donne un caramel souple qui fige sans casser les dents, tandis que le miel empêche les sucres de recristalliser. ✨ Le twist gourmand : Un nappage moitié chocolat noir moitié lait plus une micro-pincée de fleur de sel boostent l’effet pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfermer les florentins tièdes : la vapeur ramollit le caramel et fait disparaître tout le croquant.

Service, conservation et variantes pour des florentins maison qui durent

Une fois le chocolat figé, on sert ces florentins au miel et chocolat à température ambiante, avec un espresso ou un thé noir : c’est là que l’amande grillée craque vraiment. Pour garder ce croquant, on attend qu’ils soient froids, puis on les range dans une boîte hermétique avec du papier cuisson entre les couches, à l’abri de l’humidité. Orange, citron ou mélange d’agrumes confits, un peu de noisette ou un nappage moitié noir moitié lait suffisent à varier sans perdre l’effet vitrine.