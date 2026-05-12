Cette méthode de batch cooking en 2 heures change vos soirées, même débutant, mais un détail peut tout gâcher
Le soir, tout est prêt en quelques minutes : 2 heures de cuisine suffisent pour remplir le frigo. Ce guide de batch cooking débutant détaille un planning simple et 20 idées, sans rien compliquer.
Odeur de légumes rôtis, poulet qui grille, vapeur des pâtes encore chaudes… En deux heures bien organisées, la cuisine se transforme en petit atelier où les boîtes se remplissent les unes après les autres. Le frigo devient une vitrine de repas prêts à réchauffer.
Plus de soirées à hésiter devant un placard vide. On ouvre, on choisit, on assemble en cinq minutes chrono. Ce guide spécial batch cooking débutant montre comment préparer une vingtaine de repas simples en une seule session ; reste à suivre le fil.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Bases de féculents (riz, pâtes, quinoa) : environ 2,6 kg
- ✅ Protéines variées : 1,2 kg de poulet, 400 g de bœuf, 400 g de tofu
- ✅ Légumes frais et surgelés : carottes, courgettes, poivrons, épinards, petits pois
- ✅ Aides malignes : tomates concassées, pois chiches, haricots rouges, fromages, herbes et épices
Pourquoi le batch cooking est l’allié numéro 1 des débutants
Entre le travail, les enfants et la fatigue, cuisiner chaque soir devient vite pesant. Un batch cooking facile permet de concentrer l’effort sur une seule session et de produire une vingtaine de portions pour 4 personnes, soit plusieurs jours de repas.
On gagne facilement 30 à 45 minutes par soir, on évite les livraisons à 15 € et on utilise mieux ce qu’on a acheté. Les bases neutres – riz, pâtes, pommes de terre, quinoa – se marient ensuite avec des poêlées de poulet, un chili express, une quiche ou des salades complètes. Les idées de recettes batch cooking se déclinent alors presque toutes seules.
Le planning express : 2 h pour cuisiner 20 repas simples
Le secret d’un bon batch cooking pour la semaine tient à l’enchaînement des cuissons. On lance d’abord ce qui prend du temps, on exploite le four pendant qu’on surveille les poêles, puis on termine par les assemblages rapides. Résultat : une base de menus pour plusieurs jours, sans stress.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire riz, pâtes, quinoa et pommes de terre ; lancer un grand plateau de légumes rôtis à 190 °C.
- Technique : Saisir le poulet, le bœuf puis le tofu dans la même poêle bien chaude, réserver pour plusieurs recettes.
- Cuisson : Monter un gratin de pâtes et une quiche garnie de légumes ou jambon ; cuire à 180 °C pendant que les poêlées mijotent.
- Finition : Laisser tiédir, répartir en boîtes, garder sauces et vinaigrettes à part pour assembler bowls, salades et woks minute.
Conserver, assembler et varier vos 20 recettes toute la semaine
Les plats cuits se gardent 3 à 4 jours au réfrigérateur entre 0 et 4 °C ; on congèle sans hésiter une partie du gratin, du chili ou des légumes rôtis pour les semaines suivantes. Au moment du service, on réchauffe doucement au four ou à la poêle, puis on ajoute sauces froides et toppings.
Avec ces bases, un batch cooking pour 4 personnes donne des salades complètes, woks rapides, omelettes aux légumes, quiches généreuses ou bols de riz façon bowl. On change simplement le féculent, la légumineuse ou la sauce, et ce batch cooking pour la semaine reste varié sans effort.
En bref
- 🍽️ En 2 heures, ce batch cooking débutant propose une organisation pour 4 personnes afin d’obtenir environ 20 portions prêtes pour plusieurs jours.
- ⏱️ Le planning pas à pas chaîne cuisson des féculents, légumes rôtis, protéines dorées, gratin et quiche pour un batch cooking facile et efficace.
- 🧊 Astuces de conservation, assemblages minute et toppings gourmands transforment ces bases en 20 recettes variées toute la semaine, avec quelques surprises d’organisation.
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