Cette méthode de batch cooking en 2 heures change vos soirées, même débutant, mais un détail peut tout gâcher

Odeur de légumes rôtis, poulet qui grille, vapeur des pâtes encore chaudes… En deux heures bien organisées, la cuisine se transforme en petit atelier où les boîtes se remplissent les unes après les autres. Le frigo devient une vitrine de repas prêts à réchauffer.

Plus de soirées à hésiter devant un placard vide. On ouvre, on choisit, on assemble en cinq minutes chrono. Ce guide spécial batch cooking débutant montre comment préparer une vingtaine de repas simples en une seule session ; reste à suivre le fil.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Bases de féculents (riz, pâtes, quinoa) : environ 2,6 kg

✅ Protéines variées : 1,2 kg de poulet, 400 g de bœuf, 400 g de tofu

✅ Légumes frais et surgelés : carottes, courgettes, poivrons, épinards, petits pois

✅ Aides malignes : tomates concassées, pois chiches, haricots rouges, fromages, herbes et épices

Pourquoi le batch cooking est l’allié numéro 1 des débutants

Entre le travail, les enfants et la fatigue, cuisiner chaque soir devient vite pesant. Un batch cooking facile permet de concentrer l’effort sur une seule session et de produire une vingtaine de portions pour 4 personnes, soit plusieurs jours de repas.

On gagne facilement 30 à 45 minutes par soir, on évite les livraisons à 15 € et on utilise mieux ce qu’on a acheté. Les bases neutres – riz, pâtes, pommes de terre, quinoa – se marient ensuite avec des poêlées de poulet, un chili express, une quiche ou des salades complètes. Les idées de recettes batch cooking se déclinent alors presque toutes seules.

Le planning express : 2 h pour cuisiner 20 repas simples

Le secret d’un bon batch cooking pour la semaine tient à l’enchaînement des cuissons. On lance d’abord ce qui prend du temps, on exploite le four pendant qu’on surveille les poêles, puis on termine par les assemblages rapides. Résultat : une base de menus pour plusieurs jours, sans stress.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire riz, pâtes, quinoa et pommes de terre ; lancer un grand plateau de légumes rôtis à 190 °C. Technique : Saisir le poulet, le bœuf puis le tofu dans la même poêle bien chaude, réserver pour plusieurs recettes. Cuisson : Monter un gratin de pâtes et une quiche garnie de légumes ou jambon ; cuire à 180 °C pendant que les poêlées mijotent. Finition : Laisser tiédir, répartir en boîtes, garder sauces et vinaigrettes à part pour assembler bowls, salades et woks minute.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 2 h = 20 portions 🔍 Le secret de l’expert On saisit les protéines à feu vif pour les dorer ; la réaction de Maillard crée une croûte savoureuse qui reste moelleuse au réchauffage. Les féculents cuits al dente, refroidis vite et stockés en boîtes en verre gardent une texture ferme toute la semaine. ✨ Le twist gourmand : Préparer un “bar à toppings” : graines torréfiées, herbes fraîches hachées, quartiers de citron, copeaux de parmesan. Chaque soir, on transforme une base simple en assiette qui a l’air fraîchement cuisinée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assaisonner à l’avance avec vinaigrette, citron ou tomates fraîches ; les salades de pâtes ou de riz se détrempent et se conservent moins longtemps. Les sauces restent toujours à part, ajoutées au dernier moment.

Conserver, assembler et varier vos 20 recettes toute la semaine

Les plats cuits se gardent 3 à 4 jours au réfrigérateur entre 0 et 4 °C ; on congèle sans hésiter une partie du gratin, du chili ou des légumes rôtis pour les semaines suivantes. Au moment du service, on réchauffe doucement au four ou à la poêle, puis on ajoute sauces froides et toppings.

Avec ces bases, un batch cooking pour 4 personnes donne des salades complètes, woks rapides, omelettes aux légumes, quiches généreuses ou bols de riz façon bowl. On change simplement le féculent, la légumineuse ou la sauce, et ce batch cooking pour la semaine reste varié sans effort.